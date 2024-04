Migliori app per creare siti web per apparire online! | Aprile 2024

Oggi ogni cosa è diventata digitale, anche la macelleria sotto casa che vende salumi, prosciutti o qualsiasi altra cosa ti venga in mente. Se quindi hai una tua attività e vuoi apparire online, hai bisogno di creare un sito web. In questa guida troverai le migliori app per creare siti web!

Oggi tutte le grandi attività più famose che ti possano venire in mente sono presenti online. Alcuni sono addirittura nati sul web! Ci sono molti siti oggi che contano miliardi di visitatori, lo puoi capire da questa lista dei siti web più visitati del mondo. Qualsiasi sia la tua attività, che sia un semplice sito web, blog o e-commerce, scegliere di apparire online è una scelta molto saggia. Tutti preferiscono navigare sul web per la sua comodità e soprattutto la sua rapidità, vogliamo sempre di più le cose nel modo più velocemente possibile. Ma creare un sito web richiede certe conoscenze, bisogna conoscere certi linguaggi di programmazione come HTML, CSS, Javascript, Java, Python e tanti altri. Ma non devi per forza essere un esperto di sviluppo web, ci sono delle app apposite che ti aiuteranno a creare il tuo sito web! Ecco la lista completa:

SimDif

Iniziamo con quella che è, a mani basse, la soluzione migliore e più semplice per creare siti web. Con SimDif puoi iniziare a lavorare sul tuo sito web scaricando l’app dal telefono, disponibile sia per iOS che per Android, e poi continuare il lavoro che non hai terminato sul tuo PC. Quest’app ha uno strumento di ottimizzazione che ti aiuta a comprendere le cose più importanti su cui lavorare prima di pubblicarlo online. Con SimDif puoi creare un semplice sito web lavorando su un massimo di 7 pagine. Se hai bisogno di più pagine, dovrai abbonarti al pacchetto Smart o Pro.

Weebly

Un’altra buona alternativa per creare il tuo sito web personale è Weebly, anche questo disponibile sia per iOS che per Android. Quest’app ti mette a disposizione un vero e proprio editor che può darti una mano non solo a creare il tuo sito web, ma anche a personalizzarlo, permettendoti di scegliere il template e tante altre funzionalità fino alla pubblicazione del sito. Con Weebly puoi creare un nuovo blog, controllare le statistiche, visualizzare i formulari ricevuti e rispondere ai clienti ovunque ti trovi. Tutto questo, ripetiamo, in modo personalizzato. Puoi personalizzare io caratteri, colori, immagini di sfondo e logo, il tutto prendendo spunto da più di 100 modelli già pronti all’uso.

Jimdo

Un’altra app molto famosa e amata per la sua semplicità d’uso è nientepopodimeno che Jimdo. Con quest’app, disponibile sia per iOS che per Android, puoi creare e anche aggiornare il tuo sito web personale direttamente dal tuo iPhone o dal tuo smartphone Android e in totale libertà! Puoi pubblicare e condividere articoli del blog, caricare immagini e gallerie fotografiche e in più ha anche un ottimo editori di testo per titoli, testi e design delle singole pagine. Questa è l’app perfetta per chi vuole creare un blog e non ha molto tempo da impiegare nel crearlo manualmente.

Wix

Se proprio vogliamo parlare di semplicità l’uso, questa è l’app migliore presente nella lista. Stiamo parlando di Wix, un’app molto semplice dalla quale ti basta scegliere il template che preferisci e personalizzarlo su misura per te o per la tua azienda, disponibile sia per iOS che per Android. Puoi anche sfruttare il modulo e-commerce integrato, un’interfaccia molto simile a quella che ha Photoshop e un editor in grado di seguirti tenendoti la mano nel mentre che crei il tuo sito. Tutto questo è gratuito, almeno finché non decidi di pubblicarlo online. Per pubblicare online dovrai infatti pagare 5 dollari al mese per collegare il dominio ai server di Wix.

Squarespace

Dulcis in fundo, abbiamo quella che, a parere nostro, è una delle più complete da utilizzare sullo smartphone. Con Squarespace, disponibile sempre sia per iOS che per Android, puoi creare il tuo sito web che hai sempre sognato con i contenuti che più preferisci, tra foto e template già pronti. Con quest’app puoi sfruttare anche il pannello Analytics per tenere sotto controllo le parole chiave, identificare il pubblico e scoprire i punti deboli per rafforzarlo. C’è anche la componente e-commerce, con cui puoi evadere gli ordini e gestire l’inventario, aggiungere prodotti e tutto ciò che ti serve per mantenere sempre bello ricco e attivo il tuo e-commerce. Puoi anche creare delle mailing list per dei messaggi branding personalizzati e d’impatto. Il servizio è a pagamento, ma c’è un periodo di prova di 14 giorni.

Speriamo che la guida ti sia stata utile e che ti trovi bene con una di queste app! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e dei social e molto altro.