Anime Breakfast TOP: i cinque migliori anime shonen degli ultimi anni

Dopo una settimana di pausa forzata, questa settimana Anime Breakfast torna con una Top: quali sono, a nostro parere, i cinque migliori anime shonen degli ultimi anni? Scopriamolo insieme

Dopo una settimana di ferie, Anime Breakfast è tornata come rubrica fissa della domenica, pronta ad allietarvi le prime ore di questa giornata di riposo per tanti, purtroppo non per tutti. Abbiamo dedicato una puntata speciale al defunto (ancora non ci crediamo) Akira Toriyama, genio creatore di Dragon Ball, la trovate cliccando qui, e poi ci siam presi una settimana per riprenderci, festeggiare a suon di ciauscolo (se non sapete cosa sia… male male) e riprendere poi più in forma che mai. E quale miglior modo per ricominciare se non con una bella Top? Vediamo insieme quali sono, a nostro parere, i cinque migliori anime shonen degli ultimi anni.

1. Attack on Titan | Migliori anime shonen

Su Attack on Titan abbiamo steso una puntata monotematica di Anime Breakfast, la trovate qui, e non ci siamo ancora ovviamente dimenticati della promessa di una recensione della quarta stagione. Dobbiamo solo riprenderci, ecco. Alla costante ricerca della tanta agognata Libertà, Eren Yeager, il protagonista, è un giovane che desidera vendicare la morte di sua madre e liberare il mondo dai Giganti che vessano l’essere umano. Non tutto, però, è davvero come sembra.

Considerato uno dei migliori anime di sempre, Attack on Titan non è solo un anime action, ma propone tematiche forte come la libertà, la guerra, la vendetta e un senso di sacrificio su cui tanti potranno non trovarsi d’accordo. Insomma, in definitiva: è il caso che lo guardiate.

Qui vi spieghiamo pure dove poterlo fare nella sua totale interezza.

2. Jujutsu Kaisen | Migliori anime shonen

Jujutsu Kaisen irrompe sulla scena shonen con una miscela elettrizzante di azione sovrannaturale, personaggi magnetici e una trama che tiene col fiato sospeso. Ambientato in un mondo invisibile alla maggior parte delle persone, gli Spiriti Maledetti infestano il nostro piano di esistenza, causando caos e distruzione. Per combattere questa minaccia ultraterrena, sorgono gli stregoni di Jujutsu, guerrieri addestrati a esorcizzare gli spiriti usando la loro stessa energia malefica.

Il protagonista, Yuji Itadori, è un liceale liceale apparentemente ordinario con una forza fisica sovrumana. La sua vita viene stravolta quando ingerisce un dito marcio e diventa l’ospite di Sukuna Ryoumen, un potentissimo Spirito Maledetto classificato come Special Grade. Invece di soccombere al male, Yuji conserva il controllo del suo corpo, formando un precario patto con Sukuna. Condannato a morte, viene introdotto allo Jujutsu High, una scuola per stregoni, dove impara a controllare il potere di Sukuna e a combattere gli spiriti maligni.

Potete recuperarlo su Crunchyroll!

3. My Hero Academia | Migliori anime shonen

In una realtà, quella di My Hero Academia, dove il potere è la normalità, il protagonista, Izuku Midoriya, è un ragazzo nato “senza Quirk”, ovvero privo di quei poteri speciali così diffusi. Izuku però sogna di diventare un eroe proprio come il suo idolo All Might, l’eroe più potente del mondo.

La forza di My Hero Academia risiede nella sua atmosfera ottimista e incoraggiante. Izuku, nonostante le sue sfide, non si arrende mai. Il suo duro lavoro e la sua determinazione ispirano chi guarda, trasmettendo il messaggio che chiunque può diventare un eroe, con o senza poteri speciali.

Anche in questo caso, lo potete recuperare su Crunchyroll!

4. Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) | Migliori anime shonen

In un Giappone Taisho rurale, la vita di Tanjiro Kamado viene sconvolta da un tragico attacco: la sua famiglia viene massacrata da un demone e sua sorella Nezuko viene trasformata in una creatura assetata di sangue. Questo è l’incipit di Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, che dir si voglia.

Spinto dalla vendetta e dalla speranza di salvare Nezuko, Tanjiro intraprende un arduo viaggio per diventare un Demon Slayer. Sotto la guida del Pilastro dell’Acqua, Sakonji Urokodaki, Tanjiro impara a padroneggiare la Respirazione del Sole, un’antica tecnica di spada che gli permette di combattere i demoni.

Potete recuperare Demon Slayer nel catalogo Netflix!

5. Spy x Family | Migliori anime shonen

Spy x Family irrompe sulla scena degli anime con una premessa assurda e irresistibilmente divertente: una spia deve creare una famiglia fittizia per infiltrarsi in una prestigiosa scuola privata. L’agente Twilight, maestro del travestimento e del sotterfugio, si trasforma in Loid Forger, un affermato psichiatra con una moglie elegante, Yor, e una figlia telepata, Anya.

Il segreto di Spy x Family sta proprio nella sua disfunzionalità perfettamente calibrata. Loid non ha mai avuto una famiglia, Yor è un’assassina letale che nasconde la sua vera professione, e Anya è una bambina orfana che brama un posto in una famiglia amorevole. Ognuno di loro ha un segreto da custodire, e le situazioni paradossali che scaturiscono da questa convivenza forzata sono la fonte principale dell’umorismo della serie.

Lo trovate tutto su Crunchyroll!

Conclusione

Questa era dunque la nostra top 5 dei migliori anime shonen degli ultimi anni. Fateci sapere qual è la vostra qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

