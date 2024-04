Motorola Edge 50 family: ufficiali i nuovi top smartphone

Quando lo smartphone diventa un’opera d’arte: Motorola presenta la nuova generazione della famiglia, Edge 50

Motorola annuncia la più bella ed equilibrata famiglia di dispositivi Edge, segnando una nuova era per i suoi dispositivi premium: Motorola Edge 50 ultra, Motorola Edge 50 pro e Motorola Edge 50 fusion. Questi nuovi dispositivi si concentrano su ciò che conta veramente in uno smartphone di alto livello, offrendo una combinazione ancor più intelligente dei suoi componenti ideali, con un design migliorato, un sistema di fotocamere avanzato con Intelligenza Artificiale e infine, per la prima volta al mondo, la fotocamera e il display certificati da Pantone.

La famiglia Edge 50 di Motorola è progettata con uno spiccato senso di armonia e con l’intento di offrire una speciale esperienza visiva e tattile. Avvolti in materiali come il vero legno, una finitura polimerica perlata in edizione speciale realizzata a mano in Italia e suede vegano, utilizzano i colori di tendenza e includono una protezione subacquea IP68. I risultati sono dispositivi sorprendentemente leggeri sia al tatto che alla vista, che riescono a soddisfare il cliente alla ricerca dello smartphone più intelligente e perfettamente bilanciato.

Motorola sta inoltre ampliando il proprio ecosistema di dispositivi con l’annuncio della nuova famiglia di moto buds, che include le moto buds+ con “Sound by Bose“, per un auricolare che combina il meglio delle competenze di Motorola e Bose per offrire ai consumatori un’esperienza audio di alta qualità.

Motorola Edge 50 Ultra: innovazione e arte in uno smartphone

Edge 50 Ultra esemplifica l’attenzione di Motorola per il design ed è stato sviluppato per stupire anche gli utenti di smartphone più esigenti. Con le sue curve confortevoli, i materiali pregiati come il vero legno, il materiale premium vegano e il colore Pantone dell’anno, Peach Fuzz, questo dispositivo è più di un semplice smartphone: è un’opera d’arte.

Un’estesa gamma di fotocamere ad alta risoluzione offre la flessibilità necessaria per catturare qualsiasi tipo di composizione e ottenere risultati ricchi di dettagli in qualsiasi condizione di illuminazione. Questo dispositivo è dotato di un obiettivo principale da 50MP, un teleobiettivo da 64MP con zoom ottico 3x e Super Zoom 100x per avvicinarsi ancora di più a un soggetto, un obiettivo grandangolare da 50MP con visione macro e una fotocamera per selfie da 50MP con messa a fuoco automatica.

Per tutte le occasioni in cui gli utenti vogliano catturare tutti gli aspetti della vita in movimento, una vasta gamma di nuove funzioni rende tutto più facile. Queste funzioni includono:

Stabilizzazione adattiva : utilizza l’intelligenza artificiale per determinare la velocità del movimento durante le riprese e la regolazione dinamica del livello di stabilizzazione per ottenere i migliori risultati.

: utilizza l’intelligenza artificiale per determinare la velocità del movimento durante le riprese e la regolazione dinamica del livello di stabilizzazione per ottenere i migliori risultati. Auto focus tracking : offre video nitidi e chiari utilizzando l’intelligenza artificiale per mantenere il soggetto a fuoco anche quando si muove nell’inquadratura

: offre video nitidi e chiari utilizzando l’intelligenza artificiale per mantenere il soggetto a fuoco anche quando si muove nell’inquadratura Scatti in movimento : aumenta e regola automaticamente la velocità dell’otturatore in base alle diverse condizioni di illuminazione. Grazie all’intelligenza artificiale, la fotocamera migliora i dettagli quando i livelli di luce sono bassi e il rumore è elevato.

: aumenta e regola automaticamente la velocità dell’otturatore in base alle diverse condizioni di illuminazione. Grazie all’intelligenza artificiale, la fotocamera migliora i dettagli quando i livelli di luce sono bassi e il rumore è elevato. Lunga esposizione: consente di ottenere scie luminose artistiche o cascate uniformi. L’esposizione prolungata consente agli utenti di catturare movimenti creativi con un solo tocco, senza bisogno di attrezzature professionali.

Display

Questo nuovo dispositivo è inoltre dotato di un ampio e vivido display pOLED Super HD (1220p) da 6,67″ che offre il 13% di risoluzione in più rispetto alla generazione precedente, consentendo agli utenti di godere di immagini più nitide e con meno pixel. Per completare l’esperienza, Edge 50 ultra vanta il supporto Dolby Atmos. Grazie a Dolby Atmos, gli utenti potranno sperimentare una maggiore profondità e chiarezza di suono durante le loro attività di intrattenimento preferite, sia che li ascoltino attraverso gli ampi altoparlanti stereo del dispositivo che attraverso le cuffie.

