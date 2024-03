Recensione Fanatec Clubsport Racing Wheel F1: un nuovo bundle velocissimo

In questo articolo la recensione del Clubsport Racing Wheel F1 di Fanatec un simulatore di guida di alto livello pensato per portare l’esperienza di Formula 1 direttamente nel tuo salotto

Progettato per massimizzare la precisione e il realismo, questo volante combina un’avanzata corona Formula con finitura in carbonio forgiato blu con la potente base del volante ClubSport DD+ da 15 Nm.

Andiamo a scoprire nel dettaglio le sue caratteristiche principali:

Ufficialmente licenziato da Formula 1 : senti l’emozione di gareggiare con un volante replica di quelli utilizzati dai piloti professionisti.

: senti l’emozione di gareggiare con un volante replica di quelli utilizzati dai piloti professionisti. Force Feedback 2.0 con tecnologia Direct Drive : vivi un force feedback incredibilmente fluido e preciso grazie al motore a presa diretta e al nuovo protocollo FullForce.

: vivi un force feedback incredibilmente fluido e preciso grazie al motore a presa diretta e al nuovo protocollo FullForce. Corona Formula da 270 mm : realizzata in carbonio forgiato blu con impugnature in pelle traforata per un grip eccezionale.

: realizzata in carbonio forgiato blu con impugnature in pelle traforata per un grip eccezionale. Display OLED e Menu Tuning : regola il force feedback direttamente mentre guidi per trovare il setup perfetto.

: regola il force feedback direttamente mentre guidi per trovare il setup perfetto. Pulsanti personalizzabili e LED RGB : controlla la tua vettura con facilità grazie ai numerosi controlli e sfrutta i LED per avere informazioni in tempo reale, come RPM del motore e cambi marcia.

: controlla la tua vettura con facilità grazie ai numerosi controlli e sfrutta i LED per avere informazioni in tempo reale, come RPM del motore e cambi marcia. Compatibile con PlayStation4 e PlayStation5: gareggia su entrambe le console di Sony grazie alla partnership ufficiale.

Design e Materiali: un connubio di stile e funzionalità | Recensione Fanatec Clubsport Racing Wheel F1

Il Clubsport Racing Wheel F1 è stato concepito non solo per eccellere in termini di prestazioni, ma anche per catturare l’essenza e l’estetica straordinaria delle monoposto di Formula 1.

La sua corona da 270 mm è realizzata con un pregiato materiale: il carbonio forgiato blu. Questo materiale non solo conferisce al volante un aspetto accattivante e distintivo, ma offre anche una combinazione unica di leggerezza e rigidità, garantendo una sensazione di solidità e controllo senza pari durante le tue sessioni di guida.

Le impugnature del volante sono rivestite con una pregiata pelle traforata, progettata per assicurare un grip ottimale anche nelle situazioni più intense e impegnative. Questo ti permette di mantenere il controllo totale della vettura anche quando il cuore inizia a battere forte e la tensione sale sul circuito.

Per quanto riguarda i controlli, i pulsanti e gli switch del Clubsport Racing Wheel F1 sono realizzati in alluminio CNC di alta qualità.

Questo processo di lavorazione conferisce loro una massima robustezza e precisione, garantendo che siano pronti a rispondere al tuo tocco con la massima affidabilità.

Posizionati ergonomicamente lungo la corona, sono progettati per un facile accesso e un rapido apprendimento della muscle memory, consentendoti di concentrarti completamente sulla guida senza dover cercare i comandi.

Esperienza d’uso: immergiti nel mondo della Formula 1 | Recensione Fanatec Clubsport Racing Wheel F1

Il Clubsport Racing Wheel F1 è progettato per offrire un’esperienza di guida di altissimo livello, ponendosi come un punto di riferimento nel mondo delle simulazioni automobilistiche. Grazie alla tecnologia Direct Drive della base del volante ClubSport DD+, il force feedback è incredibilmente fluido, preciso e reattivo, permettendoti di percepire ogni minimo dettaglio della pista con una chiarezza straordinaria.

Con il nuovo protocollo FullForce, appositamente sviluppato per i motori Direct Drive, potrai immergerti completamente nell’esperienza di guida. Gli effetti di vibrazione ad alta frequenza introdotti ti consentiranno di sentire il rombo del motore e le vibrazioni del telaio con una sensibilità e un realismo mai provati prima.

