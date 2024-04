iPhone 15 Pro Max: un’offerta Euronics titanica!

Se state cercando il meglio del meglio di tutti gli smartphone che potete trovare oggi sul mercato, allora non c’è occasione migliore di adesso! Su Euronics trovate in offerta l’iPhone 15 Pro Max, il miglior smartphone al mondo finora!

Siete stanchi del solito smartphone che vi propone sempre le stesse funzionalità. Certo, la qualità c’è sempre, ma nel 2024 c’è bisogno di qualcosa di nuovo, qualcosa di mai visto prima. Questo è quello che vi offre sempre la Apple, che trova in ogni caso un modo per innovare la tecnologia, soprattutto quando si tratta di produrre nuovi smartphone. L’ultimo modello che ha rilasciato disponibile sul mercato, l’iPhone 15 Pro Max, è qualcosa che non si è mai visto prima, con alcune differenze rispetto alla versione Pro base. Ma la parte migliore è che ora questo modello lo potete trovare in offerta su Euronics a un prezzo unico: l’iPhone 15 Pro Max ora lo trovate a soli 1.349 euro invece di 1.489 euro.

Per accedere all’offerta, tutto quello che dovete fare è cliccare qui.

iPhone 15 Pro Max, con questa offerta Euronics sarete al sicuro

La prima cosa che ci teniamo a precisare è che questo smartphone è praticamente indistruttibile grazie al suo impenetrabile guscio in titanio, un materiale molto resistente al danno da caduta che proteggerà il vostro smartphone anche da oggetti esterni come acqua o polvere. Inoltre l’iPhone 15 Pro Max ha anche un chip A17 Pro, il processore più potente che trovate in circolazione e con il quale potrete anche giocare a videogiochi di ultima generazione direttamente sul vostro smartphone. Se poi siete appassionati di fotografia, questo smartphone ha lo zoom ottico più potente sul mercato, potete fotografare e cogliere tutti i dettagli anche i soggetti più lontani, permettendovi così di poter finalmente scattare una foto alla luna. Ha perfino un tasto azione che potete impostare per compiere la vostra azione preferita!

La parte migliore però è sicuramente la durata della batteria. Questa, infatti, dura fino a 29 ore mentre lo usate, ben 6 ore in più rispetto alla versione Pro. Potrete guardare film e serie tv e giocare ai videogiochi quanto vi pare e piace. Ma la cosa più utile è la sua connessione ai pannelli satellitari, per cui nel caso vi troviate in pericolo e non c’è campo, l’iPhone 15 Pro Max manderà direttamente un SOS ai soccorsi, in modo tale che possano correre in vostro soccorso in qualsiasi situazione.

Non solo potete fare tutto con questo smartphone, ma vi protegge perfino! Che c’è di meglio? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre imperdibili offerte come questa e molto altro!