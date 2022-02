Nintendo Direct: riassunto dell’evento di febbraio 2022

Il 2022 si apre alla grande con l’evento di febbraio: ecco un riassunto degli oltre 40 minuti di annunci visti nell’ultimo Nintendo Direct

Era al centro di una valanga di rumor da settimane, e la Grande N non ha smentito la tradizione: anche il 2022 vanta il suo bel Nintendo Direct per il mese di febbraio. Se l’anno intende andar bene o male, d’altronde, per i fan del colosso di Kyoto è bene metterlo in chiaro fin da subito: l’evento di stasera, come sempre, ha allestito uno show con cui scarabocchiare sui nostri calendari. I dogmi a cui siamo abituati ci sono tutti: apertura con dedica alle vittime della pandemia, trailer, narrazione, occasionale spotlight per un singolo gioco… e, naturalmente, ancora una cosa. Vediamo di riassumere tutto a dovere.

Per iniziare… Byleth, di nuovo tu? Non dovevamo vederci più?

Il Nintendo Direct di febbraio 2022 ha saputo aprirsi degnamente con l’inatteso trailer di Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Non c’è molto da aggiungere, se non che si tratta dello stesso approccio con cui Koei Tecmo ha donato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild un seguito semi-canonico con Hyrule Warriors: L’era della calamità. Ad ogni modo, potremo affrontare orde di nemici nei panni di Edelgard, Claude e compagnia. Abbiamo anche una data, giusto per non farci mancare nulla nello strattone iniziale di queste vere e proprie montagne russe. 24 giugno 2022, con preordini da ora.

Ritorno al fronte – Nintendo Direct di febbraio 2022

Naturalmente nel Nintendo Direct di febbraio non poteva mancare il titolo posticipato al 2022. Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp proporrà ovviamente le campagne dei relativi due giochi, con l’aggiunta dell’estro artigianale di WayForward. Oltre ad una veste grafica in cel shading ed un doppiaggio per quello che sembrerebbe essere l’intero comparto di dialoghi, abbiamo il gradito ritorno dell’editor, modalità per battaglie veloci e, soprattutto… una data d’uscita! Siamo felici di poter segnare un altro giorno sul calendario, e in questo caso si parla dell’8 aprile 2022. Avanti un altro!

Spazio di nessuno – Nintendo Direct di febbraio 2022

Tanti sono i ritardatari visti su Nintendo Switch di recente, e ora un altro titolo di terze parti cade dal pero con uno stentoreo “È qui la festa?”. Alludiamo a No Man’s Sky, che porta con sé tutto il suo ambizioso cosmo generato proceduralmente; il narratore stesso ci invita a visitare “paesaggi straordinari mai visti prima”, che però per amore di game design sono gli stessi che probabilmente “non vedremo mai più”. In questo caso tra le nebulose spicca l’altrettanto… nebuloso periodo di uscita, che per ora non si sbottona oltre una semplice (ma significativa) estate 2022. Insomma, un buon inizio per la presentazione.

“Giochiamo, a calci” – Nintendo Direct di febbraio 2022

Chiunque abbia visto le deliranti pubblicità della Grande N sulle riviste di settore come la mitica Nintendo La Rivista Ufficiale, nel leggere questo titolo avrà pensato “NO”. E invece sì, “l’hanno fatto davvero”: la recente acquisizione di Next Level Games da parte del colosso di Kyoto ha dato un terzo capitolo a quella che ora possiamo definire, finalmente, una serie. Mario Strikers Battle League Football porta con sé un’atmosfera “ignorante” come la ricordavamo, tra ipertiri in cel-shading, strumenti, equipaggiamenti personalizzabili, arbitri omertosi e compagnia bella. 10 giugno 2022, con preordine ora.

Quella voglia di sushi – Nintendo Direct di febbraio 2022

È ufficiale: Splatoon 3 sembra più che mai intenzionato a proporsi come lo sparatutto di riferimento su Switch già a partire dall’elicottero da cui avranno inizio i nostri match. Tra uova lanciate ed elementi di disturbo come il Trivellaccio, il titolo finora fissato per un generico “Estate 2022” ci ha stupito maggiormente quando il gameplay mostrato si è palesato per quel che era. La modalità Salmon Run è tornata di prepotenza, con il nome inedito di Salmon Run Next Wave e la voglia di farci giocare tante, ma tante sessioni in co-op. Ne sapremo di più, probabilmente, nei prossimi mesi.

