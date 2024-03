Da pochi giorni è uscito nelle sale Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, abbiamo avuto modo di vederlo ed ecco la recensione che, specifichiamo, scriviamo in quanto fan di Godzilla e Kong

Da tempo ormai non vedevamo un bel film pieno di botte da orbi tra mostri giganti, ovvero quella che è sempre stata la chiave del Monsterverse. L’ultima volta che abbiamo potuto vedere Godzilla al cinema è stato in Godzilla: King of the Monsters (escludendo Godzilla Minus One, che ricordiamo ha vinto l’Oscar per i migliori effetti speciali). Godzilla VS Kong ai tempi uscì in periodo di pandemia, un ostacolo che ci ha impedito di goderci il primo incontro tra il Re dei Mostri e lo Scimmione di Skull Island sul grande schermo. A ridosso di questo, considerando l’epicità del film precedente, Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero è all’altezza del suo predecessore? Scopriamolo insieme in questa recensione!

Umani più approfonditi | Recensione Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, le botte che amiamo

La prima cosa che colpisce di questo film è che stavolta il regista del film Adam Wingard, (che ricordiamo è lo stesso di Godzilla VS Kong), si è concentrato di più sui personaggi umani. Di per sé i personaggi umani sono sempre stati il punto debole dei film del Monsterverse. Una cosa che, a parer nostro (come quello di molti), è sempre andata più che bene, anche perché la chiave dell’intrattenimento che ha sempre avuto questo universo cinematografico è stato il far scontrare mostri giganti, come un vero e proprio parco di divertimenti dove i nostri genitori ci portavano da bambini. Il Monsterverse è sempre stato un franchise dove noi siamo solo delle creature piccole e insignificanti, al confronto di questi mostri giganti che sono vere e proprie divinità. I personaggi umani sono sempre stati spettatori della grande distruzione che questi Titani causano ogni volta che invadono una città. Qui invece le cose sono un bel po’ diverse, per la prima volta, o almeno dai tempi del primo Godzilla del 2014, vediamo le vite dei personaggi umani.

La vicenda più interessante, a nostro avviso, è quella della piccola Gia, l’ultima della sua tribù, che cerca di adattarsi in un mondo completamente diverso dal suo. Se infatti la piccola viveva sull’Isola del Teschio a venerare Kong, ora che si ritrova nella civiltà urbana le cose diventano più complicate, anche se ha la dottoressa Ilene Andrews come figura materna che si prende cura di lei, creando una bella dinamica. Poi c’è il simpatico Bernie Hayes, il blogger che lavora per la Monarch e che parla continuamente di Godzilla. Un personaggio che funge da vena comica, insieme alla new entry Trapper, un uomo spericolato che si occupa di fare il veterinario di Kong. Dinamiche molto interessanti, peccato però che alla lunga stancano un po’, avremmo apprezzato delle scene in meno per dare più spazio ai mostri. Nota di merito, però: gli umani tornano molto utili e danno una mano a Kong in battaglia.

Un Godzilla poco presente | Recensione Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, le botte che amiamo

Arriviamo a un altro tasto dolente del film: Godzilla si vede davvero poco. Questo è un gran peccato, considerando soprattutto che il suo nome appare nel titolo del film. Vediamo il Re dei Mostri all’opera a difendere il pianeta e l’umanità da altri mostri in giro per il mondo. Ci sono anche delle simpatiche gag comiche che vedono Godzilla ambientarsi nelle città umane, ma non diremo altro per non spoilerare. Introducono il lucertolone come se fosse un Avenger, letteralmente Godzilla interviene ogni qualvolta ci sia un attacco da parte di un altro mostro. Una cosa piacevole da vedere, che sicuramente rimane nell’ottica del personaggio che il Monsterverse ha creato. Godzilla, infatti, in questo franchise è un eroe, il difensore della Terra. Peccato però che non abbiamo molto modo di vedere come lo fa, se non con delle brevi apparizioni all’inizio del film.

