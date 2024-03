Finalmente il grande momento è arrivato, il momento in cui il più grande guerriero che il mondo abbia mai visto è tornato e ora deve affrontare una sfida mai incontrata prima. Ecco la recensione di Kung Fu Panda 4!

Sono passati 8 anni da quando abbiamo visto l’ultima volta il nostro panda preferito al cinema, Kung Fu Panda 3 risale al lontano 2016. Un film che aveva soddisfatto sia critica che pubblico e che sembrava anche un buon finale per la saga, ma la storia ha deciso di continuare e ha ancora molto da raccontare. Abbiamo aspettato con molta curiosità e allo stesso tempo anche un po’ di timore, nella speranza che il quarto capitolo fosse all’altezza dei precedenti capitoli. Ci hanno stuzzicato parecchio con immagini e poster del film, che ci mostravano i nuovi personaggi e delle vecchie conoscenze a cui siamo legati. Scopriamo se Kung Fu Panda 4 è un film degno del titolo che porta!

Il passo successivo | Recensione Kung Fu Panda 4: il ritorno del Guerriero Dragone!

Il film parte subito con il presupposto che Po deve trovare il suo successore. C’è un livello ancora più alto del Guerriero Dragone, stavolta Po deve diventare quello che non aveva mai pensato di essere, la Guida Spirituale della Valle della Pace. In poche parole, deve diventare ciò che era il compianto Maestro Oogway prima di lui. Un passo molto difficile, visto che Po di saggezza non ne sa niente. Anzi, conoscendolo, è molto più incline a risolvere i problemi a suon di botte e a divoramenti di ravioli. Un incipit molto interessante, visto che questo va contro la natura del personaggio. La curiosità sta proprio nel come Po potrà mai riuscire a raggiungere la saggezza del maestro Oogway.

Il tutto però scorre sempre con la classica leggerezza, spontaneità e comicità che ha sempre caratterizzato il nostro amato panda, con delle gag comiche che riescono sempre a strappare un sorriso. Po rimane un panda goffo, adorabile, ma al contempo più consapevole delle sue abilità. In poche parole è il solito Po che abbiamo imparato a conoscere e amare, ma molto più evoluto e con molta più esperienza alle sue spalle. Rispetto ai primi tre film, qui vediamo un Po molto più sicuro di sé, più guardingo e, che ci crediate o meno, anche più incline a ragionare invece che a buttarsi a capofitto. Una gran cosa, visto che nel film non ci sono i Cinque Cicloni, purtroppo una mancanza che si fa sentire, ma non più di tanto.

La magia nera | Recensione Kung Fu Panda 4: il ritorno del Guerriero Dragone!

Per la prima volta nella sua vita, stavolta Po si ritrova ad affrontare un avversario contro cui non aveva mai combattuto: una maga mutaforma. Non ironicamente, questa maga mutaforma viene conosciuta come la Camaleonte. Questo villain non è di certo all’altezza di Tai Lung o Lord Shen, ma rimane il fatto che si fa rispettare. La Camaleonte è una maga in grado di cambiare il proprio aspetto a proprio piacimento, prendendo quello di molti maestri di Kung Fu, tra cui Tai Lung. Questo personaggio tra l’altro fa il suo ritorno nel film e, fortunatamente, non viene usato solo per rendere la Camaleonte più forte, hanno gestito molto bene il suo ritorno. Ma tornando alla Camaleonte, lei ha come obiettivo quello di impadronirsi del bastone della saggezza donato a Po dal Maestro Oogway.