Motorola Edge 50 Ultra: caratteristiche hardware

Motorola Edge 50 ultra è dotato della piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3, che alimenta tutte le funzioni chiave del telefono. Gli utenti potranno sperimentare la velocità e le prestazioni premium, dall’elaborazione delle immagini, ai giochi, alla navigazione web, all’audio e altro ancora. Con 16 GB di RAM, espandibili grazie a RAM Boost e fino a 1 TB di spazio di archiviazione, i clienti possono godere di un multitasking semplice e di ampio spazio per tutte le foto, i film, le app e i giochi.

Il nuovo Motorola Edge 50 ultra utilizza la banda ultra-larga (UWB), trasformando il modo in cui gli utenti interagiscono con i dispositivi vicini a loro. L’UWB è un protocollo radio veloce, a bassa potenza e con una sicurezza aumentata, utilizzato per determinare la posizione con una precisione millimetrica fino a 10-30 cm. Ad esempio, gli utenti possono entrare in stanze diverse della loro casa senza dover ricollegare i dispositivi o ridefinire le impostazioni personalizzate. Con l’UWB, gli utenti saranno in grado di trovare i propri familiari e amici in aree affollate con una precisione al centimetro o persino sbloccare automaticamente il proprio veicolo solo avvicinandosi. Motorola Edge 50 ultra è a prova di futuro e sfrutta il mondo UWB in continua evoluzione.

Per alimentare tutte queste esperienze, Edge 50 ultra include un’ampia batteria da 4500 mAh con ricarica TurboPower da 125 W, in grado di fornire energia necessaria per tutto il giorno in soli quattro minuti di ricarica. Inoltre, è dotato di funzionalità di ricarica wireless da 50 W10, per consentire agli utenti di ricaricare lo smartphone rapidamente e senza l’intralcio di cavi. Gli utenti possono anche condividere l’energia con altri dispositivi grazie alla condivisione wireless dell’alimentazione.

Motorola Edge 50 Pro: il mix perfetto di stile e intelligenza

Seguendo l’estetica del dispositivo di punta di Motorola, Motorola Edge 50 pro è dotato di bordi sagomati, di una cornice in alluminio sabbiato e di una finitura in materiale premium vegano o in edizione speciale perlata realizzata a mano in Italia, che rende questo dispositivo morbido e liscio al tatto. Oltre a essere leggero, è dotato di protezione subacquea IP68.

Con un sistema di fotocamere ad alta risoluzione da 50MP, Edge 50 pro cattura foto e video straordinari. La fotocamera principale presenta l’apertura più ampia disponibile in uno smartphone (f/1,4), lasciando entrare il 64% di luce in più per una migliore prestazione in condizioni di scarsa illuminazione e un naturale effetto sfocato. La fotocamera da 10MP con teleobiettivo 3x e stabilizzazione ottica dell’immagine è una piacevole aggiunta che raramente viene inclusa in questa categoria di prodotti.

Con questo obiettivo, gli utenti potranno vedere in modo chiaro la ripresa da una distanza di 3 volte superiore con lo zoom ottico, oppure possono utilizzare il Super Zoom per una distanza di 30 volte superiore. Per aumentare la visuale ancora di più, gli utenti possono sfruttare la fotocamera grandangolare da 13MP o addirittura avvicinarsi a un oggetto fino a 3 cm di distanza con Macro Vision. Edge 50 pro include anche la fotocamera frontale da 50MP con messa a fuoco automatica per garantire che anche i selfie risultino dettagliati e con colori brillanti.

Il sistema di fotocamera di Edge 50 pro include alcune delle principali funzioni alimentate da moto ai e disponibili nel dispositivo flagship, tra cui il nuovo sistema di miglioramento per le foto, la stabilizzazione adattiva, l’Auto Focus Tracking e lo Style Sync. Gli utenti potranno anche liberare la loro creatività con la light art utilizzando la nuova modalità Lunga Esposizione.

Display

Motorola Edge 50 pro offre inoltre ai consumatori un’esperienza cinematografica su un display pOLED quasi senza bordi da 6,7″ a 144 Hz con risoluzione Super HD e certificazione HDR10+. Ma non si tratta solo di immagini: Motorola Edge 50 pro offre un’esperienza audio senza precedenti grazie al supporto del suono immersivo Dolby Atmos. È incluso anche il supporto Dolby Head Tracking se abbinato a moto buds+. Il dispositivo è inoltre dotato di due grandi altoparlanti stereo e la tecnologia Snapdragon Sound garantisce una connessione Bluetooth senza interruzioni, senza lag e senza intoppi.

