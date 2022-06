XPS 13 e XPS13 2 in 1: novità di casa Dell

Quest’oggi la Dell ha presentato ufficialmente i suoi nuovi prodotti, l’ XPS 13 e XPS 13 2 in 1

Sulla scia del lancio dell’XPS 13 Plus, in cui il sistema è stato elogiato per la sua “riprogettazione futuristica”, Dell (per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui) continua il lancio di quest’anno del suo nuovo portafoglio XPS. quest’oggi infatti, ha presentato due nuovi prodotti; l’iconico XPS 13 e la presentazione del prossimo XPS 13 2 in 1.

Nel mondo ibrido e mobile di oggi, abbiamo bisogno di strumenti che possano adattarsi alle nostre necessità. Versatilità e semplicità di multitasking sono fondamentali e, i nuovi XPS di Dell offrono ciascuno di essi. Poiché il corso di una giornata può cambiare con un’e-mail, o un SMS, l’XPS 13 (disponibile con Windows 11 o Ubuntu 20.04) è il tuo compagno ideale in movimento. Design sottile, leggero e compatto con una durata della batteria fino a 12 ore. Si infila perfettamente nello zaino e nella borsa. Riesce ad offrire le prestazioni eccezionali di cui hai bisogno grazie ai processori Intel Core di 12a generazione per multitasking.

Dettagli tecnici dell’XPS 13 e XPS 13 2 in 1

Fedele all’estetica dell’XPS, è dotato del display InfinityEdge su 4 lati di quinta generazione. Il suono è migliorato, così da avere un’esperienza di intrattenimento coinvolgente sia che si ascolti musica, o che tu stia videochiamando gli amici. Elevata luminosità, maggiore nitidezza, dettagli precisi e colori vividi danno vita ai tuoi contenuti. Gli altoparlanti più grandi consentono un suono più forte, bassi più profondi e una migliore esperienza audio complessiva.

La tecnologia Eyesafe gestisce in modo intelligente l’energia luminosa alla fonte, riducendo la dannosa luce blu senza compromettere la tua esperienza visiva. Sapientemente realizzato con materiali di prima qualità, l’XPS 13 offre un approccio inclusivo al colore espressivo, con toni unificati dentro e fuori che incarnano il nostro approccio attento e minimalista. Disponibile nelle tonalità sfumate di Sky e Umber, l’alluminio colorato lavorato a CNC è curato e premium.

Nuovo design per un nuovo progetto

Con XPS, la la Dell ha provato a rendere minimal il design , per poter semplificare sempre più l’esperienza dell’utente. Ciò per far si che la tecnologia si confonda quasi con lo sfondo, e che il dispositivo funga da “nostra estensione”. Ma a volte è bello capire come sono fatte le cose, quindi parliamo di tutta l’ingegneria avanzata che ha permesso di raggiungere tali obiettivi di progettazione ed esperienza. In passato abbiam visto l’XPS reinventare l’esperienza della parte anteriore dello schermo con il design InfinityEdge. Questo ha spinto il settore ad adottare cornici più sottili e offrire un’esperienza visiva maggiore con lo stesso ingombro o con un ingombro inferiore. Nello spirito di spingere i confini, o restringerli, il team di ingegneri Dell ha viaggiato verso l’interno con la stessa missione di rendere l‘XPS 13 il più compatto possibile per i clienti che danno la priorità alla mobilità.

Questo ha dato il via a un lungo e ambizioso viaggio per “miniaturizzare” la scheda madre per essere 1,8 volte più piccola di quella trovata nel precedente XPS 13 (2021). In effetti, è la scheda madre più piccola mai creata e montata per un PC Dell. Il risultato finale è un XPS 13 più sottile e leggero, ma con un suono migliore, ad alte prestazioni e di lunga durata.

