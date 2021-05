Recensione Maneater per Nintendo Switch: uno spuntino da spiaggia

Tra involtini di sabbia ed esche vive (per poco), scoprite nella nostra recensione se Maneater per Nintendo Switch è… squalificato o meno

L’arrivo di Maneater su Nintendo Switch ci ha ricordato, in fase di recensione, che non sempre serve aspettare prima di tuffarsi dopo mangiato. Anzi, si può emergere solo per mangiare (qualcuno) e poi tornare subito in acqua. Non è che le morti umane per mano… pinna… anzi, denti degli squali siano così comuni, tutt’altro: siamo più noialtri a guardare in cagnesco i pescecani. Ed è così che Tripwire Interactive si è posta un quesito: se dessimo ai giocatori la possibilità di ergere uno squalo a paladino dei suoi simili, a discapito di qualche turista? Porto Clovis non aspetta altro che noi.

La cittadina marittima, del resto, è un po’ il contrario di un all-you-can-eat (no, non Overcooked!), in cui è il pesce crudo a sfamarsi con i commensali (dove “con” non significa in loro compagnia). L’azione è cruda, ma la domanda per i vostri palati fini (da “fin”, pinna) è solo una: il gameplay sarà cotto a puntino, o la carne umana del buffet è troppo al sangue? Beh, al sangue lo sarà di sicuro, ma sapete bene dove la nostra metafora volesse andare a parare. Dunque preparatevi: ci aspettano acque rossissime, che sia il tramonto o l’alba. Sotto con la melodia inquietante a due note!

Io, mammeta e il bayou

Chiariamoci, prima di addentrarci ulteriormente nella recensione: gli squali di Maneater, anche nella “minuta” versione Nintendo Switch, non sono certo carucci come gli Sharpedo di Pokémon, né (per i più attempati) come gli Squalibabà delle sorprese nelle uova di cioccolata. Però nemmeno il cacciatore di squali che fa da nostra nemesi, Pierre LeBlanc o Pete lo squamato per i pochi amici, è un tipo molto raccomandabile. Il tutto si svolge con un framing device che fa della narrativa del gioco uno scarto della programmazione di DMAX, in cui la caccia agli (e degli) squali è uno sport/docu-reality molto seguito.

Il narratore Trip Westhaven, doppiato da Chris Parnell (Jerry Smith in Rick & Morty) non fa mistero di quanto Porto Clovis sia un’accozzaglia di stereotipi negativi sul midwest americano, mista ad un degrado e ad un inquinamento capaci di far sembrare modesto il mondo di Final Fantasy VII. Si tratta di una rivincita della natura sulla parassitica umanità, che dopo il tutorial in cui prendiamo il possesso della mamma dello squalo protagonista (in seguito soggetta ad un fatale cesareo da parte di Pete lo squamato, per poi abbandonare il cucciolo prematuro in un bayou stagnante) si fa improvvisamente molto più personale.

“Finalmente al sicuro (tu-du-tu-du-tu-du)” – Recensione Maneater per Nintendo Switch

Nelle prime fasi di gioco, Maneater ci ha imposto di apprendere i rudimenti dei comandi nell’ultima ora di vita di mamma squalo, per poi privarci di molte abilità una volta prese le redini del cucciolo. Il risultato non manca mai di dimostrare quanto anche uno squalo si debba fare strada tra i predatori, soprattutto da piccolo. Le basi del gameplay sono semplici: i comandi ci consentono di scattare, schivare, saltare fuori dall’acqua (in modo più simile ai delfini che agli squali, ma le licenze artistiche in fatto di ittica non mancano e il sempre presente narratore evidenzia spesso la cosa), colpire di coda e, naturalmente, mordere.

In pratica, però, le meccaniche non si limitano a questo. La struttura da gioco di ruolo (nonostante l’ambientazione quantomeno contemporanea) implica che divorare le altre creature marine non ci restituisca solo i quanto mai utili punti vita; otterremo anche materiali e punti esperienza, per un totale massimo di trenta livelli. Ognuna delle aree del mondo di gioco vanta una grotta in cui tornare a leccarci le ferite quando veniamo sopraffatti dai nemici (e, nel caso degli alligatori, avviene anche abbastanza spesso), nonché equipaggiare potenziamenti come le mutazioni più disparate.

