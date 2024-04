Rivoluziona la tua pulizia domestica con il Robot Vacuum X20+ di Xiaomi

Il Robot Vacuum X20+ è disponibile per il pre-ordine dal 16 aprile al 22 aprile e in vendita a partire dal 23 aprile, offerto a un prezzo promozionale di 399,99€ su mi.com. Inoltre, durante il periodo promozionale, gli acquirenti potranno usufruire di uno sconto di 50€ sull’acquisto .

Grazie alla tecnologia di navigazione laser LDS , il robot è in grado di mappare e pulire l’intera casa in modo efficiente, evitando gli ostacoli con precisione. Una volta completata la pulizia di un’area, il robot ritorna automaticamente alla base, evitando di ripassare sulle zone già pulite e ottimizzando così il tempo e l’energia impiegati.

Dotato di tecnologia avanzata, il Robot Vacuum X20+ è progettato per una pulizia a 360 gradi , offrendo una serie di funzioni che semplificano e migliorano il processo di pulizia. La stazione base all-in-one include sistemi di auto pulizia, auto svuotamento e asciugatura, insieme a serbatoi di grandi dimensioni per la polvere e l’acqua, garantendo un’efficacia duratura.

