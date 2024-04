Via Lattea secondo gli antichi Egizi: il mito di Nut

Secondo recenti studi, gli antichi Egizi rappresentavano la nostra Via Lattea con la dea Nut. Andiamo a scoprire di più su questo mito

Gli antichi Egizi, popolo con una profonda conoscenza astronomica, vedevano la Via Lattea come qualcosa di più di una semplice scia di stelle nel cielo notturno. La associavano alla dea Nut, divinità del cielo e custode del cosmo, rappresentata come una donna dal corpo ricoperto di stelle inarcata sopra la terra. Nut, nella mitologia egizia, svolgeva un ruolo fondamentale nella creazione e nel ciclo della vita. Era la protettrice della terra, e la separava dal cielo con il suo corpo. Ogni sera, al tramonto, inghiottiva il Sole per poi darlo alla luce nuovamente all’alba, garantendo così il ciclo giorno-notte. La dea era inoltre associata alla nascita e alla morte, simboleggiando il passaggio delle anime nell’aldilà.

Le stelle e l’orientamento celeste nella Via Lattea

Le raffigurazioni di Nut presentavano spesso la dea con le braccia tese e la spina dorsale arcuata. Secondo alcuni recenti studi, questa rappresentazione potrebbe celare un significato astronomico ben preciso. Le braccia tese di Nut, infatti, corrisponderebbero all’orientamento invernale della nostra Galassia, mentre la sua spina dorsale rappresenterebbe la sua disposizione durante il periodo estivo. L’analisi del mito di Nut e delle sue rappresentazioni offre spunti di riflessione non solo sulla cosmologia egizia, ma anche sul legame universale tra l’uomo e il cielo. La Via Lattea, infatti, era interpretata in maniera simile da diverse culture antiche. Ognuna di loro aveva le proprie divinità e leggende associate a questa affascinante fascia luminosa nel cielo notturno.

Lo studio del mito di Nut e della sua connessione con la scia che rappresenta la nostra Galassia dimostra come la mitologia e l’astronomia si intrecciavano nell’antico Egitto. La combinazione di diverse discipline, come l’astronomia, l’egittologia e la mitologia comparata, permette di ottenere una visione più completa delle antiche credenze e di svelare i significati nascosti dietro i simboli e i racconti del passato.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema scienze, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!