Grand Theft Incauto – Recensione Maneater per Nintendo Switch

Una volta fuori dal bayou, iniziano anche a palesarsi i primi esseri umani di Maneater al di fuori del prologo: in fase di recensione, abbiamo avuto modo di constatare una meccanica che, su Nintendo Switch, in mancanza di port si vede ben poco. Alludiamo al concetto di “pericolosità” con cui possiamo venire braccati, in maniera pressoché identica alle stelle di Grand Theft Auto. Non che i turisti brillino per capacità di autodifesa, chiaramente, ma lasciarsi andare alla golosità può portare anche ad attirare le attenzioni (indesiderate) dei cacciatori di squali, ovvero esaltati armati di barche e… beh, di armi.

La caccia agli squali è già un’area grigia di default, ma nel mondo di gioco abbiamo di fronte qualcosa che persino la NRA troverebbe esagerato. Una volta stanati i cacciatori, progredendo nel gioco li vedremo utilizzare non solo fucili, ma anche esplosivi. Le nostre capacità di sopravvivenza verranno premiate con uno scontro con un boss speciale, che in modo analogo all’esercito di Grand Theft Auto si rivelerà particolarmente ostico. Contrariamente a GTA, però, emergere vittoriosi dagli scontri con i cacciatori esperti ci premierà con un maggior “grado di infamia”, nonché con dei potenziamenti.

Poco plausibile anche senza Tera Reid – Recensione Maneater per Nintendo Switch

In un gioco di ruolo normale, il nostro equipaggiamento consiste in spade e armature, ma qui siamo in Maneater: le nostre armi più potenti consistono in vere e proprie parti del corpo. Dentature “bioelettriche”, ghiandole surrenali (e surreali), altri power-up con cui gestire il tempo a disposizione fuori dall’acqua (in una bizzarra inversione delle meccaniche di annegamento) eccetera, il tutto potenziabile con i materiali ottenuti. Il risultato finale difficilmente assomiglia a qualcosa di anche solo vagamente plausibile in natura, ma non manca certo di fascino e/o di impatto. Tuttavia, non sono solo i cacciatori a darci nuovi power-up.

Anche i superpredatori, ovvero “versioni boss” di animali già affrontati altrove, fanno la loro comparsa man mano che completiamo le varie missioni. Lucci, barracuda, alligatori, squali mako e quant’altro: questi avversari ci daranno non poco filo da torcere, ma in mancanza di “negozi” tradizionali in cui ottenere le nostre nuove protesi non abbiamo alternative. Potenziarci ci aiuta anche al di fuori delle nostre prodezze in battaglia, vista l’esistenza di abilità come il sonar, che ci aiuta ad individuare le molte cianfrusaglie sparpagliate per la mappa di gioco. Anche gli squali hanno l’hobby del collezionismo!

Squali, squelli – Recensione Maneater per Nintendo Switch

La mappa di Maneater porta con sé un’enormità di oggetti da raccogliere, e in fase di recensione abbiamo almeno avuto modo di portare al 100% qualche zona su Nintendo Switch. Raggiungere la grotta di una nuova area, l’equivalente di un centro Pokémon da raggiungere in Volo (o una “torre Ubisoft” se proprio vogliamo usare questo termine) è solo la prima delle cose da fare. Ci sono punti di interesse “collezionabili” distruggendo gli appositi cartelli, casse di sostanze nutritive finite in acqua, targhette sospese in aria (molto in aria) e, cosa più importante, una miriade di quest secondarie.

Molte delle missioni esulano infatti dalla storia principale (un Moby Dick in chiave moderna, con enfasi su “dick” per i personaggi umani), e ci chiedono più che altro di far fuori un certo numero di prede accomunate dalla specie di appartenenza e dal punto in cui possiamo trovarle. Per nostra fortuna, la mappa ci aiuta sempre a fissare il punto in cui possiamo completare una missione e, se siamo particolarmente pazienti, il sonar fa il resto per gli oggetti da collezionare. Tutto a posto, quindi? Beh, delle piccole cose che ci hanno fatto storcere il naso, in realtà, ci sono.

