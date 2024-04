Genoa-Lazio: dove vedere la partita?

Nuovo weekend e nuova storia, eccoci alle battute finali. Ma dove vedere Genoa-Lazio? Scopriamolo insieme

I diritti tv sono diventati un punto fermo per il nuovo mondo del calcio. Il primo segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Nonostante ciò comporti senza dubbio un punto a favore per le società, che godono di introiti e sponsor, d’altro canto mette in evidenza un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a ricercare molte informazioni per le sfide di loro interesse. Proprio per questo è possibile mostrare lo scopo dell’articolo, che spiegherà dove vedere Genoa-Lazio e chi scenderà in campo.

La giornata 33 si apre dunque così, con una gara tra due squadre – paradossalmente – molto vicine in classifica.

Dove vedere Genoa-Lazio: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al dodicesimo posto con 39 punti, sicuramente il Genoa si è dimostrato il club più “maturo” tra i tre neopromossi, come dimostra la classifica: al Grifone mancherebbe infatti un punto per la “salvezza aritmetica”. La Lazio è settima con 49 punti, ma la zona Europa è molto combattuta e i biancocelesti si sono rivelati molto altalenanti. Scopriamo allora dove poter vedere Genoa-Lazio, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, è riuscita a guadagnarsi un importante spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN riesce a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide di Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Saranno necessari pochi passaggi, prima di cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando alla situazione Sky, la carta delle offerte è del tutto diversa. Per ciò che concerne l’aspsetto Serie A, sono garantite tre gare per ogni giornata, mentre il campionato femminile si estende a tutto il calendario. A queste funzioni si aggiungono i match dei club esteri e le gare di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si può impreziosire con gli altri sport, quali Tennis, Golf, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento mostra un costo di 14,99 € a cadenza mensile, con pochissimi dettagli da ultimando, arrivando a cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Archiviato il discorso piattaforme, si è arrivati a quello che è l’aspetto più importante: Genoa-Lazio sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Venerdì 19 Aprile alle ore 18:30, terreno di gioco lo Stadio Luigi Ferraris di Genoa. Vi ricordiamo di munirvi di una VPN per mettervi al riparo dalle insidie di internet.

Genoa-Lazio, probabili formazioni

Un punto per la salvezza aritmetica, tanti punti per raggiungere la Champions League.

Di seguito le probabili formazioni:

GENOA (3-5-1-1): Martinez; De Winter, Vasquez, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Vecino, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

Una delle due riuscirà ad avere la meglio? Dateci la vostra opinione. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news sul mondo social e web.