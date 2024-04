Macchina per caffè De Longhi, offerta Euronics per un buongiorno!

Un buon caffè la mattina è ciò che serve per prendere un po’ di energia per affrontare un’altra giornata, ma volete mettere il fare un ottimo caffè? Potete farlo tranquillamente con questa macchina per caffè di De Longhi in offerta su Euronics a un prezzo speciale!

Ci sono tanti modi per iniziare una giornata nel migliore dei modi e uno di questi è sicuramente godersi un buon caffè. Ma che succede quando la macchina per caffè che avete tira fuori un caffè penoso? La giornata inizia male. Beh, questo non succederà più grazie all’intervento di De Longhi, che di caffè ne sa più di chiunque altro. Non è la prima volta che segnaliamo un’offerta del genere, spesso e volentieri quelle di De Longhi rientrano tra le migliori macchine per caffè e ci sono dei validi motivi. Oggi trovate la macchina per caffè De Longhi Rivelia in offerta su Euronics ad un prezzo unico, soli 699,99 euro invece di 899,99 euro, per un risparmio di ben 200 euro.

Per accedere all’offerta vi basta cliccare qui.

Macchina per caffè De Longhi, con questa offerta Euronics avete il bar in casa

Il motivo del prezzo di questa macchina per caffè è più che valido, dato che si tratta di una vera e propria macchina per caffè da bar. Innanzitutto ha un display touch da 3″5 pollici, con il quale potete scegliere varie ricette per i vostri caffè. In più sono inclusi anche due contenitori di chicchi per caffè con capienza da 250 grammi. Questi contenitori si possono anche alternare nella macinazione dei chicchi in modo tale da poter donare varie combinazioni di caffè per delle ricette sempre nuove.

C’è da aggiungere che ha anche una tecnologia chiamata LatteCrema Hot, che vi permette anche di aggiungere un po’ di crema succosa di latte per dare ancora più gusto alla vostra bevanda. Quindi non solo caffè, potete preparare anche del cappuccino, caffellatte e tante altre bevande che vi vengono in mente.

Insomma, niente male avere una macchina per caffè da bar nella propria casa, no? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre fantastiche offerte e tanto altro!