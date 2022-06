Summer Game Fest 2022: mostrato un nuovo trailer del DLC di Cuphead, The Delicious Last Course

Il nuovo trailer di Cuphead: The Delicious Last Course mostra Chalice in azione contro un boss ricco di sorprese, scopriamolo insieme

Cuphead: The Delicious Last Course di Studio MDHR, l’attesa espansione a pagamento per l’acclamato scorrimento laterale run and gun, ha ricevuto un nuovo trailer al Summer Game Fest 2022. Nel video è possibile vedere la signora Chalice combattere contro un nuovo boss che scatena ogni sorta di attacchi di ghiaccio e neve. Purtroppo non viene mostrato molto altro del gioco ma considerando l’uscita ormai imminente risulta sensato non rivelare troppe cose, in modo tale da lasciare le varie sorprese più interessanti da scoprire ai giocatori.

Il nuovo trailer di Cuphead: The Delicious Last Course mette in mostra Chalice

Nel nuovo trailer di Cuphead: The Delicious Last Course vediamo l’utilizzo di una nuova arma che spara tre proiettili di fulmini con un range decisamente impressionante. La signora Chalice è in grado di eseguire un doppio salto, parare scattando in aria e altro ancora. Anche il combattimento contro il boss è piuttosto spettacolare, partendo da terra prima di passare a una prova di abilità platform decisamente ostica.

Ricordiamo che Cuphead: The Delicious Last Course uscirà il 30 giugno per Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch. Per combattere i nuovi temibili boss, i giocatori riceveranno nuove armi e ciondoli per affrontarli al meglio. Dopo aver sbloccato la signora Chalice, puoi rigiocare il gioco base nei suoi panni, usando le sue abilità uniche per affrontare i vecchi boss e nemici in modi totalmente nuovi. Avete perso l’evento e volete scoprire velocemente quali giochi sono stati annunciati? Recuperateli tutti grazie al nostro articolo di recap.

