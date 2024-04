Assassin’s Creed Mirage: disponibile la demo a tempo limitato

La demo, o forse dovremmo dire la versione di prova, di Assassin’s Creed Mirage è ora disponibile: vi diciamo tutto ciò che c’è da sapere

Se non fate parte dei molti giocatori che hanno avuto un assaggio di Assassin’s Creed Mirage, ora la demo (più precisamente, una “versione di prova”) è disponibile, ma a tempo limitato. Potrete accedervi, infatti, fino al 30 aprile su Xbox One, Xbox Series X ed S, PS4, PS5 e PC. Oltre ai limiti al tempo di accesso, potrete effettuare fino a due ore di progressi che potrete poi trasferire al gioco completo. Il quale, a proposito, è uscito lo scorso ottobre ed è una lettera d’amore ai classici della serie, con un mondo di gioco più compatto, missioni furtive e il parkour urbano. Siccome si tratta di un lancio molto importante per Ubisoft, l’editore ha voluto fare lo stesso con la possibilità di far indossare a tutti la tunica degli Assassini prima ancora di staccare il cartellino del prezzo. In altre parole, c’è un trailer!

Non solo demo: ecco ogni novità disponibile in Assassin’s Creed Mirage

Al di là della demo, nel trailer qui sopra fa capolino anche l’aggiornamento ora disponibile per chi ha già fatto proprio Assassin’s Creed Mirage. Nel gioco, ambientato nella Baghdad del nono secolo, il ladro Basim si unisce alla stirpe per affrontare un’antica cospirazione. Gli eventi dell’avventura precedono quanto visto in Valhalla, sviscerando la backstory di Basim mentre quest’ultimo viene a conoscenza delle sue origini. Tra le novità del titolo, trovano posto il new game plus e una modalità permadeath. E a proposito di morte e rinascita, non è la prima volta nell’arco del mese che parliamo di Ubisoft e del concetto: ricordiamo infatti che, sempre nel medio oriente virtuale, anche il principino ha fatto parlare di sé con The Rogue Prince of Persia.

Ora sta a voi dirci la vostra: avete già provato l’ultimo arrivato di casa Ubisoft? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.