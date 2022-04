Dead Island 2: secondo un rumor il gioco è quasi completo

La nuova alba dei morti viventi potrebbe essere dietro l’angolo: Dead Island 2 torna a essere al centro di un rumor, ma sarà completo?

Un giornalista di settore ha dichiarato che Dead Island 2 potrebbe venire nuovamente svelato, e il rumor arriva ad asserire che lo sviluppo sia ormai quasi completo. Parlando nel suo podcast Sacred Symbols, il veterano Colin Moriarty ha lasciato ben poco spazio ai dubbi. “Ne ho parlato qualche settimana fa, e ora il gioco sembra essere pronto a un nuovo reveal.” A quanto pare, la sua fonte ha alluso anche ad un periodo ben preciso per l’annuncio: l’estate. L’uscita dovrebbe (usiamo il condizionale per precauzione) seguire la campagna promozionale, con settembre e ottobre come primi mesi papabili.

Quando l’inferno è al completo, i morti di Dead Island 2 fanno rumor…e sulla Terra

Moriarty non è certo il primo ad alimentare il rumor circa uno sviluppo quasi completo per Dead Island 2. Anche l’insider Tom Henderson ha alluso ad un secondo reveal, aggiungendo come dettaglio il team di sviluppo coinvolto, apparentemente Dambuster Studios. L’azienda Embracer Group, a cui appartiene il publisher Deep Silver, ha lasciato intendere durante il riassunto dell’anno fiscale che il gioco, ancora in sviluppo, potrebbe uscire entro la fine del prossimo (31 marzo 2023). L’amministratore delegato di Embracer, Lars Wingefors, ne ha parlato in un botta-e-risposta coi fan senza però sbottonarsi più di tanto.

“Ho appena detto che abbiamo un titolo tripla A non ancora annunciato… ma siccome pensate che si tratti automaticamente di DA2, non posso commentare oltre.” Ridendo, Wingefors ha concluso il proprio intervento con tutto il suo entusiasmo “per i giochi non ancora annunciati”. Se davvero il nuovo annuncio fosse così imminente come si dice, probabilmente ne sapremo di più nello showcase digitale di THQ Nordic fresco di annuncio. Il gruppo annuncerà e presenterà “diversi giochi tutti nuovi, con i quali espandere il portfolio con nuovi generi tra IP originali e su licenza” il 12 agosto.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del rumor? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.