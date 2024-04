Castle: ecco dove vedere tutte le stagioni della serie tv

Scopriamo dove vedere tutte le otto stagioni della serie tv Castle. Ecco quale piattaforma ha questo show nel suo catalogo

Amanti delle serie tv poliziesche e romantiche, a rapporto! Se vi sentite di fare parte di questo gruppo (certamente numeroso), siete nel posto giusto. Stiamo infatti per consigliarvi una delle serie tv cardine di questo genere: Castle. Show composto da otto stagioni, andate in onda dal 2009 al 2016. Trasmessa dal canale americano ABC e in Italia da Fox e Rai 2, la serie può oggi essere recuperata grazie ad una piattaforma streaming, che la mette nuovamente a disposizione. Scopriamo quale.

Perché vedere Castle?

Per chi non conoscesse la serie, Castle narra le vicende di Richard Castle, uno scrittore di bestseller gialli, i cui scritti vengono improvvisamente presi come esempio da un assassino, per commettere una serie di omicidi. Castle inizierà quindi a collaborare con la polizia, al fianco della detective Kate Beckett, tentando di prevedere le mosse del criminale.

Alla sua uscita la serie ha ottenuto un discreto successo. Questo grazie ad un sapiente mix, in grado di amalgamare storie appassionanti, indagini curiose e personaggi ben scritti. Stagione dopo stagione è stato in grado di attrarre una grande fetta di pubblico, rapito dalle vicende narrate. Castle è in grado di creare un ottimo feeling tra i personaggi, soprattutto quello tra i protagonisti, Richard Castle e Kate Becket, interpretati rispettivamente da Nathan Fillion e Stana Katic.

Dove poter vedere Castle in streaming? Su Disney Plus!

Se la trama di Castle vi ha incuriosito, sarete certamente curiosi di scoprire quale canale streaming mette a disposizione questa serie. Anche questa volta, a saziare la nostra sete di serie tv ci penserà Disney Plus! Ecco il link dove poter accedere direttamente alle puntate di Castle:

Gli abbonamenti di Disney Plus

Se ancora non siete abbonati a Disney Plus, ecco a disposizione per voi una panoramica completa di tutti i piani di abbonamento, messi a disposizione dalla piattaforma.

Disney+ Premium – 11.99€/mese, 119,9€/anno

– Qualità video fino a 4K UHD e HDR.

– 4 riproduzioni simultanee

– Fino a 10 dispositivi per il download

– Qualità audio fino a Dolby Atmos

– Streaming senza pubblicità

– Qualità video fino a 4K UHD e HDR. – 4 riproduzioni simultanee – Fino a 10 dispositivi per il download – Qualità audio fino a Dolby Atmos – Streaming senza pubblicità Disney+ Standard – 8.99€/mese, 89.9€/anno

– Qualità video fino a Full HD 1080p

– 2 riproduzioni simultanee

– Fino a 10 dispositivi per il download

– Qualità Audio fino a 5.1

– Streaming senza pubblicità

– Qualità video fino a Full HD 1080p – 2 riproduzioni simultanee – Fino a 10 dispositivi per il download – Qualità Audio fino a 5.1 – Streaming senza pubblicità Disney+ Standard con pubblicità – 5,99€/mese

– Qualità video fino a Full HD 1080p

– 2 Riproduzioni simultanee

– Qualità audio fino a 5.1

Buona visione!

Questo è tutto! Ora potete correre sulla piattaforma, per gustarvi tutte le otto stagioni di Castle. Mi raccomando, non dimenticate di tornare qui per dirci cosa ne pensate! Continuate inoltre a seguire tuttotek.it, per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie dedicate al mondo del cinema e delle serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.