In attesa dell’ XPS 13 2 in 1

Portando la versatilità a nuovi livelli, l’XPS 13 2-in-1 verrà lanciato questa estate. Mentre i confini tra lavoro, vita e apprendimento continuano a confondersi, l’XPS 13 2-in-1 riflette proprio questo. Questo dispositivo XPS offre la massima flessibilità consentendoti di passare senza sforzo dallo streaming, al lavoro, alla creazione e alla condivisione di contenuti.

Goditi prestazioni eccezionali ovunque con il primo dispositivo XPS a offrire connettività 5G. Il che consente download più rapidi, come velocità Wi-Fi, ma per banda larga mobile. Streaming, download di file, contenuti video ricchi, tutto avviene molto più velocemente con la velocità del 5G. Così puoi essere produttivo e divertirti indipendentemente dalla posizione. E quando diciamo che non importa la posizione, lo intendiamo. Il nuovo XPS 13 2-in-1 dispone anche della tecnologia eSIM. Questa consente di recarti in diversi paesi e di connetterti a operatori globali senza dover cambiare scheda SIM.

Modalità di utilizzo

L’XPS 13 2-in-1 ti consente di passare liberamente e in modo fluido dalla modalità di consumo alla modalità di piena produttività collegando l’XPS Folio magnetico. Così da offrire un’esperienza laptop completa che supporta tre regolazioni dell’angolo (100°, 112,5°, 125°) per flessibilità e comfort. Esprimi la tua creatività con un’esperienza di scrittura e inchiostro naturale con XPS Stylus, comodo anche per utenti mancini, trasformando il dispositivo in un blocco da disegno all’avanguardia. Sia l‘XPS Folio che lo Stylus sono venduti separatamente.

Display

Progettato attorno a un’intuitiva modalità di visualizzazione panoramica, lo straordinario pannello del display offre un’elevata luminosità e dettagli precisi. Possiede una risoluzione fino a 3K e colori vividi, rendendo i contenuti dinamici come le tue idee. La webcam frontale ad alta risoluzione 1080p offre un’immagine nitida e chiara ed è posizionata orizzontalmente per videochiamate pratiche e produttive. E la fotocamera 4K rivolta verso il mondo ti consente di acquisire foto ad alta fedeltà e modificare i contenuti su un unico dispositivo versatile.

Connettività

L’XPS 13 2-in-1 offre due opzioni di connettività. WiFi 6E3 standard o 5G4 con WiFi 6E, ciascuna caratterizzata da un design elegante e minimalista. Il modello WiFi 6E standard è realizzato in alluminio lavorato, proprio come l’XPS 13 ed è disponibile nel tenue colore blu Sky. Unica per il modello 5G, la parte posteriore è realizzata in Gorilla Glass 7 per ottimizzare la connettività ed eliminare le interferenze del segnale. È disponibile in una tonalità Slate più scura.

Impegno per la sostenibilità

In linea con l’impegno di lunga data di Dell nella riduzione dell’impatto ambientale, gli chassis XPS 13 e l’ XPS 13 2-in-1 sono realizzati in alluminio a basse emissioni di carbonio. Prodotto utilizzando fonti di energia rinnovabile idroelettrica, che offrono una riduzione del 70% delle emissioni di carbonio rispetto al telaio in alluminio prodotto nei tradizionali impianti a carbone. L’XPS 13 e l’XPS 13 2-in-1 sono registrati EPEAT Gold ed entrambi vengono spediti in materiali rinnovabili o riciclati al 100%.

Prezzo e disponibilità

XPS 13 dovrebbe costare 999,00 dollari mentre l’XPS 13 Developer Edition circa 949,00 dollari. Ora sono disponibili negli Stati Uniti e in Canada, rispettivamente con Windows 11 o Ubuntu 20.04. XPS 13 2-in-1 sarà disponibile nell’estate 2022. Prezzi da confermare in prossimità della data di disponibilità.

E voi, cosa ne pensate di questi Dell XPS 13 e dell'XPS 13 2in1 ?