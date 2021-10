Dc fandome 2021: trailer dei nuovi film di Batman, Black Adam e the Flash!

Warner Bros e DC hanno pubblicato su YouTube il nuovo trailer ufficiale del DC Fandome 2021, dei film: The Batman, Black Adam e the Flash

Il cuore dei film citati, è sicuramente il fantastico cast: che prende come protagonista Robert Pattinson, per il film the Batman, famoso per il ruolo da protagonista avuto nella saga di Twilight, interpretando Edward Cullen, un vampiro, e conosciuto anche per la piccola parte avuta in Harry Potter, come Cedric Diggory, personaggio arrivato nel quarto libro della saga.

Per Black Adam invece è stato scelto Dwayne Johnson, conosciuto semplicemente come The Rock. E ciliegina sulla torta, per the Flash, il buffo, giovane ed energico Ezra Miller.

Il filmato inoltre mostra tanti altri contenuti come: Shazam, “Fury of the Gods” con protagonista il simpatico Zachary Levy, Aquaman 2, “The Lost Kingdom” con l’affascinante Jason Momoa. Attore co-protagonista della famigerata Justice League, nei panni dello stesso.

Senza dimenticare la Just League stessa, formata dal potentissimo Superman, Clark Joseph Kent, interpretato da Henry Cavill, da Wonder Woman, Diana Prince, l’amazzone più forte di Themyscira, interpretata dalla bellissima e favolosa Gal Gadot, letteralmente “donna da urlo”. Da Batman, il cosiddetto cavaliere oscuro, interpretato da Ben Affleck, oggi fidanzato con la famosissima Jennifer Lopez. E di nuovo Aquaman e Flash, interpretati dai medesimi attori dei film interpellati prima. Jason Momoa ed Ezra Miller.

L’appuntamento con l’edizione 2021 del DC Fandome, è fissato per il 16 ottobre.

Manca ormai pochissimo tempo al DC Fandome 2021: quali sono le vostre aspettative?

Dal successo che in passato hanno avuto i precedenti film citati, di questi affascinanti supereroi, di sicuro ci si aspetta il pienone, in tutte le sale cinematografiche, dove alcune saranno anche prese in carico dalla partecipazione dei vari cosplayers che si trovano un po’ in tutto il mondo, vestendo per un giorno i panni di qualcun altro.

Ma la curiosità di sapere anche la vostra opinione è molta, e ci interessa, perciò fateci sapere nella sezione dei commenti, cosa ne pensate. Noi di sicuro non ci perderemo nessuno dei prossimi film che usciranno e voi?

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.