Un mecha da pilotare una volta nella vita – Nintendo Direct di febbraio 2022

Ricordate quando Squaresoft, prima delle nozze con Enix, negli anni novanta campeggiava sulle riviste di settore a mo’ di plotone di esecuzione nei confronti della Grande N? No, nemmeno noi. Il supporto di Square-Enix per Switch in questa presentazione è fuori parametro, partendo da Front Mission 1st: Remake. Il… beh, remake del primo Front Mission (ne abbiamo parlato con Yoko Shimomura) si propone come uno strategico a turni a bordo dei nostri fidati Wanzer, ovvero dei mecha che potremo personalizzare progredendo nel gioco. Sappiamo solo che si parla di questa estate, ma in una mossa inusuale sappiamo anche che “il seguito arriverà in futuro”. Bene così, no?

Okay, confermate la 313 e la Pi-Kar e nessuno si farà male – Nintendo Direct di febbraio 2022

In una mossa non propriamente consigliabile, subito dopo un annuncio di Square-Enix ecco che fa capolino Disney. L’impero mediatico più grande del mondo è pronto per riportare tutto il pantheon del comparto d’animazione (e non), Pixar compresa… sui circuiti di un kart racer free-to-play, multipiattaforma, con cross-play. Un attimo, eh? Siamo confusi quanto voi, specie visto che c’è dietro lo stesso team di sviluppo a cui dobbiamo la serie Asphalt. Ad ogni modo, quest’estate ci potremo maledire gli uni con gli altri sui tracciati di Disney Speedstorm. Siamo curiosi come non mai!

Prima carrellata (sì, prima) – Nintendo Direct di febbraio 2022

La prima carrellata veloce della presentazione alterna tre annunci in rapidissima successione. Per iniziare, il 20 aprile potremo tornare a dilettarci con Star Wars: The Force Unleashed, con dei controlli di movimento migliorati. Preordini già da ora. Il 17 febbraio (settimana prossima!) potremo tornare a condurre a miglior vita i nostri nemici nel pieno del Rinascimento con Assassin’s Creed: The Ezio Collection. Infine, dovremo accontentarci di un più generico “2022” nel caso di SD Gundam: Battle Alliance. Ci credereste se vi dicessimo che siamo a malapena a un terzo del Direct?

I radicali del sogno – Nintendo Direct di febbraio 2022

Il Satellaview è stato il primo esperimento di Nintendo con l’online: era un add-on per il Super Famicom, il Super Nintendo giapponese, che prevedeva lo scambio continuo di dati via satellite. Ve lo diciamo perché Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition porta un già impensabile (ma gradito) classico PlayStation di Square-Enix su Switch includendo un’ancor più imprevedibile sorpresa. Radical Dreamers, un titolo a metà strada tra il primo Chrono Trigger (Super Nintendo) e il già citato Chrono Cross, sarà infatti incluso nella riedizione. Questo è il debutto di Radical Dreamers in occidente, dopo che il debutto tramite Satellaview ne ha fatto un’esclusiva nipponica. 7 aprile 2022, preordine da ora.

“Sgomma, inchioda e va a manetta al grido di… poyo” – Nintendo Direct di febbraio 2022

Non abbiamo resistito e abbiamo parafrasato NRU per la seconda volta per parlare di Kirby e la Terra Perduta. Kirby stavolta potrà anche assorbire veicoli e macchinari con la Boccomorfosi, adattando il proprio corpo a tutta la ferraglia che gli capita sotto mano. Auto, coni, lampadine, distributori automatici: c’è di tutto. La città di Waddle Dee sarà un hub world migliorabile progredendo nel gioco, e lo stesso vale per le abilità di copia. Andando avanti potremo infatti assorbire i nemici per ottenere attacchi migliori per prevalere sul misterioso “esercito delle bestie”. 25 marzo, preordine da ora.

Quando PlayStation Studios strizza l’occhio alla Grande N – Nintendo Direct di febbraio 2022

Come se non fosse già un Direct fuori di testa così, ora ci si mette pure il battitore Shohei Ohtani. Già sappiamo che MLB The Show 22 non è più esclusivo a Sony pur essendo, a conti fatti, un titolo di PlayStation Studios. Ora c’è un intero segmento dedicato al gioco in una presentazione di Nintendo, presentando le varie modalità per giocare a baseball in grande stile. Già questo è strano, figurarsi poi vedere un trattamento di favore. Tra le feature esclusive alla versione Switch troviamo infatti un’implementazione totale dei sensori di movimento dei Joy-Con. In un ultimo slancio di ironia, il titolo (di Sony) prevede il cross-play. 5 aprile, preordini da ora!