C’è da dire, però, che quando il personaggio diventa più presente, ci regala delle scene spettacolari. Godzilla rimane coerente con quello che è stato per tutti questi anni del Monsterverse. Sì, un eroe e difensore del pianeta, ma comunque molto territoriale, infatti se Kong invadesse il suo territorio, non la prenderebbe molto bene. Come suggerisce il titolo, però, Godzilla collabora con Kong e lo fa in modo mozzafiato, con delle scene di combattimento ben girate e una CGI da paura. Il design di Godzilla è sempre stupendo, uno spettacolo per gli occhi. Se non vi interessa niente delle leggi della fisica e vi piace il surrealismo, allora preparatevi a godere delle mosse da parte sua che sono bellissime da vedere. Lui e Kong mettono in scena dei veri e propri combattimenti da wrestling che fanno urlare al capolavoro della tamarrata.

Una famiglia | Recensione Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, le botte che amiamo

Dopo aver analizzato i punti più deboli del film, ora arriviamo a quello che, secondo noi, è il punto più forte. Diciamo che questo sarebbe anche un problema, visto che il film prevedeva che ci fosse un bilanciamento tra i due mostri, ma tant’è. Dunque, il punto migliore di questo film è Kong, che hanno trattato come il protagonista principale. In questo film si può empatizzare davvero molto con lo Scimmione, che cerca una famiglia, dei suoi simili. Kong è un personaggio solitario, quando per natura tiene a socializzare. Purtroppo, essendo l’unico della sua specie, è costretto a girovagare da solo. Con questo personaggio si sente la sensazione di solitudine, di tristezza e allo stesso tempo tenerezza. Kong qui è più umano che mai e con lui lo spettatore fa un viaggio nella Terra Cava, dove si scoprono sempre più segreti.

Vediamo infatti dei luoghi inesplorati mai visti prima e l’ambientazione è mozzafiato. Ci sono delle scene con una fotografia e una regia che fanno assaggiare la grandezza della Terra Cava, di una parte del mondo del tutto estranea. In questo viaggio, poi, Kong incontrerà Suko, una piccola scimmia della sua stessa specie. Il piccolo diventerà una guida per Kong, che lo farà ambientare in un posto che non ha mai visto. Sempre grazie a lui, però, farà la conoscenza di Skar King, il re della tribù di scimmie giganti. Un re perfido e assetato di potere, che uccide i suoi simili se necessario. Proprio la sua perfidia spingerà Kong e Suko a creare un forte legame padre e figlio. Prendendola un po’ sul ridere e per creare il meme, Kong e Suko diventano come Kratos e Atreus. Non a caso Kong usa sempre la scaglia di Godzilla come ascia per difendere sé stesso e il piccolo. Loro due insieme reggono tutto il film.

Ma Godzilla?

Il problema principale di questo film sta proprio nel fatto che non da il giusto bilanciamento tra i due personaggi. Più che un film di Godzilla e Kong, sembra più che altro il secondo film di Kong, anche perché la storia parla di lui e del suo desiderio di ritrovare i suoi simili per non essere più solo. Un bellissimo messaggio, chi si ritrova in un periodo particolare della propria vita in cui soffre molto la solitudine empatizzerà molto con Kong. Il problema però è che c’è anche Godzilla nel titolo, quindi non dare il giusto spazio anche a lui lo troviamo un difetto da non prendere sotto gamba. Tutto sommato però il film si fa guardare, intrattiene con delle divertentissime scene di combattimento. Le ambientazioni sono stupende e ben studiate e Kong si fa amare molto. Peccato però che le mancanze che abbiamo elencato si sentono, potevano fare sicuramente di più.

Voi che ne pensate? Avete visto il film? Lo andrete a vedere? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre recensioni e news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro!

7.5 Il secondo film di Kong (e Godzilla?) Punti a favore Kong è un personaggio con cui si empatizza parecchio

Kong è un personaggio con cui si empatizza parecchio Il rapporto tra Kong e Suko regge tutto il film

Il rapporto tra Kong e Suko regge tutto il film Scene di combattimento spettacolari

Scene di combattimento spettacolari CGI delle creature e delle ambientazioni mozzafiato Punti a sfavore Godzilla poco presente nel film

Godzilla poco presente nel film I personaggi umani alla lunga stancano

I personaggi umani alla lunga stancano Poco bilanciamento tra Godzilla e Kong

