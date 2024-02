LEGO: diversi set in arrivo per i 25 anni con Star Wars!

25 anni di LEGO Star Wars: il Gruppo LEGO celebra l’anniversario con nuovi prodotti e iniziative dedicate ai fan

Il Gruppo LEGO i festeggiamenti per il 25° anniversario della collaborazione con Lucasfilm, che ha dato vita alla iconica linea LEGO Star Wars. Un traguardo importante che sarà celebrato durante tutto il 2024 con una serie di iniziative dedicate ai fan di tutte le età. Sono stati presentati per l’occasione una selezione di nuovi set LEGO Star Wars dedicati al 25° anniversario. Tra questi, spiccano la nuova linea Starship Collection con modelli inediti del Millennium Falcon e dell’Invisible Hand, due set ispirati alla nave Tantive IV e uno speciale set in edizione limitata per celebrare R2-D2.

Tutte le novità LEGO Star Wars

Per l’occasione, è stato realizzato un nuovo logo LEGO Star Wars per il 25° anniversario, che campeggia su una spettacolare ricostruzione LEGO dell’adorabile droide R2-D2 presente allo stand LEGO della fiera. Una versione 1:1 di R2-D2 composta da 27.797 mattoncini LEGO viaggerà inoltre attraverso l’Europa e gli Stati Uniti nel corso del 2024.

I fan saranno protagonisti del LEGO Star Wars 25-Second Film Festival, un’iniziativa che li invita a creare brevi film di 25 secondi in cui ricreare i loro momenti preferiti della saga o inventare nuove scene con i propri set e minifigure LEGO Star Wars.

Mike Ilacqua, Head of Product presso il Gruppo LEGO, ha dichiarato:

La collaborazione LEGO Star Wars ha visto 25 anni di successi con prodotti, videogiochi, contenuti animati, grandi costruzioni, merchandise e altro ancora! Vogliamo celebrare questi anni e questi traguardi con tutti coloro che ci hanno aiutato ad arrivare fin qui, ma soprattutto con la comunità dei fan, poiché non avremmo mai raggiunto tutto questo senza la loro creatività e passione.

E le novità non finiscono qui

Tra i prodotti legati al 25° anniversario sarà presente anche un’edizione aggiornata del LEGO Star Wars Visual Dictionary di DK, che includerà una nuova minifigure esclusiva. Il libro è attualmente disponibile per il preordine e uscirà ad aprile 2024.