Una karrellata con due “k” (no, niente Mortal Kombat) – Nintendo Direct di febbraio 2022

La seconda carrellata della presentazione ci ricorda, prevedibilmente, che i giochi di Kingdom Hearts (l’unica IP di Square priva di versioni native nel Direct) saranno tecnicamente disponibili “poco dopo la fine della presentazione”. Quel che non sapevamo, invece, era che avremmo rivisto una certa IP di Bandai Namco! Klonoa Phantasy Reverie Series porterà su Switch i primi due capitoli del bizzarro mammifero armato di Pallottole Eolo, ovvero il remake di Door to Phantomile e la remaster di Lunatea’s Veil. Anche l’attesa sarà breve: 8 luglio 2022. Che dire, se non “Wahoo!”?

“È stato un trionfo, lascio qui un appunto: gran successo” – Nintendo Direct di febbraio 2022

Se già state cantando sulle note di Jonathan Coulton, abbiamo buone notizie per voi: la Chell originale arriva finalmente su console Nintendo! Entrambi i leggendari puzzle game con visuale in prima persona di Valve fanno il debutto su Switch con quella che è stata ribattezzata per l’occasione Portal: Collezione da compagnia. Anche il multiplayer locale del secondo episodio è contemplato, sebbene l’unica ciliegina a mancare sulla torta menzognera è una data d’uscita che si spinga un po’ oltre un generico 2022.

Vivi davvero – Nintendo Direct di febbraio 2022

Forse è un po’ meno sorprendente del debutto occidentale di Radical Dreamers, ma abbiamo un secondo gioco di Square-Enix che lascia finalmente il Giappone. Trattasi di LIVE A LIVE, che per l’occasione si vestirà dei prestigiosi panni dell’HD-2D con cui il publisher ha già riscosso successi (Octopath Traveler, Triangle Strategy, il remake di Dragon Quest III). In modo analogo all’erede spirituale Octopath Traveler, anche in LIVE A LIVE affronteremo diversi scenari con la più totale libertà su quello con cui iniziare, tra preistoria, west, Cina imperiale, termine del periodo Edo, presente, futuro prossimo e lontano. Appuntamento per il 22 luglio, preordini da ora!

Il ritorno di Wii Sports – Nintendo Direct di febbraio 2022

Il seguito della serie Wii Sports, dopo Wii Sports Resort e (tecnicamente) Pilotwings Resort, avviene finalmente su Nintendo Switch con… beh, Nintendo Switch Sports. Pur non essendo in bundle con la console, il gioco ci farà divertire con tennis, bowling (Wii Sports), chanbara (Wii Sports Resort) e i nuovi arrivati calcio, badminton e pallavolo. I Mii tornano con un redesign più realistico e proporzionato, mentre i controlli di movimento rimangono sempre gli stessi (più una fascia per la gamba in bundle con la console per giocare a calcio). Il golf sarà aggiunto con un aggiornamento gratuito. Test online il 19 e il 20 febbraio per gli iscritti a Nintendo Switch Online, uscita prevista il 29 aprile.

Tre è il numero perfetto – Nintendo Direct di febbraio 2022

Riuniamo brevemente in questa sezione tre dei tantissimi giochi trattati in questi movimentati quaranta minuti di materiale. Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival riporta quest’anno il rhythm game di Bandai Namco sulla cresta dell’onda, tra Megalovania, il tema di The Legend of Zelda e, con un servizio a pagamento aggiuntivo, altri 500 brani. Triangle Strategy, che a sorpresa di nessuno molla il “Project”, offrirà una Prologue Demo a fine presentazione con salvataggio trasferibile nel gioco completo all’uscita (4 marzo). Infine, Cuphead: The Delicious Last Course uscirà il 30 giugno, come già sapevamo.

