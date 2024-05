Migliori smartphone 5G economici: pura velocità | Maggio 2024

Più andiamo avanti nel tempo e più vogliamo che la tecnologia sia veloce e reattiva. Per cui, molto probabilmente, vorrai un nuovo smartphone con tecnologia 5G e qui troverai i migliori e i più economici da acquistare

Come abbiamo già accennato nella guida delle differenze tra il 4G e il 5G, quest’ultima tecnologia è la più comune al giorno d’oggi. Ormai il 4G è roba vecchia, anche perché non permette di avere le stesse performance che invece può offrire il 5G. Quindi, se stai cercando un nuovo smartphone, ci pare piuttosto scontato dire che ti conviene uno smartphone con tecnologia 5G. In questa guida troverai i 5 smartphone migliori e anche i più economici con questo tipo di tecnologia. Ecco la lista!

Motorola Moto G84 | Migliori smartphone 5G economici: per una connessione veloce

Questo è uno smartphone uscito prevalentemente da poco, infatti il Motorola Moto G84 è stato pubblicato a settembre 2023 ed è subito rientrato nella top dei migliori smartphone di fascia medio/alta. A meno di 300 euro abbiamo un display pOLED a 120 Hz, processore Snapdragon 695 con modem 5G e 12+256GB di memoria e anche una fotocamera principale da 50 MP. La batteria è da 5000 mAh, quindi è bella duratura, anche se la ricarica non è rapidissima. L’unico problema che ha questo smartphone è che ha un solo aggiornamento di Android, per cui non va oltre l’Android 14, anche perché la società ora è proprietà di Lenovo. Puoi acquistarlo cliccando qui.

Realme 11 | Migliori smartphone 5G economici: per una connessione veloce

Anche questo è uno smartphone piuttosto recente, arrivato sul mercato verso fine 2023. Il Realme 11 offre una scheda tecnica bilanciata, con piattaforma hardware basata su MediaTek Dimensity 6100 e una dotazione di memoria decente, ben 8 GB di RAM e 256GB di archiviazione (espandibile). Ha un display da 6.7″ FHD+ che usa ancora la tecnologia LCD IPS, ma se non altro ha una frequenza di refresh massima di 120 Hz. Ha tre fotocamere, ma possiamo contare solo su quella principale da 108 MP, con la telecamera frontale da 16 MP. La batteria è da 5.000 mAh, sufficienti per superare una giornata intensa. Puoi acquistarlo direttamente qui.

Samsung Galaxy A25 5G | Migliori smartphone 5G economici: per una connessione veloce

Se stai cercando un prodotto della Samsung con tecnologia 5G a basso prezzo, questo è quello che fa al caso tuo. Offre delle performance di alto livello (ovviamente senza avere troppe pretese, visto il prezzo) ed è relativamente recente. Questo significa che ha ancora molti anni di supporto tecnico, infatti promette ben quattro major update e ben cinque anni di patch di sicurezza. Questo smartphone ha un display AMOLED con risoluzione FHD+ 1080p. La memoria di archiviazione è di 128 GB, mentre la RAM parte da 6 GB. Ha tre fotocamere, 50 MP per la principale, 8 MP per la ultra-grandangolo e un’unità ausiliaria da 2 MP.

OnePlus Nord CE3 Lite | Migliori smartphone 5G economici: per una connessione veloce

Negli ultimi tempi OnePlus ha perso un po’ di identità, non tanto per la qualità dei suoi prodotti, che rimane comunque alta, quanto perlopiù per la sua fusione con OPPO. Ma in ogni caso i suoi prodotti rimangono sempre consigliabili all’acquisto, come nel caso del OnePlus Nord CE3 Lite, che trovi anche al di sotto di 200 euro. Le specifiche tecniche sono molto simili a quelle del Samsung Galaxy A25 5G, soprattutto per quanto riguarda il processore Snapdragon, ma ha più memoria (8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione) e il display si spinge a 120 Hz di frequenza di refresh. In questo caso però la fotocamera è da considerare singola, da 108 MP, con due ausiliari da 2 MP messe tanto per fare numero. La batteria da 5.000 mAh consente fino a 2 giorni di uso.

Redmi Note 13 | Migliori smartphone 5G economici: per una connessione veloce

Se invece cerchi proprio uno smartphone con tecnologia 5G che ti dia il minimo essenziale, uno che ti consigliamo è il Redmi Note 13, che appartiene alla fascia medio/bassa. In questo smartphone troviamo sorprendentemente un display AMOLED FHD+, che tra l’altro è anche molto luminoso e un refresh che si spinge fino a 120 Hz. Ovviamente è presente la tecnologia 5G, anche se ci sono stati pochi utenti che la sfruttano. Xiaomi ha saputo ottimizzare il chip MediaTek Dimensity 6080 e le performance non sono così male. Ha due fotocamere posteriori, con la principale da 108 MP e profondità/macro da 2 MP. Xiaomi ha ridotto molto la quantità, ma ha puntato molto sulla qualità con un sensore molto buono. La selfie cam è d 16 MP e i video si fermano a FHD 1080p a 30 FPS. La batteria è da 5.000 mAh, quindi bella duratura.

Conclusioni

Siamo giunti alla fine di questa lista. Speriamo che questa guida all’acquisto ti sia stata d’aiuto! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo degli hardware e molto altro.