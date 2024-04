Halo: ecco dove vedere la serie tv disponibile in streaming

La serie TV di Halo è disponibile in streaming anche in Italia: vediamo dove si possono vedere tutti gli episodi

Halo è disponibile in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti. La serie vede come protagonisti Pablo Schreiber (“American Gods”) nel ruolo del protagonista, ovvero l’iconico Master Chief, Natascha McElhone (“Californication”, “Hotel Portofino”, “Designated Survivor”) che interpreta la dottoressa Halsey, creatrice dei super soldati Spartan e Jen Taylor (ovvero proprio l’attrice che ha dato la voce al personaggio nei videogiochi) nei panni di Cortana, l’IA che accompagna Master Chief.

La data della premiere è stata il 24 marzo 2022 per la nuova serie televisiva, che dalle nostre parti è visibile su Sky e Now. Mente infatti negli USA la serie TV di Halo è un’esclusiva di Paramount+, in Italia i diritti della prima stagione sono passati direttamente a Sky e alla piattaforma Now per lo streaming. I due canali hanno reso possibile il passaggio sia in lingua originale che con i sottotitoli.

Halo: dove vedere la serie in streaming?

Per quanto riguarda la seconda stagione invece, il discorso cambia. I numeri non entusiasmanti della prima stagione hanno frenato le emittenti a riacquistare i diritti di trasmissione, per cui l’unico modo per vedere gli ultimi episodi è direttamente sulla piattaforma che trasmette la serie, ossia Paramount+.

Nella seconda stagione, si legge nelle anticipazioni della trama, Master Chief John-117 guida la sua squadra di Spartan contro la minaccia aliena nota come Covenant. Sulla scia di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a liberarsi della sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò che nessun altro crederà: che i Covenant si stanno preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell’umanità. La seconda stagione di Halo è prodotta da David Wiener insieme a Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television ed ha avuto notevolmente più successo della precedente, tanto da consentire la prosecuzione con una terza.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

