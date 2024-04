Senua’s Saga: Hellblade II, cosa sapere

Senua’s Saga: Hellblade II, sequel dell’acclamato viaggio interattivo di Ninja Theory è in dirittura di arrivo ed in questo articolo vi spiegheremo cosa sapere prima di giocarlo

Lo sviluppo di Hellblade II è stato una lunga impresa per Ninja Theory e ne è passata di acqua sotto i ponti dal suo annuncio. In questi anni il team britannico è stato rilevato da Microsoft, ha attraversato una pandemia globale ed ha visto la partenza del suo celebre fondatore: Tameem Antoniades. Eppure, dopo quasi sette anni, l’attesissimo sequel dello stralunato viaggio nella psiche di Senua è finalmente in dirittura d’arrivo. In questa guida vi spiegheremo come giungere preparati alla release e sapere cosa vi aspetterà all’interno del titolo. Vi ricordiamo, prima di partire, che il gioco sarà disponibile soltanto su Xbox Series X/S e PC.

La narrativa | Hellblade II: cosa sapere

Ninja Theory ha rivelato molto poco sulle vicende che vivremo in questo seguito ma ha lasciato trapelare qualche piccolo dettaglio. L’opera sarà ambientata nella frigida Islanda e seguirà una Senua rinnovata rispetto a quella del titolo precedente. La guerriera è divenuta, ormai, avvezza ai giochi della propria mente, alle voci che incessantemente ne turbano l’ordine ed ora, forte di nuove certezze, si prepara a salvare la propria terra. Incombe, infatti, una nuova perigliosa minaccia costituita dai Vichinghi che hanno invaso l’isola e si preparano a saccheggiarla. Non mancheranno creature fantastiche, come abbiamo potuto osservare nei trailer di presentazione e permarrà il focus sulla travagliata psiche della protagonista.

Nuovi personaggi | Hellblade II: cosa sapere

Il viaggio di Senua è sempre stato solitario, se non si considerano compagne di ventura le voci che affliggono i delicati equilibri della mente della donna. Anche questo sequel sembrerebbe concentrarsi prevalentemente sull’eroina da cui eredita il nome ma non mancherà qualche comprimario volto ad arricchire l’avventura. Per respingere gli invasori l’eroina avrà bisogno di compagni ed una delle sequenze narrate su Xbox Wire menzionava proprio tale circostanza. L’intervista parla di come ci troveremo a salvare uno dei nostri sodali aggirandoci all’interno di un accampamento, presumibilmente nemico. Sebbene Senua resterà al centro della narrazione potremo, quindi, sperare in un accenno di coralità.

Il combattimento | Hellblade II: cosa sapere

Hellblade I fu un clamoroso successo di critica e pubblico, ma ottenne ugualmente aspre critiche a causa della debolezza del suo combat system. Ci si aspettava certamente di più dagli sviluppatori di DMC, invece i giocatori si trovarono davanti a meccaniche lente, imprecise e claudicanti, prive di feeling; in poche parole insufficienti. Questo seguito non promette di fare faville in tale ambito ma si prefigge l’obbiettivo di migliorare, almeno, la situazione. Sono state aumentate le mosse disponibili e raffinate lievemente le tempistiche di schivata e parry. Inoltre, ogni scontro sarà uno contro uno, scelta che potrebbe far storcere il naso, ma che al contempo alleggerisce l’onere di Ninja Theory ed evita il proliferare di combattimenti troppo confusionari.

Motion capture completo | Hellblade II: cosa sapere

Dove lo studio britannico eccelle è certamente nella gestione della animazioni tramite motion capture. Il maggior budget concesso da Microsoft ha consentito di eseguire un’impresa notevole e di servirsi della performance capture per realizzare tutti i movimenti del combattimento. In un’intervista per Xbox Wire, il presidente di Ninja Theory Dom Matthews ha rivelato come la ricerca della veridicità sia sempre stato l’obbiettivo primario dello studio. Aspettatevi, dunque, un’esperienza fortemente realistica dove in ogni singolo gesto echeggiano le doti attoriali del brillante cast allestito per il titolo.

Varietà dei nemici | Hellblade II: cosa sapere

Xbox ha promesso un notevole incremento nella varietà degli avversari che si frapporranno dinanzi a Senua. La profonda ripetitività degli scontri era, in fondo, stata ampiamente criticata all’interno del primo titolo ed è comprensibile che gli sviluppatori vogliano cambiare la situazione. Incontreremo sui nostri passi Draugr, giganti, arcieri, bruti e saccheggiatori il che promette una molteplice serie di approcci e possibilmente una maggiore complessità dell’esperienza di gioco. Ovviamente la speranza è che le cose non finiscano qui e che diverse altre creature compaiano nella release finale, tuttavia, su questo le bocche son rimaste cucite.

I puzzle | Hellblade II: cosa sapere

I limitati combattimenti del primo Hellblade si alternavano ad alcune puzzle, a dirla tutta piuttosto basilari, il cui scopo era di aggiungere varietà all’esperienza. Anche su questo fronte le novità sembrerebbero essere pochine e gli enigmi del nuovo titolo dovrebbero ricalcare le meccaniche già viste in precedenza. Queste erano generalmente la ricerca di alcune ripetizioni o pattern nell’ambiente, oppure lo svelamento di oggetti necessari per superare alcune location inaccessibili. La speranza è che vengano aggiunte nuove tipologie, magari più complesse ed interattive, ma al momento questa non è che una mera speculazione da parte nostra.

La longevità | Hellblade II: cosa sapere

Ninja Theory ha svelato che il titolo si assesterà più o meno sulla stessa durata del precedente, quindi circa 8/9 ore. Ai microfoni di IGN Dom Matthews ha rivelato, di non voler annacquare il titolo pur di aumentarne a tutti i costi la durata. Egli ha anche aggiunto come i fan dello studio britannico non desiderino ne possano fruire esperienze dalla lunghezza eccessiva e come in un mercato saturo di titoli dalla durata di centinaia di ore sia necessario, talvolta, fare anche un passo indietro. Ci troveremo, dunque, dinanzi ad una breve esperienza narrativa che si spera possa essere memorabile come quella dell’opera precedente.

I 30 fps | Hellblade II: cosa sapere

Hellblade II non raggiungerà i 60 fps su Xbox Series X/S. Ce lo saremmo potuto aspettare notando l’incredibile qualità grafica del titolo ma solo recentemente ne è arrivata l’ufficialità. I giocatori console saranno costretti ad accontentarsi di una risoluzione fissa e di soli trenta frame al secondo. Lo studio ha rivelato di aver compiuto tale scelta al fine di restituire un’esperienza maggiormente cinematografica. La realtà dei fatti è presumibilmente diversa ma il succo non cambia. Ninja Theory deve aver ritenuto eccessivi i sacrifici necessari a raddoppiare il frame rate, soprattutto in un tiolo fondato sull’atmosfera. I giocatori PC non avranno di che preoccuparsi, in quanto a patto di avere un hardware sufficientemente potente potranno scegliere a piacimento la fluidità desiderata.

Edizione e prezzo | Hellblade II: cosa sapere

Xbox ha deciso di rilasciare una delle sue più attese esclusive in formato unicamente digitale. Ciò non fa altro che sottolineare la strategia di Microsoft sempre più distante dalla pubblicazione tradizionale in formato fisico. Per tale ragione e forse anche per l’esigua durata, il publisher di Redmond ha deciso per un prezzo più basso rispetto alle loro uscite consuete. Hellblade II non costerà, dunque, i consueti 80 € ma verrà venduto, si presume, a 49,99 € nei nostri lidi.

