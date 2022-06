Summer Game Fest 2022: ri-annunciato il sci-fi horror Routine con un trailer inquietante

Dopo 10 anni, Routine torna sotto i riflettori con un nuovo trailer di annuncio che mostra gli orrori presenti in una stazione spaziale.

Routine è stato mostrato al Summer Game Fest 2022 con un trailer veramente inquietante. Fin da subito il video parte con sequenze angoscianti utilizzando un filtro che richiama le vecchie videocassette VHS per poi passare a una grafica Iperrealistica. L’atmosfera è decisamente cupa, con svariate sequenze di lunghi corridoi bui e silenziosi. Di seguito, notiamo che siamo in una stazione spaziale infestata da grandi robot rumorosi e decisamente poco amichevoli. Inoltre, La colonna sonora è realizzata da Mick Gordon, Il compositore di Doom 2016.

Il trailer di Routine mette i brividi, siete pronti a scoprirlo?

Oltre al trailer, è stata rilasciata una breve descrizione di Routine da parte degli sviluppatori per dare ai giocatori un’idea generale di cosa aspettarci dal titolo:

Routine è un gioco horror fantascientifico in prima persona. Ambientato all’interno di una base lunare abbandonata e progettata attorno a una visione del futuro degli anni ’80, i giocatori esploreranno la stazione decrepita alla ricerca di risposte sugli eventi che si sono svolti in questo luogo ricco di cose da scoprire. Armati solo con un Cosmonaut Assistance Tool (C.A.T.), per interagire con i vari sistemi informatici, i giocatori devono navigare tra i pericoli ancora sconosciuti.

Di seguito il trailer del gioco:

Routine era stato annunciato nel 2012 e in seguito non si è saputo più nulla del gioco. Non è ancora ben chiaro quanto sia cambiato dalla rivelazione originale, ma l’editore Raw Fury afferma che lo sviluppatore Lunar Software ha ricostruito il gioco da zero per allinearlo all’esperienza che originariamente si proponevano di offrire. Inoltre, è stato rivelato che il titolo arriverà su PC, Xbox Series X/S e Xbox One (e sarà presente nel catalogo di Xbox Game Pass al day one).