Il brivido di un aggiornamento gratuito – Nintendo Direct di febbraio 2022

Sono in arrivo due nuove modalità con un aggiornamento gratuito per Metroid Dread. La prima è una modalità dove i nostri punti vita massimi saranno ridotti a 1, chiamata appositamente Modalità Dread. In modo diametralmente opposto, i neofiti potranno godere della Modalità Principiante per una difficoltà più permissiva… a termine presentazione, cioè ora. In una scelta quasi priva di precedenti, l’aggiornamento è esteso anche alla demo del gioco. Dulcis in fundo (al tunnel), ad aprile 2022 avremo un secondo aggiornamento chiamato “serie di boss”… ovvero una modalità boss rush con cui affrontare tutti i boss uno dopo l’altro.

Non manca più nessuno, solo non si vede il terzo capitolo (se non a fine presentazione) – Nintendo Direct di febbraio 2022

Non abbiamo trattato la notizia, ma ci pareva strano se Shigesato Itoi avesse ritwittato l’annuncio del Nintendo Direct di oggi… cioè stasera… cioè di ieri sera, ci siamo capiti. E infatti, gli utenti di Nintendo Switch Online avranno diritto da ora ad entrambi i primi due MOTHER. Parliamo nello specifico del primo, in occidente ufficialmente noto come EarthBound Beginnings, sull’app di Nintendo Entertainment System, e ovviamente al secondo, EarthBound. Ness ha dunque una nuova casa, mentre Lucas (come sempre) e il suo MOTHER 3 continuano a latitare. Non temete, ci sono ancora tante altre buone notizie.

Carrellata come i carrelli da miniera di Donkey Kong – Nintendo Direct di febbraio 2022

Non sarebbe una presentazione di Nintendo così rapida da portarci ad inveire verso lo schermo mentre le nostre dita galoppano a più non posso. E dunque ecco la consueta carrellata a rotta di collo del Direct, alla quale dedicheremo naturalmente un adeguatamente rapido elenco puntato. Ecco il bombardamento a tappeto di fine presentazione:

Zombie Army 4: Dead War , previsto per un’uscita (dal cimitero) il 26 aprile .

, previsto per un’uscita (dal cimitero) il . GetsuFumaDen: Undying Moon , che è disponibile già da ora .

, che è disponibile . Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles , che senza troppi giri di parole arriva il 10 giugno .

, che senza troppi giri di parole arriva il . Lego Brawls , che sembrerebbe essere il debutto di LEGO nel sempre più popolato e fortunatamente popolare genere dei platform fighter, sarà da noi a giugno .

, che sembrerebbe essere il debutto di LEGO nel sempre più popolato e fortunatamente popolare genere dei platform fighter, sarà da noi a . Two Point Campus porta la sua delirante università su Switch il 17 maggio.

Una palla curva, e non è nemmeno l’ultima – Nintendo Direct di febbraio 2022

Lo dice sempre lo youtuber Arlo: quelli della Grande N non fanno mai ciò che ci aspettiamo. Alzi la mano chi tra voi avrebbe previsto che, dopo anni di versione 1.0.0, Mario Kart 8 Deluxe avrebbe ricevuto solo adesso dei DLC. Noi di certo non lo saremmo andati a pensare, anche se la presenza fissa del gioco nei dati di vendita avrebbe dovuto farci insospettire. Ad ogni modo, ci aspettano sei pacchetti da due coppe (otto piste) ciascuno, per un totale di altre 48 piste (per 96 complessive) da qui a fine 2023, tutte prese dai Mario Kart passati (e dalle città viste in Mario Kart Tour). Il preordine (per l’intero Pass percorsi aggiuntivi) è aperto da ora a 25 euro, ma è incluso per gli iscritti a Nintendo Switch Online con pacchetto aggiuntivo. Le prime due nuove coppe arriveranno il 18 marzo.

L’ultima bomba, come da programma

Ormai Nintendo la conosciamo: non sia mai che un Direct si concluda senza una bomba dopo la quale chiudere le porte e tornare al silenzio stampa, e l’evento di febbraio 2022 è stato fedelissimo alla tradizione. I dialoghi introspettivi, tra combattere per vivere e vivere per combattere, non lasciano dubbi: tra Aionios e la Cronofiamma, non può che trattarsi di un nuovo gioco di ruolo targato Monolith Soft. L’appuntamento con Xenoblade Chronicles 3 è fissato per settembre 2022, per vedere finalmente uniti i mondi dei due capitoli precedenti. E così si conclude una di quelle che, per noi, è una delle presentazioni più deliranti della Grande N.

Ora sta a voi dirci la vostra: l’evento si è dimostrato all’altezza delle vostre aspettative? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.