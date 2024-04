Super Mario Bros – The Movie: ecco dove vedere il film

È arrivato il momento di scoprire dove vedere la pellicola d’animazione Super Mario Bros – The Movie. Ecco su quali piattaforme trovarlo

Tra le pellicole più amate del 2023, di certo non possiamo non citare quella che ha avuto per protagonista Super Mario. L’idraulico più famoso del cinema e del mondo dei videogiochi è tornato in tutta la sua simpatia, con una pellicola in grado di riscuotere un grande successo di pubblico: Super Mario Bros – The Movie (qui la nostra recensione). Se siete curiosi di recuperare il film o volete semplicemente rivivere questa avventura, vi consigliamo di continuare la lettura, per scoprire su quali piattaforme è possibile trovarlo.

Perché vedere Super Mario Bros – The Movie?

Se siete amanti del coloratissimo mondo di Super Mario e di tutti i personaggi che lo abitano, non potete di certo perdervi il terzo adattamento animato del famoso videogioco. Diciamoci la verità, la pellicola può essere sì un buon momento di intrattenimento per i più piccoli, ma anche (e soprattutto) un modo, per i più grandi, di ritrovare uno dei personaggi più emblematici della nostra infanzia. Rigettarci a capofitto in questo coloratissimo mondo può infatti essere l’occasione di rivivere, con un pizzico di nostalgia, le avventure che tanto abbiamo amato.

Super Mario Bros – The Movie si basa su una trama piuttosto semplice. I due fratelli idraulici, Mario e Luigi, intenti a riparare una tubatura, si ritrovano catapultati in un nuovo mondo, abitato da curiosi personaggi. Ben presto però, i due si separano. Parte così l’avventura di Mario, pronto a tutto per ritrovare Luigi, anche sfidare il terribile Bowser.

Dove poter vedere Super Mario Bros in streaming?

Arriviamo ora al nocciolo della questione: dove poter recuperare la pellicola? Siete fortunati, perché questo film risulta disponibile in diverse piattaforme streaming. L’avventura di Mario si trova infatti su Prime Video, su Now TV, su Rakuten ed anche su YouTube. Ecco i link diretti al film, nelle varie piattaforme:

Gli abbonamenti dei canali streaming Amazon Prime e Now TV

Le diverse piattaforme, offrono diversi piani di abbonamento, mensili ed annuali consultabili comodamente dal sito ufficiale di ciascuna piattaforma:

Gli abbonamenti dei canali streaming Rakuten e YouTube

Per chi non disponesse di questi canali streaming, niente paura! Il film dedicato a Super Mario è disponibile infatti anche su YouTube. Il canale offre la possibilità di acquistare il film al costo di € 9,99 o € 11,99 se si desidera il formato HD.

Anche il canale Rakuten, al contrario dei canali streaming sopra citati, non necessita di un abbonamento mensile, ma offre l’opportunità di acquistare o noleggiare il contenuto che ci interessa singolarmente.

Noleggio Film e Serie TV: da 0,99 € a 4,99 €

Acquisto Film e Serie TV: da 11,99 € a 13.99 €

Buona visione!

Avete trovato la piattaforma che fa per voi? Se sì, allora correte a guardare Super Mario Bros – The Movie. Non dimenticate poi di tornare qui per farci sapere se vi è piaciuto! Ora vi salutiamo, ricordandovi di rimanere sempre sintonizzati su tuttotek.it, così da essere sempre aggiornati su tutte le news più importanti sul mondo del cinema e delle serie tv!

