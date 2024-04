Dreame Pocket: una svolta nell’hairstyling

Dreame Technology, un’azienda leader nell’innovazione degli elettrodomestici, sta ampliando la sua gamma introducendo prodotti dedicati alla bellezza dei capelli

Il nuovissimo Dreame Pocket, un phon tascabile 3-in-1, promette di rivoluzionare la cura dei capelli grazie alle sue bocchette intercambiabili e alla sua potente capacità di asciugatura.

Dreame Pocket: il futuro dell’hairstyling portatile

La più recente aggiunta alla nostra linea di prodotti per la cura dei capelli, il Dreame Pocket, è stato progettato per soddisfare tutte le tue esigenze. Con un design compatto e leggero, il Dreame Pocket pesa solo 300g ed è pieghevole per una maggiore portabilità, completo di una custodia per un trasporto ancora più pratico. Con due diverse bocchette, otterrai risultati professionali senza sforzo.

La bocchetta anticrespo del Dreame Pocket ti permetterà di domare anche i capelli più ribelli, lasciandoli lisci e luminosi grazie al suo potente flusso d’aria e al pettine integrato per uno styling versatile. La bocchetta arricciante semplifica l’asciugatura e lo styling contemporaneamente, creando ricci senza danneggiare i capelli grazie alla tecnologia di autoaspirazione. La tecnologia duale al platino con emissione di ioni negativi neutralizza l’elettricità statica, evitando l’effetto crespo e proteggendo la cuticola dei capelli dall’umidità del cuoio capelluto.

Il sensore di temperatura CTN smart assicura una temperatura sicura, mai superiore ai 57°C in modalità aria calda, per prevenire danni ai capelli e ustioni del cuoio capelluto.

Tecnologia di asciugatura veloce ed efficiente Con un motore che raggiunge i 110.000 giri/min, il Dreame Pocket è in grado di asciugare completamente i capelli corti in soli 40 secondi e i capelli lunghi in appena 4 minuti. Il Dreame Pocket ti offre un’esperienza personalizzata grazie alle sue 5 modalità (Modalità Fredda, Modalità Calda, Modalità Aria Calda, Modalità Raffreddamento Istantaneo e Modalità Ciclo Caldo/Freddo) e alle sue 2 velocità di flusso d’aria. Inoltre, con un sistema di riduzione del rumore a sei strati, garantisce un utilizzo piacevole, mantenendo il livello di rumore al di sotto dei 60 dB.

Prezzi e disponibilità

Dreame Pocket è disponibile su Amazon, sul Negozio Ufficiale Dreame e presso i punti vendita MediaWorld e Unieuro a partire dal 16 aprile nei colori Space Gray e Titanium Gold al prezzo di 159 euro.