Grazie a questo bastone, Camaleonte può impadronirsi del Kung Fu di ogni maestro nel regno degli Spiriti, per diventare ancora più potente e diventare finalmente quello che voleva essere sin da bambina: una maestra di Kung Fu. Seppur abbia instaurato il suo impero con alcuni seguaci, rimane il fatto che Camaleonte non è mai stata maestra di Kung Fu, motivo per cui si è dedicata alla magia. Questo rende l’avversario qualcosa contro cui Po non aveva mai combattuto, un’altra bella sfida che mette in serie difficoltà il Guerriero Dragone. Ma non in combattimento, bensì attraverso l’inganno. Camaleonte è un personaggio molto manipolatore e in grado di annebbiare la mente dell’avversario non solo cambiando il suo aspetto, ma spingendo i suoi seguaci ad agire per lei, sempre portandoli ad ingannare Po. Il suo potere da mutaforma riporta anche dei vecchi personaggi, che purtroppo sono delle macchiette.

L’eredità del Guerriero Dragone | Recensione Kung Fu Panda 4: il ritorno del Guerriero Dragone!

Ora arriviamo a quello che, secondo noi, è il punto più forte del film, ovvero il rapporto tra Po e Zhen. Zhen è una giovane volpe ladruncola che per tutta la sua vita ha vissuto seguendo degli ideali errati, puntando solo sulla sua sopravvivenza e sul non fidarsi di nessuno. Ma allo stesso tempo la volpe è molto loquace, furba, scaltra e in grado di fregare chiunque e uscirsene sempre pulita da ogni situazione di pericolo. Zhen è cresciuta per strada e ha imparato a sopravvivere da sola, contando solo su sé stessa, ma la sua vita cambia quando incontra Po.

La volpe si rivela essere fondamentale per aiutare il nostro mitico eroe a fermare la Camaleonte, che sta ingrandendo sempre di più il suo potere e il suo impero grazie alla sua magia. Il rapporto tra i due inizialmente è complicato, con lei che è una ladruncola e Po il più grande eroe della Cina. Tra maestro e allieva si creano delle simpaticissime gag, che dimostrano quanto Po sia maturato, ormai alle prese con una giovane da addestrare. Po infatti deve scegliere il suo successore e, come anticipato, Zhen sarà la sua allieva. Le cose diventano molto complicate, ma allo stesso tempo i due creano un rapporto d’amicizia molto affettuoso, con Po che le fa da mentore e da protettore, mentre Zhen si rivela essere la risorsa più importante che ha per sconfiggere la Camaleonte e salvare la Cina. I due insieme reggono da soli tutto il film.

L’inizio di un nuovo viaggio

Come aveva anticipato il regista del film Mike Mitchell, Kung Fu Panda 4 non è la fine della storia. Anzi, senza fare spoiler, vi diciamo che questo è soltanto l’inizio di un nuovo viaggio, che vedrà per l’appunto Po alle prese con l’addestramento della sua allieva Zhen. Una storia molto interessante, in cui molto probabilmente vedremo sempre protagonisti il nostro amatissimo Panda insieme alla simpatica e scaltra volpe, che dovrà prendere l’eredità di Po e diventare il nuovo Guerriero Dragone. Staremo a vedere cosa succederà, ma intanto possiamo dire per certi che la storia non finisce qui, specie il successo che il film sta riscontrando.

Voi andrete a vedere il film? Se l’avete già visto, vi è piaciuto? Diteci cosa ne pensate nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre recensioni e news dal mondo del cinema e molto altro!

8 Un viaggio mitico! Punti a favore Grande maturazione del protagonista principale Po

Grande maturazione del protagonista principale Po Zhen è un personaggio che funziona ed ha una storia molto interessante

Zhen è un personaggio che funziona ed ha una storia molto interessante Il rapporto tra Po e Zhen è il punto più forte del film

Il rapporto tra Po e Zhen è il punto più forte del film La trama è semplice e lineare

La trama è semplice e lineare Il ritorno di Tai Lung è una gioia per i fan Punti a sfavore Personaggi storici ridotti a delle macchiette (fatta eccezione per Tai Lung)

Personaggi storici ridotti a delle macchiette (fatta eccezione per Tai Lung) I cinque cicloni sono assenti