Tra Lo Squalo e Sharknado – Recensione Maneater per Nintendo Switch

Riassumiamo in questa fase della recensione tutte le critiche per Maneater. In primis, come notiamo in seguito, ci sono punti in cui il motore grafico arranca. I cali di framerate sono rari, ma proprio per questo si notano maggiormente, specie nelle fasi più concitate in cui i cacciatori ci costringono a schivare l’inverosimile. Allo stesso modo, il combattimento talvolta può risultare impreciso, tra una telecamera non sempre avvezza alla collaborazione e una meccanica di schivate che si rivela spesso un salto nel buio. In più, come vedrete più avanti, ci sono punti in cui le texture sembrano mostrare una superficie in cui nuotare quando in realtà si tratta della terraferma.

Vorremmo inoltre spendere due parole sulla localizzazione, dove si presenta lo stesso problema del framerate: eccellente ovunque, salvo dove pecca. Alludiamo a piccolezze trascurabili, come gli oggetti da collezionare nel Lago del Cavallo Morto erroneamente attribuiti al bayou di inizio gioco, ma anche a gravi mancanze. Alcuni degli upgrade ottenibili, infatti, dimostrano una dimenticanza completa nella traduzione in lingua nostrana, come potete vedere qui sotto. Infine, le quest secondarie possono essere ripetitive; tuttavia, viste le sostanziose ricompense per un completismo mai fine a sé stesso, possiamo chiudere un occhio. Da buttare a mare c’è abbastanza poco, insomma.

La tecnica della pesca – Recensione Maneater per Nintendo Switch

Come se la cava Maneater in fase di recensione su Nintendo Switch? La risposta è più positiva di quanto potreste pensare. Certo, un pizzico di estetica “in stile gioco da PC da primi anni duemila” (se ricordate la recensione di Monster Jam: Steel Titans 2) c’è sempre. Però c’è un doveroso “però”: contrariamente a quanto i singhiozzanti loghi prima della schermata del titolo possano portarvi a supporre, in realtà il framerate è spesso stabile con pochissimi compromessi. Le sbavature non mancano, tra anfratti eccessivamente bui e, come alludevamo, texture truffaldine nella loro “umidità” anche sulla terraferma (immagine in basso).

Poco da eccepire, invece, per il sonoro. La colonna sonora rimane relativamente “sui generis”, ma il narratore tiene in piedi pressoché tutta la baracca. Chris Parnell è in forma smagliante, e il suo pungente sarcasmo (quasi una versione passiva-aggressiva di Jerry Smith) tramuta quasi ogni momento del gioco in oro puro. Questo include anche i game over, tranne quando sono abbastanza frequenti da portare le clip a ripetersi. Dignitosa anche la performance del resto del cast, sebbene la trama dell’accettazione paterna tra Kyle LeBlanc e il padre Pete lo squamato sia trita e ritrita a prescindere da ogni doppiaggio.

Considerazioni conclusive

Maneater non è il titolo perfetto, sebbene non esista recensione di un gioco che lo sia. Ciononostante, per quello che il titolo mira a fare (e, ammettiamolo, vivere nei panni di una creatura marina è materiale di nicchia) il risultato è sorprendentemente competente. Una volta che ci si fa coinvolgere dal mondo di Porto Clovis, risulta difficile separarsi a cuor leggero da questa baia di reietti. Il backtracking c’è, ma razionalizzare la struttura a livelli con la crescita dello squalo stesso riesce a giustificare degnamente ogni occasione in cui una grata richiede i denti di un predatore adulto (o, talvolta, anziano).

Il complimento più adatto al gioco non è tanto quello di essere “GTA con gli squali”, quanto quello di farci sentire uno squalo così come Batman: Arkham Asylum ci metteva davvero nei panni del cavaliere oscuro. C’è ancora un ampio margine di miglioramento in diversi punti, ma questo non impedisce alla premessa di essere interessante. Il punto è questo: la genialità dell’idea di base è anche un colossale spartiacque (gioco di parole non voluto). Se la cosa vi interessa ma non abbastanza, aspettate che i quaranta euro richiesti calino. Se invece l’idea vi intriga davvero… siamo onesti, a quest’ora starete già divorando bagnanti a destra e a manca.

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per leggere altre recensioni ed avere tutte le notizie più importanti sulla sfera videoludica e non solo. Per i vostri bisogni da gamer, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.