Motorola Edge 50 pro è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 3, che garantisce un gameplay fluido, frame rate veloci, video ad alta risoluzione, trasferimenti di file immediati e molto altro. Il dispositivo è inoltre dotato di un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione per un multitasking semplice e un ampio spazio. Motorola Edge 50 pro è anche dotato di ricarica TurboPower da 125W per un rifornimento rapido e di ricarica wireless TurboPower da 50W per una massima comodità.

Motorola Edge 50 fusion: un’esperienza di smartphone perfettamente bilanciata

Edge 50 fusion offre funzionalità di alto livello a una gamma più ampia di consumatori. Che si tratti di uno studente che va a lezione o di un professionista impegnato in un viaggio, i colori vivaci e il profilo sottile di Edge 50 fusion lo rendono il compagno perfetto. Gli utenti possono scegliere tra Marshmallow Blue la versione in materiale premium vegano, Hot Pink nella nuova versione in suede vegano per un tocco di unicità o optare per l’elegante colorazione Forest Blue. Grazie alla protezione subacquea IP68 e al vetro Corning Gorilla Glass 5, questo smartphone è resistente a polvere, acqua e cadute accidentali.

Per gli appassionati di fotografia o per chi ama catturare i ricordi, il sistema fotografico di Motorola Edge 50 fusion garantisce che ogni scatto risulti un capolavoro. Dotato di una fotocamera principale Ultra Pixel da 50 MP con sensore LYT-700C di LYTIA, questo dispositivo assicura uno scatto ad alta velocità con il minimo di rumore in ambienti scarsamente illuminati. La stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) impedisce immagini e video mossi, anche in condizioni di bassa luminosità. Gli utenti potranno ampliare le loro prospettive con la fotocamera grandangolare da 13MP e avvicinatevi con Macro Vision per i migliori primi piani. Per creare fantastici selfie, è possibile sfruttare la fotocamera frontale da 32MP con tecnologia Quad Pixel per una migliore sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Display

Lo straordinario display Full HD+ senza bordi pOLED da 6,7” di Edge 50 fusion dà vita a un vero e proprio intrattenimento cinematografico. Motorola Edge 50 fusion soddisfa gli standard cinematografici per quanto riguarda la gamma di colori, la luminosità, la precisione del colore e il livello di contrasto, in modo che tutto appaia esattamente come dovrebbe. Grazie alla profondità di colore a 10 bit e al supporto di oltre un miliardo di sfumature, il display vanta colori vivaci e un contrasto infinito. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 144 Hz garantisce movimenti e transizioni fluide.

In perfetta sintonia con la qualità del display, il sistema audio del dispositivo offre un suono certificato Hi-Res. Il dispositivo è dotato di altoparlanti stereo e vanta il supporto per Dolby Atmos per un audio immersivo che offre maggiore profondità, chiarezza durante l’intrattenimento preferito dagli utenti, sia che lo si ascolti con cuffie cablate che wireless.

L’ecosistema dei dispositivi si amplia: la nuova famiglia moto buds

Oltre alla serie Edge 50, Motorola è orgogliosa di presentare la nuova famiglia di auricolari wireless: moto buds+ con Sound by Bose e moto buds. I nuovi auricolari offriranno all’ecosistema Motorola un’esperienza più coinvolgente e senza interruzioni, grazie all’audio Hi-Res e alla Cancellazione del rumore dinamica e adattiva, il tutto racchiuso in un design moderno e idrorepellente.

Motorola e Bose, due marchi iconici che condividono l’impegno per l’innovazione, hanno collaborato al nuovo Sound by Bose, moto buds+. Queste sfruttano le competenze di Bose per offrire un’esperienza impareggiabile per il franchise, compresa l’impressionante cancellazione del rumore attiva e la EQ Tuning, per un audio in movimento di alta. Gli auricolari moto buds+ sono anche compatibili con il Dolby Head Tracking se abbinate all’ultima famiglia di smartphone Edge di Motorola dotati di Dolby Atmos, come Motorola Edge 50 ultra e Edge 50 pro. Il Dolby Head Tracking offre agli utenti un’esperienza sonora più naturale e realistica ricalibrando il suono al movimento della testa. Se abbinato all’attività di intrattenimento preferita in Dolby Atmos, gli utenti potranno godere di un’esperienza sonora migliorata, con maggiore chiarezza, dettaglio e profondità.

