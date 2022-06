Summer Game Fest 2022: mostrato il primo gameplay trailer di The Callisto Protocol

Il gameplay trailer di The Callisto Protocol rivela nella sua brutalità cosa aspettarci dal gioco fortemente horror, scopriamolo insieme

Ieri durante il Summer Game Fest 2022 sono stati mostrati molti giochi in arrivo quest’anno, tra cui The Callisto Protocol, grazie a un gameplay trailer che mostra le meccaniche principali del gioco. A primo impatto non possiamo negare la estrema somiglianza con Dead Space ma il gioco riesce comunque ad avere una sua identità, con elementi inediti. Il filmato dura circa due minuti e per i più sensibili preparatevi che la violenza non manca.

Il gameplay trailer di The Callisto Protocol regala forti emozioni

Dal gameplay trailer di The Callisto Protocol si nota che è un gioco in terza persona in un universo di fantascienza, con una marea di luoghi claustrofobici pieni di sangue viscido e terrore. Partendo con un segmento in un’infermeria, vediamo ologrammi di precedenti pazienti impazziti che picchiano brutalmente il personale medico. Quegli ologrammi presto lasciano il posto a veri e terrificanti mostri, che vediamo raccolti e sbattuti contro i muri usando un’arma antigravitazionale chiamata Grip. Nella seconda metà del video, il Grip viene usato per lanciare mostri nelle ventole presenti nello scenario per essere fatti a pezzi. Il trailer di conclude con una scena decisamente macabra tutta da scoprire.

Ricordiamo che The Callisto Protocol uscirà il 2 dicembre su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Originariamente The Callisto Protocol doveva essere ambientato nello stesso universo di PUBG, ma è stato recentemente smentita questa dichiarazione. A Schofield gli è chiaramente rimasto molto affezionato a Dead Space e il suo nuovo gioco si basa consapevolmente sulle idee di fantascienza-horror di quella serie. Avete scoperto gli altri giochi mostrati durante il Summer Game Festival?

