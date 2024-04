Frigoriferi LG InstaView: colori, musica e rivoluzione in cucina

LG Electronics introduce con grande attesa la sua nuova serie di frigoriferi, LG InstaView with MoodUP, che sarà lanciata sul mercato italiano in concomitanza con la Milan Design Week 2024 (16-21 aprile, Milano)

Questa innovativa collezione di frigoriferi rappresenta una svolta nel modo di concepire gli elettrodomestici, presentando un concetto completamente nuovo di personalizzazione e stile degli spazi domestici. Un elemento distintivo di questa serie è la presenza di altoparlanti integrati e porte luminose che possono cambiare colore, adattandosi così al mood e all’atmosfera desiderati in ogni momento della giornata.

L’innovazione incontra lo stile: scopri i dettagli dei frigoriferi LG InstaView with MoodUP

Disponibili nelle versioni Combinato e Multidoor, i frigoriferi LG InstaView with MoodUP combinano l’eccellenza della tecnologia LG con un design straordinario e unico nel suo genere. La personalizzazione di questi frigoriferi è resa estremamente semplice grazie all’app LG ThinQ, che consente agli utenti di impostare colori diversi per ciascun pannello del frigorifero, permettendo così di creare un’ambientazione che rifletta i propri gusti e la propria personalità. La versione Combinato offre oltre 400 combinazioni di colori, mentre la versione Multidoor ne offre oltre 170.000.

In alternativa alla personalizzazione manuale dei colori, è possibile selezionare uno dei temi predefiniti, come Season, Place, Mood e Pop, ognuno dei quali offre una vasta gamma di combinazioni di colori ispirate alla natura e al benessere. Un’opzione particolarmente creativa consente di sincronizzare i colori dei pannelli con la musica riprodotta dall’altoparlante Bluetooth integrato, creando così l’atmosfera perfetta per ogni occasione, che sia una colazione rilassante da soli o un allegro pranzo con amici.

Oltre al suo design accattivante, la serie LG InstaView with MoodUP offre numerose funzionalità intelligenti che rendono l’esperienza dell’utente più efficiente e piacevole. Ad esempio, la tecnologia InstaView consente di visualizzare l’interno del frigorifero semplicemente bussando sul pannello in vetro oscurato, riducendo così le dispersioni di aria fredda e aiutando a mantenere la freschezza degli alimenti. I pannelli luminosi non solo aggiungono un tocco estetico, ma possono anche inviare notifiche utili, come l‘illuminazione automatica delle porte quando viene rilevata la presenza di una persona.

Durante la Milan Design Week, i frigoriferi della serie LG InstaView with MoodUP saranno presentati presso lo stand di LG e saranno disponibili per il preordine presso i migliori rivenditori di elettronica di consumo e su LG Online Shop. Coloro che opteranno per il preordine avranno l’opportunità di ricevere un cashback fino a 1000 euro, rendendo l’acquisto di questi innovativi frigoriferi ancora più conveniente e vantaggioso.

