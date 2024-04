GTA Online: guida completa alle Business Battle

Che cosa sono le Business Battle in GTA Online e come funzionano? Scopriamolo insieme, in questo articolo dedicato

Le Business Battle di Grand Theft Auto Online è un evento della modalità libera che si aggiunge agli aggiornamenti Los Santos Summer Special e After Hours. Le regole sono piuttosto semplici: bisogna partecipare a una gara per mettere le mani su diversi carichi nel più breve tempo possibile, mentre altri giocatori sono in gara, alla ricerca dello stesso bottino.

L’ingresso è consentito anche ai non-membri

Per fortuna, è possibile partecipare alle Business Battle anche se al momento non si è membri di nessuna banda in Grand Theft Auto Online. Inoltre, invece di tenere il carico rubato, sarete ricompensati con denaro e punti reputazione. Se siete alla ricerca di account moddati per la vostra console Xbox, date un’occhiata all’elenco di account moddati gta v xbox one disponibile su CSGOSmurfNinja per esaudire il vostro desiderio!

Quindi, se siete dei novellini di Grand Theft Auto Online, qui di seguito scoprirete le cose da fare e da non fare che dovete tenere a mente quando siete pronti a tuffarvi in questo evento di Grand Theft Auto Online ad alto rischio, ad alto numero di ottani e ad alta remunerazione.

GTA Online: I dettagli delle Business Battle: una panoramica completa

1. Acquisire un nightclub

Sì, è possibile partecipare agli eventi delle Battaglie d’affari anche se non si è proprietari di un locale notturno. Inoltre, le battaglie d’affari richiedono solo 3 giocatori, se parliamo della presenza minima richiesta nella lobby. Inoltre, non dimenticate che le ricompense sono molto più dolci di quanto abbiate mai immaginato. Avere un proprio locale notturno attirerà più soldi e aumenterà anche la vostra reputazione, insieme a qualsiasi merce illecita su cui siete riusciti a mettere le mani. Acquista account gta 5 moddati ps4 a prezzi convenienti solo su CSGO Smurf Ninja!

Le cose non si fermano a questo, potete sperimentare con il carico a vostro piacimento, come venderlo per ottenere margini extra. Per aiutarvi, in Grand Theft Auto Online non mancano i locali notturni che potete acquistare. Nel caso in cui siate a corto di denaro, ecco un elenco di alcuni di quelli a prezzi accessibili:

Isole Elysian – 1.080.000 dollari

LSIA – 1.135.000 dollari

Cypress Flats – 1.370.000 dollari

Se seguite il mio consiglio, la migliore location possibile per un nightclub è West Vinewood, in vendita per 1.700.000 dollari, perché si trova nelle vicinanze della maggior parte delle missioni e delle attività commerciali che hanno un enorme potenziale di guadagno. Se vuoi la consegna immediata dei tuoi account moddati, scegli sempre CSGOSmurfNinja!

2. Comprendere i diversi obiettivi della competizione commerciale

Quando parliamo di battaglie d’affari, ricordatevi che non si tratta di semplici missioni “spacca e arraffa”. Esistono 13 tipi in totale e il livello di difficoltà può aumentare significativamente in base al numero di concorrenti che si preparano a parteciparvi.

Per questo motivo, conoscere bene lo scopo di ciascuna di queste missioni può essere di grande aiuto sia per voi che per i membri della vostra squadra, che potranno acclamarle immediatamente senza perdere tempo prezioso, quando si trovano all’interno del gioco. Se cercate un venditore affidabile di account moddati, visitate il portale online di CSGO Smurf Ninja!

Inoltre, le missioni Mercenary/Gang Assault, Assassination e Pick-Up si spiegano da sole. D’altro canto, le missioni Joyrider, Merryweather Drop e Aircraft Carrier Assault sono un po’ complicate e a volte più difficili da portare a termine.

3. Quando diventano accessibili gli scontri commerciali?

Gli eventi di battaglia commerciale rimarranno attivi finché ci saranno più di 3 giocatori nella lobby. C’è un altro requisito: il numero minimo di giocatori richiesto non deve essere coinvolto in nessun altro evento Freemode in un dato momento. Una volta soddisfatti questi requisiti, un evento Freemode sarà visibile sulla mappa come da orario di gioco.

Inoltre, un nuovo evento Freemode si aggiornerà continuamente se le condizioni di base precedenti saranno rispettate senza errori. Tutti i giocatori di Grand Theft Auto Online saranno informati quando gli eventi Freemode saranno disponibili. Anche le battaglie passeranno dalla sfida all’evento, con una pausa di quindici minuti prima che il prossimo evento sia disponibile. Ricordate che se non riuscite a partecipare al primo evento, dovrete aspettare un po’ prima che ne venga creato uno nuovo.

Conclusioni

Come di consueto, concluderemo la sessione di oggi riassumendo i punti chiave che abbiamo trattato in precedenza. Per cominciare, le battaglie commerciali sono un evento divertente a cui si può partecipare all’interno di Grand Theft Auto Online. Infine, ma non per questo meno importante, utilizzeremo questo blog per conoscere nel dettaglio l’interno di queste battaglie d’affari di Grand Theft Auto Online.