La corona del volante è progettata con attenzione ai dettagli e offre una serie di controlli facilmente accessibili. Tra essi, 11 pulsanti personalizzabili, due selettori a 12 posizioni, encoder rotativi e interruttori a levetta, che ti permettono di personalizzare completamente la tua esperienza di guida. Inoltre, i due LED RGB FlagLEDs possono essere programmati per segnalare eventi cruciali come lo slittamento degli pneumatici, il livello di carburante o la presenza di bandiere gialle, aggiungendo un livello di immersione ancora maggiore.

Ma le caratteristiche di controllo non finiscono qui. Grazie al display OLED integrato e al menu Tuning, potrai regolare comodamente il force feedback e altri parametri direttamente mentre sei al volante, senza dover interrompere la tua guida per accedere a menu esterni. Questa facilità d’uso ti permette di concentrarti completamente sulla pista e sulla tua prestazione, senza distrazioni.

In sintesi, il Clubsport Racing Wheel F1 offre non solo prestazioni di guida eccezionali, ma anche un’ampia gamma di funzionalità avanzate che ti consentono di personalizzare la tua esperienza di guida e di godere appieno di ogni singolo momento sul circuito.

Compatibilità: gareggia su PlayStation4 e PlayStation5 | Recensione Fanatec Clubsport Racing Wheel F1

La stretta collaborazione con Sony Interactive Entertainment conferisce al Clubsport Racing Wheel F1 una compatibilità totale con le console di gioco di ultima generazione, sia PlayStation4 che PlayStation5.

Questo accordo ufficiale apre le porte a un’esperienza di guida senza pari, permettendoti di immergerti completamente nel mondo della Formula 1 senza la necessità di acquistare ulteriori dispositivi.

Grazie a questa partnership, potrai vivere ogni singolo istante di adrenalina e velocità sul circuito, godendo della precisione e della sensibilità del volante direttamente sulle tue console PlayStation.

Che tu sia un appassionato di corse professionista o un semplice appassionato, il Clubsport Racing Wheel F1 ti garantirà un’esperienza di guida coinvolgente e autentica, proprio come se fossi al volante di una monoposto reale.

Ma le buone notizie non finiscono qui: oltre alla compatibilità con le console PlayStation, il Clubsport Racing Wheel F1 è anche perfettamente compatibile con PC, aprendo un mondo di possibilità ancora più ampio per gli appassionati di simulazioni di guida.

Che tu sia un utente PlayStation o un appassionato di PC gaming, questo volante sarà il compagno perfetto per tutte le tue avventure automobilistiche virtuali.

Il top di gamma per i sim racer più esigenti

Il Clubsport Racing Wheel F1 rappresenta l’apice della simulazione di guida, trasportando gli appassionati in un mondo di realismo e coinvolgimento senza precedenti. La combinazione tra la tecnologia Direct Drive e il nuovo protocollo FullForce eleva il force feedback a livelli di precisione e reattività mai sperimentati prima, consentendo di percepire ogni singolo dettaglio della pista e del comportamento della vettura con una chiarezza straordinaria.

Caratterizzato da materiali di altissima qualità e un design fedele alle monoposto di Formula 1, questo volante offre una completa compatibilità con le console PlayStation4, PlayStation5 e PC, garantendo un’esperienza di guida impeccabile per gli appassionati più esigenti.

Tuttavia, è importante notare che il prezzo elevato potrebbe renderlo un investimento non alla portata di tutti. Se sei un neofita nel mondo dei simulatori di guida o hai un budget limitato, potresti valutare alternative più economiche che comunque offrono un’esperienza di guida soddisfacente.

Ma le qualità del Clubsport Racing Wheel F1 non si limitano al suo hardware eccezionale. Fanatec offre anche una suite di software di prim’ordine che arricchisce ulteriormente l’esperienza di simulazione di guida.

Un esempio è Fanalab, un software gratuito che consente di personalizzare e ottimizzare il volante in modo incredibile. Con Fanalab, potrai creare profili personalizzati per diversi giochi e auto, regolare il force feedback con estrema precisione, calibrare il volante e i pedali, visualizzare dati in tempo reale durante la guida e assegnare funzioni specifiche ai pulsanti e agli encoder del volante.

L’utilizzo di Fanalab in combinazione con il Clubsport Racing Wheel F1 ti permetterà di vivere un’esperienza di simulazione di guida totalmente immersiva e coinvolgente, consentendoti di sfrecciare sulle piste come un vero pilota di Formula 1.

Il bundle è acquistabile sul sito Fanatec al prezzo di 1299.95 euro.