Inoltre, Motorola annuncia anche moto buds, un auricolare che offre una qualità da studio di registrazione con un sistema di suono certificato Hi-Res Audio che porta un’esperienza audio bilanciata ma di qualità. Entrambi gli auricolari inoltre includono la cancellazione del rumore dinamica e adattiva per dimenticare le distrazioni e permettere agli utenti di godersi il proprio podcast preferito in pace.

Nuove funzionalità software e UI di Motorola

Un’interfaccia inedita, Hello UI, offre un’esperienza d’uso intuitiva e personalizzata con opzioni personalizzabili, gesti intuitivi, un ambiente sicuro per i bambini con Family Space, connettività versatile e impostazioni di sicurezza complete tramite Moto Secure. Queste caratteristiche rendono il dispositivo una scelta interessante per gli utenti che cercano uno smartphone che dia priorità alla facilità d’uso, alla personalizzazione e alla sicurezza.

Con Motorola Edge 50 ultra, Hello UI continua a evolversi, diventando ancora più un aiuto per tutti grazie a moto ai. Che si tratti di persone esperte di tecnologia o di chi compra per la prima volta uno smartphone, Hello UI consente agli utenti di navigare facilmente nel proprio dispositivo, di trovare ciò che cercano e di fare di più in meno tempo. Potranno scorrere il dito verso l’alto nella barra delle applicazioni per cercare le app, i contatti e le impostazioni presenti sul dispositivo e, a breve, potranno utilizzare la stessa funzione di ricerca per accedere a un numero ancora maggiore di informazioni al di fuori del dispositivo con l’aiuto della ricerca web e dell’intelligenza artificiale generativa.

Smart Connect

La famiglia Motorola Edge 50 arriva anche con Smart Connect, la nuova applicazione software che integra gli ecosistemi Lenovo e Motorola, creando un’esperienza multi-device fluida e omogenea. È possibile effettuare chiamate, inviare messaggi e condividere file senza alcuno sforzo tra i dispositivi Lenovo e Motorola, compresi laptop, tablet e smartphone. Gli utenti possono anche ingrandire facilmente tutto ciò che viene visualizzato sul telefono su uno schermo più grande. Ad esempio, possono spostare facilmente giochi, film, programmi TV e applicazioni dal telefono a un televisore o a un tablet per avere più spazio per lavorare e giocare.

La famiglia Motorola Edge 50 rappresenta un marchio di eccellenza per gli smartphone, offrendo qualcosa per tutti, dagli amanti del lusso a una gamma più ampia di consumatori. Che si tratti di catturare ricordi con gli amici, di rimanere connessi in viaggio o semplicemente di esprimere uno stile personale, in questa gamma c’è un dispositivo che soddisfa qualsiasi esigenza.

Prezzi e disponibilità in Italia

Motorola Edge 50 ultra (16/1 TB) sarà in vendita in Italia con un prezzo di partenza di 999 euro nelle colorazioni Forest Grey, Nordic Wood e Peach Fuzz. La data di arrivo in Italia sarà comunicata in seguito.

(16/1 TB) sarà in vendita in Italia con un prezzo di partenza di 999 euro nelle colorazioni Forest Grey, Nordic Wood e Peach Fuzz. La data di arrivo in Italia sarà comunicata in seguito. Motorola Edge 50 pro (12/256 GB) sarà disponibile in Italia a partire da oggi al prezzo di partenza di 699 euro nelle colorazioni Black Beauty, Luxe Lavander e Moonlight Pearl.

(12/256 GB) sarà disponibile in Italia a partire da oggi al prezzo di partenza di 699 euro nelle colorazioni Black Beauty, Luxe Lavander e Moonlight Pearl. Motorola Edge 50 fusion (12/256 GB) sarà in vendita in Italia con un prezzo di partenza di 449 euro nelle colorazioni Forest Blue, Hot Pink e Marshmallow Blue. La data di arrivo in Italia sarà comunicata in seguito.

Con Motorola Edge 50 family sarà possibile partecipare al programma “Trade In” pensato per chi vuole sostituire il proprio smartphone. In occasione del lancio verrà offerta una supervalutazione di 150€, 100€ e 50€ all’interno del programma per l’acquisto rispettivamente di Edge 50 ultra, Edge 50 pro ed Edge 50 fusion

Gli auricolari moto buds+ saranno disponibili in Italia a partire da oggi, con un prezzo di listino di 129,90 euro nelle colorazioni Forest Grey e Beach Sand.

nelle colorazioni Forest Grey e Beach Sand. Gli auricolari moto buds saranno disponibili in Italia a partire da oggi, con un prezzo di listino di 59,90 euro nelle colorazioni Starlight Blue e Glacier Blue.

Che ne pensate degli smartphone Motorola?