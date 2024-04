Cagliari-Juventus: dove vedere la partita?

Il fine settimana comincia prima e si accende con una sfida interessante. Scopriamo così dove vedere Cagliari-Juventus

I diritti televisivi sono ormai parte integrante del nuovo mondo del calcio. Il segno di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Questo comporta senza dubbio un punto a favore per le società, che godono di introiti e sponsor, ma dall’altra parte evidenzia un lato negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano così costretti a cercare numerose informazioni per le gare di riferimento. Ecco allora che l’articolo in questione assume valore, poiché permette di capire dove vedere Cagliari-Juventus, insieme alle possibili formazioni.

La giornata 33 si rivelerà molto interessante, visto che i sardi arrivano da un ottimo score, a differenza dei bianconeri.

Dove vedere Cagliari-Juventus: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al 14esimo posto in classifica con 31 punti, in questo momento il Cagliari sarebbe salvo, grazie alle 4 lunghezze di vantaggio sulle ultime tre posizioni. I sardi giungono da una vittoria in rimonta contro l’Atalanta e il pareggio contro l’Inter. In terza posizione a quota 63, la Juventus arriva da un magro pareggio nel Derby della Mole e può permettersi di puntare soltanto alla Coppa Italia. Andiamo dunque a scoprire dove poter vedere Cagliari-Juventus, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, si è guadagnata uno spazio di rilievo all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solamente DAZN ha modo di garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende ai match della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di analizzare due soluzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si ha modo di usare l’app da due dispositivi in simultanea. Basteranno poche operazioni, cliccando infine sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi suSky, la carta dei servizi è completamente diversa. Per quanto riguarda la Serie A, vengono garantite tre gare per ogni giornata, mentre il campionato femminile si estende a tutto il calendario. A queste possibilità si aggiungono le sfide delle compagini estere e gli appuntamenti di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio assume ancora più valore con l’aggiunta di altri sport, come Tennis, Golf, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento mostra un costo di 14,99 € mensili, con pochissimie operazioni da compiere, potendo poi cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la discussione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Cagliari-Juventus sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Venerdì 19 Aprile alle ore 20:45, teatro dell’incontro l’Unipol Domus di Cagliari. Ricordiamo di avere con sé sempre una VPN per proteggersi dai pericoli di internet.

Cagliari-Juventus, probabili formazioni

Punti pesanti per la salvezza, ma punti pesanti anche per il podio.

Ecco le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Dossena; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Deiola, Augello; Luvumbo, Shomurodov.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Una delle due si arrenderà alla fame dell’altra? Diteci cosa ne pensate. Per non perdervi nessuna notizia sul mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it.