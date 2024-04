Indie World: recap di tutti gli annunci del Nintendo Direct di aprile 2024

Dai gatti alle rane, dalle esplosioni al vapore, ecco tutti gli annunci dell’Indie World, ovvero il Nintendo Direct “mignon” di aprile 2024

Non ci aspettavamo ieri di avere un annuncio per un Nintendo Direct oggi, non dopo l’apparente periodo di magra preannunciato dalla presentazione di febbraio, ma pur trattandosi “solo” di un Indie World val bene la pena di parlare di tutti gli annunci di aprile 2024. I venti minuti sono volati via in un attimo, e come sempre accade con le presentazioni dedicate alla scena indipendente viene sempre da chiedersi una cosa: che ne è stato di Hollow Knight Silksong?! A questo ed altri quesiti potrete avere la risposta solo guardando il video qui sotto… o leggendo il nostro riassunto. Alla fine è uguale. In base alle vostre preferenze, vediamo insieme di scoprire quale sarà la “chicca” conclusiva anche stavolta!

Little Kitty, Big City | Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci dell’Indie World di aprile 2024

Il primo degli annunci di oggi è una delle cose che tutti si sarebbero aspettati di vedere più in un Indie World come quello di aprile 2024 che in un Nintendo Direct standard: un’alternativa a Stray per l’ibrida delle meraviglie. Descritto come un gioco “perfetto per chi ama gatti e distrazioni”, Little Kitty, Big City si basa su una premessa semplice: ritrovare la strada di casa dopo essere sopravvissuti a un volo giù dall’ultimo piano di un palazzo. Siccome l’arrampicata non è un’opzione, le alternative sono… emote, quest secondarie, elementi di personalizzazione e il puro piacere di far cadere vasi. No, non è un sequel di Untitled Goose Game. Forse. 9 maggio, preordini da oggi.

Yars Rising | Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci dell’Indie World di aprile 2024

La volete una bella sorpresa? WayForward è tornata a far danni, e stavolta col benestare di Atari! La hacker Emi “YAR” Kimura, protagonista di Yars Rising, durante un lavoro di commissione si ritrova invischiata in una cospirazione su scala cosmica, lottando contro la multinazionale QoTech in quello che ha tutta l’aria di essere un metroidvania. Nel mezzo, traendo forse ispirazione dal “pesce d’aprile giocabile” di WayForward Cat Girl Without Salad: Amuse-Bouche, trovano posto ovviamente anche minigiochi e digressioni sulla formula di gameplay di base. Potremo districarci nella distopia cyberpunk del gioco… quest’anno. Per una collaborazione così sorprendente, avere anche solo un anno di uscita non è certo scontato!

Refind Self: The Personality Test Game | Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci dell’Indie World di aprile 2024

Immaginate per un secondo di guidare una robottina in un gioco a scorrimento laterale all’interno di una variante gialla dello schermo del primo Game Boy. Ora provate a pensare se fosse l’ultima creazione di una dottoressa venuta a mancare… e che sta a voi plasmarne il carattere. Questa la premessa di base dietro Refind Self: The Personality Test Game, un gioco dal nome… in realtà sorprendentemente meno autoesplicativo di quanto avremmo pensato. Le scelte contano (come spesso sovviene di ricordare nell’industria videoludica, eh?), pur non essendocene di giuste e/o sbagliate. Ogni decisione definisce il nostro carattere (uno su 23 da scoprire) e rivela parte del futuro che la dottoressa aveva in mente per noi. Quest’estate, esclusiva temporale.

Sticky Business | Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci dell’Indie World di aprile 2024

La scena indipendente è già artigianale di suo, tanto vale portare l’artigianato come tema portante nei giochi stessi. Esatto, è il momento del tipico indie da “impara a conoscere i clienti tramite gli incontri con loro”! Sticky Business combina questo canovaccio, divenuto col tempo una delle branche più caratteristiche dei prodotti indipendenti, con un editor di adesivi… o meglio, una sorta di Mario Paint, se vogliamo. Dovremo gestire le nostre finanze e, contemporaneamente, fare lo stesso con la nostra clientela per salvare capra e cavoli. I clienti spaziano dagli insegnanti di musica che faticano a motivare gli studenti ai genitori che cercano di risollevare il morale ai figli. Disponibile da oggi nel primo shadow drop della presentazione, insieme al DLC Plan with Me (10 clienti e 100 adesivi extra), in esclusiva temporale.

I tre moschettieri: la prima carrellata | Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci dell’Indie World di aprile 2024

Con una clemenza notevole per un Nintendo Direct, abbiamo una prima carrellata composta da soli tre giochi. Antonblast, seguito di Antonball Deluxe e compagno di merende di Pizza Tower nel riportare in auge il sottogenere dei platformer “Wario-like”, ha ora una data di uscita: potremo sfasciare tutto, ottenere i tesori e fuggire verso l’entrata (nei panni di Dynamite Anton o Dynamite Annie) il 12 novembre, in esclusiva temporale con demo da oggi. Meno precisi i dati su Valley Peaks, avventura in cui scalare una montagna nei panni di una rana tra le atmosfere in stile PaRappa The Rapper, che uscirà semplicemente quest’anno. L’avventura grafica noir dal gusto tutto italiano, Lorelei and the Laser Eyes, ci attende coi suoi puzzle lovecraftiani il 16 maggio.

