State of Play: nuovo trailer e periodo di uscita per Street Fighter 6

Per la barba di Ryu: Street Fighter 6 si fa strada a suon di pugni nello State of Play, per giunta con nuovo trailer e periodo d’uscita!

Non è tutto Final Fantasy XVI quel che mostra gameplay nello State of Play, e dunque abbiamo un nuovo trailer pure per Street Fighter 6. E, stavolta, non è nemmeno tutto PlayStation, se dobbiamo essere onesti. Infatti il gioco uscirà sì su PS5 e PS4, ma anche su PC e su console Xbox. Capcom ha investito tutte le preoccupazioni con uno Shoryuken di quelli buoni, visto che il tour mondiale dei calci sui denti si è mostrato in grande spolvero. Non solo, è prevista anche una modalità avventura in giocatore singolo che, a quanto pare, comprende persino un open world! Resta da confermare, poi, come sposare queste due scuole di game design.

Un nuovo trailer a prova di Daigo parry: Street Fighter 6 fa rima con State of Play

Ciò che vediamo nel nuovo trailer dello State of Play, Capcom è ben felice di confermarlo: “Grazie al motore di gioco di RE (inteso come quello per i remake di Resident Evil, ndt), Street Fighter 6 include tre modalità di gioco distinte”. Trattasi di Fighting Ground, di World Tour e della Battle Hub. “Oltre alle innovazioni, il gioco celebra ciò che i fan più amano della serie unendo le modalità basilari dai giochi precedenti, come arcade, online, allenamento e multiplayer locale, nell’inedito Fighting Ground”. Naturalmente, come ogni picchiaduro, questo porta con sé veterani (Ryu, Chun-Li e Luke dal quinto capitolo) e debuttanti (il “pugile sbronzo” Jamie).

Per chiunque si ritrovasse viziato dall’intuitività di Super Smash Bros. Ultimate, il gioco presenta la scelta (opzionale, lo diciamo per i puristi) di input semplificati, nonché una meccanica con cui i giocatori potranno decidere quale statistica migliorare durante un match caricando una barra. La modalità World Tour è descritta come “una storia avvincente in single-player che spinge i limiti di ciò che è un picchiaduro permettendo ai giocatori di lasciare il segno con un loro avatar”. Inoltre, la Battle Hub è “un luogo dove i giocatori hanno nuovi modi per interagire e comunicare”. In ogni modalità sarà possibile godere di cronisti in tempo reale. Tutto questo sarà fruibile l’anno prossimo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.