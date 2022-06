Summer Game Fest 2022: ecco l’evento in diretta!

Anche quest’anno torna il Summer Game Fest, pronti a guardare insieme la diretta dell’evento targato 2022? Qui il player ufficiale

L’annunciata assenza dell’E3 ha fatto sì che tutti i riflettori del mondo videoludico si concentrassero sull’evento di questa sera. Il Summer Game Fest 2022 sarà la conferenza principe di questo mese di giugno (a cui ne seguiranno altre nei prossimi giorni) in cui andranno a confluire tutti i colossi dell’industria dei videogiochi. Tanti sono gli annunci e le presentazioni previste, alcune già sicure e altre meno. Sperando, chiaramente, di non annoiarci, vi lasciamo più in basso il player della diretta ufficiale proprio di questo Summer Game Fest 2022.

Summer Game Fest 2022: seguite la diretta!

Sarà possibile seguire la diretta del Summer Game Fest 2022 direttamente da “qui”, da questo nostro articolo. Più in basso, infatti, trovate il canale ufficiale. Sono tanti i titoli attesi. A partire da giochi come Call of Duty: Modern Warfare 2 (sicura la sua presentazione), passando per titoli rimasti ancora dietro le quinte. Di recente abbiamo seguito anche lo State of Play targato PlayStation ed è probabile che alcuni dei titoli visti durante quella conferenza, faranno capolino anche sul palcoscenico del caro Geoff Keighley. Bando alle ciance godiamoci questo evento:

Fateci sapere, lasciando un commento nell’apposita sezione sottostante, cosa ne pensate di questa conferenza. Vi aspettavate qualcosa di più o siete rimasti soddisfatti? Qual è il gioco che vi ha trasmesso più hype? Quale quello che non vi convince affatto? Rimaniamo in attesa delle vostre considerazioni. Vi ricordiamo, inoltre, che seguiremo tutti i principali eventi targati proprio #SummerGameFest2022 con riassunti e news dedicate.

