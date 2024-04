Pruitt Taylor Vince sarà Jonathan Kent nel prossimo Superman

Il ruolo di Jonathan Kent nel prossimo film di Superman, diretto da James Gunn, è stato ottenuto da Pruitt Taylor Vince

Nel prossimo film di Superman, diretto da James Gunn e tratto dai fumetti della DC, sarà presente anche Pruitt Taylor Vince. L’attore infatti ha fatto il suo ingresso nel cast per interpretare il ruolo di Jonathan Kent. Ricordiamo che la parte del protagonista, Superman appunto, è invece di David Corenswet. Pruitt Taylor Vince è già abbastanza noto al pubblico per la sua partecipazione in svariate serie televisive tra le quali: Stranger Things, Heroes: Reborn, The Walking Dead e Agents of S.H.I.E.L.D., quindi si tratta di un volto per niente estraneo alle ambientazioni supereroistiche.

Pruitt Taylor Vince sarà all’altezza dei precedenti Jonathan Kent?

In Superman avrà un ruolo alquanto cruciale visto che si tratta del padre adottivo (nonché l’unico che egli abbia mai conosciuto) del personaggio principale. Il personaggio di Jonathan Kent è stato una creazione di Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1939. Nei fumetti è descritto come un agricoltore che vive insieme a sua moglie Martha nella piccola città di Smallville in Kansas. Insieme, i due coniugi decidono di adottare Kal-El quando giunge sulla Terra da Krypton. In precedenza Jonathan Kent è stato interpretato da Glenn Ford in Superman: The Movie, John Schneider in Smallville, Fred Henderson in Superman & Lois, e da Kevin Costner nei film del DC Extended Universe. Nel film vedremo Clark Kent che cerca di conciliare le sue origini kryptoniane al tempo passato sulla Terra a Smallville. Superman sarà l’incarnazione della verità, della giustizia e del modo di fare americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza vecchio stile.

E voi cosa ne pensate della scelta di Pruitt Taylor Vince nel ruolo di Jonathan Kent? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.