Recensione Realme C67: affidabile e con Android 14!

Realme C67 è l’ultima proposta dell’azienda cinese per la fascia media, con processore Snapdragon e camera principale da 108 MP, scopriamolo insieme nella recensione completa

Recensione completa del realme C67, il nuovo smartphone di fascia media della casa cinese, che si distingue per il suo processore Qualcomm Snapdragon 685, un display con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e una fotocamera con zoom in-sensor 3x. Andiamo a scoprirlo insieme!

Scheda tecnica

Display : 6.7″, IPS LCD, 90Hz, 1080 x 2400 pixel, 950 nits massimi

: 6.7″, IPS LCD, 90Hz, 1080 x 2400 pixel, 950 nits massimi SoC : Qualcomm Snapdragon 685 6nm

: Qualcomm Snapdragon 685 6nm RAM : 8 GB (espandibili virtualmente di altri 8 GB)

: 8 GB (espandibili virtualmente di altri 8 GB) Memoria interna : 128/256GB

: 128/256GB Fotocamere posteriori : 108 MP, (wide), 2 MP bianco e nero

: 108 MP, (wide), 2 MP bianco e nero Fotocamera anteriore : 8 MP

: 8 MP Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Dual SIM, 4G, NFC

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Dual SIM, 4G, NFC Batteria : 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33W

: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33W Spessore : 7.6 mm

: 7.6 mm Altro : lettore biometrico (al lato), accelerometro, prossimità, bussola

: lettore biometrico (al lato), accelerometro, prossimità, bussola Sistema operativo: Android 14 con Realme UI

Confezione, qualità costruttiva e materiali | Recensione realme C67

Partiamo ancora una volta dalla confezione, ricca e accessoriata, troveremo infatti al suo interno il potente alimentatore da 33W con relativo cavetto USB-C ed una sempre apprezzata cover trasparente in silicone. Lo smartphone presenta linee semplici e minimali, sul retro troviamo infatti due moduli fotografici ben enfatizzati dalle finiture dorate, e leggermente sporgenti dato lo spessore generale molto ridotto. Realme C67 è realizzato interamente in policarbonato, una scelta intelligente per abbassare i costi ma che al contempo rende lo smartphone più leggero e resistente (è comunque presente la certificazione IP54).

Sui lati del dispositivo troveremo poi il bilanciere del volume, il tasto di accensione con sensore d’impronta digitale integrato, l’ingresso USB Type-C (di tipo 2.0), il carrellino per la SIM e lo speaker audio mono inferiore. Come accennato, sul retro troviamo una doppia fotocamera ed un flash LED. Infine, frontalmente un pannello con cornici ben ottimizzate (anche se non simmetriche) da 6,7″ con fotocamera in stile punch-hole, piccola e sicuramente poco invasiva.

Hardware, connettività e display | Recensione realme C67

Sul fronte hardware realme C67 porta con sé il processore Qualcomm Snapdragon 685 (a 6nm) abbinato a ben 8 GB di memoria RAM (espandibili virtualmente di altri 8 GB) e 256 GB di memoria di archiviazione, nella nostra configurazione. Ne derivano delle performance discrete, sicuramente più che sufficienti per la fascia di riferimento, ma che non permettono un gaming agevole (quantomeno di titoli 3D impegnativi). Tuttavia, in condizioni standard, è giusto far notare la totale assenza di surriscaldamento.

Buono anche il pannello frontale, con una generosa diagonale da 6,7” ed un refresh rate fino a 90 Hz. La tecnologia del display rimane purtroppo all’IPS LCD (sulla stessa fascia di prezzo ormai molti altri produttori offrono pannelli a matrice organica) con colori piuttosto accesi ed una uniformità dei pixel soddisfacente, seppur non perfetta, specie sui bordi.

Stavolta però un piccolo balzo in avanti sul display c’è stato, che ora raggiunge un picco di nits pari a 950, molto buono per la visibilità in esterna e la visione di contenuti multimediali. Buona anche la connettività, con NFC ed un buon segnale dati e GPS. Infine senza infamia e senza lode il comparto audio, con uno speaker mono inferiore dal volume e qualità adeguate per la fascia di prezzo.

Fotocamere | Recensione realme C67

Realme ha equipaggiato questo realme C67 con due sensori, un buon principale da 108 MP 1/1,67″ Samsung ed un 2 MP, stavolta non macro ma bianco e nero, a nostro parere altrettanto inutile. Tra le varie funzionalità integrate nello smartphone troviamo lo slow-motion, panorama, time-lapse, pro, 108 MP, ritratto, notte e strada.

La fotocamera principale da 108 MP regala scatti di buon livello, specie in esterna. Naturalmente la qualità tende a calare nelle ore più buie o in interni poco illuminati, dove però realme C67 mette una pezza con la buona modalità notturna, che sfrutta un algoritmo software ormai ben rodato. Tuttavia abbiamo notato un difetto a livello hardware, persistente in varie condizioni: il lens flare, alle volte sin troppo invadente.

In ogni caso, si attesta su un buon livello il pubblicizzato zoom in-sensor 3x, (nonostante l’app camera non mostri uno shortcut rapido al suddetto zoom bensì ad un più generico 5x) che sfrutta l’alta risoluzione del sensore per avvicinare il soggetto senza perdere in qualità.



IMG20240129145156

IMG20240130195514

IMG20240130200052

IMG20240130195552

Software e autonomia | Recensione realme C67

Il software a bordo è la Realme UI basata sull’ultima versione di Android in circolazione, la numero 14. La piattaforma è stabile e ben curata, con animazioni gradevoli in ogni aspetto dell’interfaccia, nonostante manchi di alcune gesture intuitive (come lo swipe verso il basso per richiamare la tendina delle notifiche). Sono comunque presenti widget e cartelle ingrandite, comode nell’utilizzo quotidiano. A tal proposito è interessante notare l’evoluzione della Mini Capsule, ora alla versione 2.0, che integra un maggior numero di funzioni, come ad esempio musica, eventi, meteo o passi giornalieri.

Molto buono invece il discorso autonomia, con spesso due giorni interi di utilizzo intenso o più di utilizzo leggero, grazie al capiente modulo da 5000 mAh con ricarica rapida a 33W cablata. Piccola (solita) nota negativa per i bloatware all’accensione, che ritroviamo anche qui e che spaziano tra app dalla dubbia utilità e giochi poco interessanti.

Conclusioni e prezzo

Realme C67 riconferma l’ottimo bilanciamento dei dispositivi realme, con un device completo in grado di soddisfare la quasi totalità dell’utenza. Il prezzo di listino parte da 219,99€ (con un’offerta di lancio dal 6 al 12 febbraio a 159,99€) per la versione da 6/128GB e arriva a 239,99€ (con offerta di lancio a 199,99€) per la variante 8/256GB.

Dunque considerando l’ottima esperienza utente garantita dal dispositivo, non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questo smartphone se quello che ricercate è un ottimo rapporto qualità-prezzo. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!

8.1 Buono Punti a favore Software aggiornato

Software aggiornato Autonomia

Autonomia Design Punti a sfavore Bloatware

Bloatware Lens flare importanti