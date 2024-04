David di Donatello 2024: la lista di tutte le nomination

Scopriamo insieme, in questo speciale dedicato, tutte le nomination per il premio David di Donatello 2024: chi ci sarà a fare da apripista? Fra un mese esatto si terrà l’annuale cerimonia dei David di Donatello, la 69esima per l’esattezza, una delle kermesse più attese dagli appassionati di cinema italiani. E come era prevedibile, tra i grandi protagonisti nelle nomination ci sono le due più grandi pellicole nostrane dello scorso anno: C’è ancora domani e Io Capitano. Gli apripista C’è ancora domani è il campione d’incassi italiano di Paola Cortellesi, che si presenta al David di Donatello 2024 con ben 19 nomination, record assoluto per un film d’esordio. Subito dopo a seguirlo c’è Io Capitano, il film di Matteo Garrone candidato all’Oscar 2024 come Miglior Film Internazionale, titolo vinto da La zona d’Interesse. Prima di passare alla lista completa delle nomination, vi preannunciamo che il premio come Miglior Cortometraggio è stato già assegnato ed è andato a The meatseller di Margherita Giusti. Iniziamo!

Miglior film Miglior film Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior film:

C’è ancora domani

Il sol dell’avvenire

Io capitano

La chimera

Rapito Miglior regia – Miglior esordio alla regia | David di Donatello 2024 nomination

Miglior regia Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior regia:

Nanni Moretti – Il sol dell’avvenire

Matteo Garrone per Io capitano

Andrea Di Stefano per L’ultima notte di Amore

Alice Rohrwacher per La chimera

Marco Bellocchio per Rapito

Miglior esordio alla regia Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior esordio alla regia:

Paola Cortellesi

Giacomo Abbruzzese

Micaela Ramazzotti

Michele Riondino

Giuseppe Fiorello Miglior sceneggiatura originale – Miglior sceneggiatura non originale – Miglior produttore | David di Donatello 2024 nomination

Miglior sceneggiatura originale Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior sceneggiatura originale:

C’è ancora domani – Furio ANDREOTTI, Giulia CALENDA, Paola CORTELLESI

Il sol dell’avvenire – Francesca MARCIANO, Nanni MORETTI, Federica PONTREMOLI, Valia SANTELLA

Io capitano – Matteo GARRONE, Massimo GAUDIOSO, Massimo CECCHERINI, Andrea TAGLIAFERRI

La chimera – Alice ROHRWACHER

Palazzina LAF – Maurizio BRAUCCI, Michele RIONDINO

Miglior sceneggiatura non originale Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior sceneggiatura non originale:

Le vele scarlatte di Pietro Marcello, Maurizio Braucci, Maud Ameline

Lubo di Giorgio Dritti, Fredo Valla

Misericordia di Emma Dante, Elena Stanchelli, Giorgio Vasta

Mixed by Erry di Sydney Sibilla, Armando Festa

Rapito di Marco Bellocchio, Susanna Nichiarelli Miglior produttore

Miglior produttore

C’è ancora domani

Comandante

Disco Boy

Io Capitano

La Chimera Miglior attrice protagonista – Miglior attore protagonista | David di Donatello 2024 nomination

Miglior attrice protagonista Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior attrice protagonista:

Paola Cortellesi per C’è ancora domani

Isabella Ragonese per Come pecore in mezzo ai lupi

Micaela Ramazzotti per Felicità

Linda Caridi per L’ultima notte di Amore

Barbara Ronchi per Rapito

Miglior attore protagonista Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior attore protagonista:

Valerio Mastandrea per C’è ancora domani

Antonio Albanese per Cento domeniche

Pierfrancesco Favino per Comandante

Josh O’Connor per La chimera

Michele Riondino per Palazzina LAF Miglior attrice non protagonista – Miglior attore non protagonista | David di Donatello 2024 nomination Miglior attrice non protagonista Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior attrice non protagonista:

Emanuela Fanelli per C’è ancora domani

Romana Maggiora Vergano per C’è ancora domani

Barbora Bobulova per Il sol dell’avvenire

Alba Rohrwacher per La chimera

Isabella Rossellini per La chimera

Miglior attore non protagonista Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior attore non protagonista:

Adriano Giannini per Adagio

Giorgio Colangeli per C’è ancora domani

Vinicio Marchioni per C’è ancora domani

Silvio Orlando per Il sol dell’avvenire

Elio Germano per Palazzina LAF

Miglior film internazionale – Miglior documentario | David di Donatello 2024 nomination Miglior film internazionale Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior film internazionale:

Anatomia di una caduta

As Bestas

Foglie al vento

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Premio Cecilia Mangini – Miglior documentario Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior documentario:

Enzo Jannacci. Vengo Anch’io

Io, noi e Gaber

Laggiù qualcuno mi ama

Mur

Roma, santa e dannata Miglior autore della fotografia – Miglior compositore | David di Donatello 2024 nomination

Miglior autore della fotografia Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior autore della fotografia:

C’è ancora domani – Davide Leone

Comandante – Ferran Paredes Rubio

Io capitano – Paolo Carnera

La chimera – Hélène Louvart

Rapito – Francesco Di Giacomo

Migliore compositore Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior compositore:

Adagio – Subsonica

C’è ancora domani – Lele Marchitelli

Il sol dell’avvenire – Franco Piersanti

Io Capitano – Andrea Farri

L’ultima notte di Amore – Santi Pulvirenti Migliore canzone originale – Migliore scenografia | David di Donatello 2024 nomination

Migliore canzone originale Qui sotto i film candidati nella categoria Migliore canzone originale:

Adagio – Adagio

La vita com’è – Il più bel secolo della mia vita

Baby – Io capitano

‘O DJ (Don0t Give Up) – Mixed by Erry

La mia terra – Palazzina LAF

Migliore scenografia Qui sotto i film candidati nella categoria Migliore scenografia:

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito Migliori costumi – Miglior trucco – Miglior acconciatura | David di Donatello 2024 nomination

Migliori costumi Qui sotto i film candidati nella categoria Migliori costumi:

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

Miglior trucco Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior trucco:

Adagio

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

Rapito

Miglior acconciatura Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior acconciatura:

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito Miglior montaggio – Miglior suono | David di Donatello 2024 nomination

Miglior montaggio Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior montaggio:

C’è ancora domani

Io capitano

L’ultima notte di Amore

La chimera

Rapito

Miglior suono Qui sotto i film candidati nella categoria Miglior suono:

C’è ancora domani

Comandante

Il sol dell’avvenire

Io capitano

La chimera

Migliori effetti visivi (VFX) – David Giovani | David di Donatello 2024 nomination Migliori effetti visivi (VFX) Qui sotto i film candidati nella categoria Migliori effetti visivi (VFX):

Adagio

Comandante

Denti da squalo

Io capitano

Rapito

David Giovani Qui sotto i film candidati nella categoria David Giovani:

C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Comandante di Edoardo De Angelis

Io capitano di Matteo Garrone

L’ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio

Stranizza d’Amuri di Giuseppe Fiorello Attendiamo! Questa era dunque la lista completa delle nomination ai David di Donatello 2024! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

