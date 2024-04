Nuovo libro di J.K. Rowling pronto per il grande schermo

Dopo il grandissimo successo di Harry Potter ed il franchise che da esso è scaturito, un altro libro di J. K. Rowling è pronto alla trasposizione sul grande schermo, si tratta de Il Maialino di Natale

Il Maialino di Natale, libro per ragazzi firmato da J. K. Rowling ed arrivato nelle librerie nel 2021 è pronto a diventare un film. L’adattamento è in fase di produzione anche se al momento non ha ancora una casa di produzione. Tutti gli altri progetti legati alle opere letterarie della scrittrice (tra i quali, Il seggio vacante, e gli adattamenti dei gialli di Cormoran Strike) sono prodotti da Brontë Film and Television. Che sarebbe proprio la compagnia fondata nel 2013 da J.K. Rowling stessa (che in questo caso riveste il ruolo di azionista di maggioranza) con il suo agente Neil Blair.

La trama dell’opera di J. K. Rowling in arrivo sul grande schermo

La trama del libro racconta la storia di Jack, particolarmente affezionato ad un suo peluche a forma di maialino. Il pupazzo è sempre lì per lui sia nei giorni belli e sia in quelli brutti. Tuttavia il giorno della vigilia di Natale accade una cosa terribile per Jack. Infatti, egli perde il suo maialino di peluche. Tuttavia, il giorno della vigilia di Natale è anche il giorno dei miracoli e delle cause perse, ed è la notte in cui tutto può prendere vita, anche i giocattoli. Così il peluche che è stato regalato a Jack in sostituzione del suo affezionato maialino, detto il Maialino di Natale, ha in mente un piano veramente audace. Lui e Jack intraprenderanno un viaggio alla ricerca di ciò che è andato perso e salveranno il miglior amico che Jack abbia mai avuto.

E voi siete curiosi di vedere sul grande schermo un nuovo adattamento tratto da opere di J. K. Rowling? Fatecelo saper con un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.