Europa | Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci dell’Indie World di aprile 2024

“Sì, sappiamo in che continente siamo, ma vogliamo il nome del prossimo gioco!” Battute becere a parte, Europa è il platformer “zen” nato dalla mente di Helder Pinto (che lo ha presentato alla luce di una lampada al quarzo per mettere le cose in chiaro). Il mondo di gioco è un approccio molto rilassato all’ambientazione post-apocalittica, dedicando “l’avventura” (virgolette obbligatorie nel senso più positivo possibile) alla ricostruzione di un mondo precedentemente ridotto in macerie. I movimenti del protagonista Zee sono pieni di “galleggiamenti”, ma al tempo stesso con un occhio di riguardo verso le acrobazie. Il gioco arriverà quest’anno, ma la demo è disponibile da oggi.

Tartarughe Ninja: Il destino di Splinter | Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci dell’Indie World di aprile 2024

Siccome è dai tempi di Cadence of Hyrule (o, meglio ancora, dai port per PlayStation e Xbox di Shovel Knight) che abbiamo imparato ad aspettarci le grandi IP anche nei progetti indipendenti, ecco che di botto fanno capolino gli “eroi a mezzo guscio”. Se avete reagito bene a The Rogue Prince of Persia, adorerete l’idea di un roguelike ispirato al quartetto di anfibi, ovvero Tartarughe Ninja: Il destino di Splinter. Come potrete aspettarvi da un matrimonio del genere, al di là della premessa di base (salvare Splinter) ci aspettano i consueti dettami del filone: un’accozzaglia (in senso buono) di strutture come mappa, un mondo di gioco diverso a ogni morte, abilità migliorabili e tutte quelle convenzioni che Hades ha fatto amare al pubblico. Luglio 2024, esclusiva temporale.

Cat Quest III | Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci dell’Indie World di aprile 2024

Se avessimo un nichelino per ogni gioco incentrato sui gatti nel corso della presentazione… avremmo due nichelini, che non è tanto, ma è strano sia successo due volte. Con un’ambientazione differente, stavolta i (sigh) Gattraibi, Cappey e compagnia miagolante ci prendono per la coda in vista di Cat Quest III. In questo action adventure, che fa peraltro un ottimo uso della pixel art, dovremo sconfiggere i Pi-ratti (argh) e dilettarci pure con combattimenti navali. Il tutto è fruibile in co-op locale, per cercare insieme la Stella Polare. L’attracco è previsto l’8 agosto 2024, con demo e preordini da oggi. E sì, abbiamo controllato anche noi se ci fossero altri pessimi giochi di parole.

stitch. | Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci dell’Indie World di aprile 2024

Neanche noi sappiamo come dovremo mai districarci con un nome scritto esattamente così in caso di eventuale recensione, ma stitch. è un gioco dove tutto ruota intorno al ricamo. In questo bizzarro puzzle game dovremo districarci con 180 enigmi, chiamati “cerchi”, con la promessa di altri in arrivo dopo il lancio. In ogni enigma, tra cui alcuni nati dalla community che ha seguito la gestazione del gioco sin dal concepimento, occorre “colorare” le aree da ricucire seguendo l’ordine dei numeri senza sovrapporre alcunché. Ci sono cerchi grandi e piccoli, da affrontare in base alle proprie esigenze… e al tempo a propria disposizione! Il tutto, naturalmente, godendo del touch screen in modalità portatile, nonché della modalità “Punto libero” per scegliere lo schema di colori. Disponibile da oggi in esclusiva.

Carrellata rapida | Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci dell’Indie World di aprile 2024

Sembrava troppo bello per essere vero, e invece abbiamo una carrellata a rotta di collo! Sapete pure voi che significa: elenco puntato in arrivo!

Bzzzt: platformer in pixel art definibile come un incrocio tra Celeste, ElecHead, VVVVVV e Super Meat Boy. Con upgrade e fasi da shoot-em-up. Estate.

platformer in pixel art definibile come un incrocio tra Celeste, ElecHead, VVVVVV e Super Meat Boy. Con upgrade e fasi da shoot-em-up. SCHiM: gioco con visuale dall’altro e filtro pixel art, in cui saltare da un’ombra all’altra nei panni di una rana. 16 luglio.

gioco con visuale dall’altro e filtro pixel art, in cui saltare da un’ombra all’altra nei panni di una rana. Animal Well: platformer in pixel art con filtro da CRT in cui guidare una piccola gelatina alla salvezza, con probabile esplorazione in stile metroidvania. 9 maggio.

platformer in pixel art con filtro da CRT in cui guidare una piccola gelatina alla salvezza, con probabile esplorazione in stile metroidvania. Duck Detective – The Secret Salami: avventura grafica in cui uno starnazzante detective risolve casi. Con nostro sommo rammarico, scorrelato dalla serie Gravity Falls. 23 maggio.

avventura grafica in cui uno starnazzante detective risolve casi. Con nostro sommo rammarico, scorrelato dalla serie Gravity Falls. Another Crab’s Treasure: soulslike in cui un paguro deve fare dell’immondizia subacquea il proprio nuovo guscio. Ne abbiamo già parlato in passato. 25 aprile.

Bomba finale?

No, per quanto ci sperassimo tutti, non è stato Hollow Knight Silksong a concludere gli annunci dell’Indie World: la sorpresa finale del Nintendo Direct di aprile 2024 è stata… SteamWorld Heist II. Le acque del mondo si sono fatte letali, in quanto corrosive per i robot a vapore più amati del mondo videoludico. Starà a noi esplorare il Mar Grande. In quanto seguito di Heist, il gioco vanta un gameplay scandito da “sparatorie tattiche a turni”, ma non solo. Anche i combattimenti navali trovano infatti posto in questo mondo che, per un robot, è quanto di più post-apocalittico si possa immaginare. Gli elementi di personalizzazione da collezionare non mancano di certo, in modo tale da gestire idealmente ogni missione dal principio. 8 agosto 2024.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei reveal di oggi?