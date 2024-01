Mostre di fotografia a gennaio: tutte le mostre in Italia

Per tutti gli appassionati di fotografia nasce la nuova rubrica che illustra le principali mostre di fotografia in Italia di ogni mese, quelle più interessanti e da non perdere: scopriamo insieme quelle del mese di dicembre!

Per chi è stanco di perdersi sempre gli appuntamenti con le migliori mostre fotografiche in Italia, c’è una nuova rubrica, nata proprio per essere un’agenda da portare sempre con sé! Ogni mese faremo un elenco di tutte le migliori mostre di fotografia in Italia. Per i professionisti che vogliono cercare nuovi stimoli, per gli appassionati che amano la fotografia esposta, le mostre di fotografia sono sempre un piacere e per il mese di novembre, ci sono davvero dei titoli da non perdere! Dai maestri della fotografia che ritornano in esposizione in Italia, a fotografi d’autore contemporanei, da mostre molto ampie, a mostre con pochi scatti ma molto particolari e intensi.

Scopriamo le più interessanti mostre di fotografia in Italia nel mese di gennaio!

Mostre di fotografia gennaio| Helmut Newton a Roma

TITOLO: HELMUT NEWTON. LEGACY

QUANDO: dal 18 ottobre al 10 marzo 2024

DOVE: Ara Pacis, Roma

Nel Museo dell’Ara Pacis di Roma si può goedere dell’ampia retrospettiva dedicata a Helmut Newton, ideata in occasione del centesimo anniversario della nascita del fotografo tedesco. La mostra raccoglie una serie di 250 fotografie, oltre a riviste e documenti, per esaminare il linguaggio e il lato provocatorio dell’artista. A comporre HELMUT NEWTON. LEGACY sono alcune delle opere più iconiche del fotografo: tra queste spiccano quelle legate ai servizi di moda più rivoluzionari e sovversivi per l’epoca e la serie ispirata ai film di Hitchcock, Truffaut e Fellini.

Mostre di fotografia gennaio | Sebastião Salgado

TITOLO: Amazzonia

QUANDO: dal 12 maggio 2023 al 28 gennaio 2024 (prorogata)

DOVE: Fabbrica del Vapore, Milano

Un autore celebre in tutto il mondo, con una mostra che ha girato il mondo, ma che da quest’anno è disponibile a Milano. Dopo il progetto Genesi, dedicato alle regioni più remote del pianeta per testimoniarne la maestosa bellezza, Sebastião Salgado ha intrapreso una nuova serie di viaggi per catturare l’incredibile ricchezza e varietà della foresta amazzonica brasiliana e i modi di vita dei suoi popoli, stabilendosi nei loro villaggi per diverse settimane e fotografando diversi gruppi etnici. Un progetto durato sette anni, durante i quali ha fotografato la vegetazione, i fiumi, le montagne e le persone che vi abitano. Con oltre 200 fotografie, Amazônia vuole proporre un’immersione totale nella foresta amazzonica, invitandoci a riflettere sulla necessità di proteggerla.

Mostre di fotografia gennaio | L’opera di Tina Medotti

TITOLO: Tima Medotti. L’opera.

QUANDO: dal 22 settembre 2023 al 28 gennaio 2024

DOVE: Palazzo Roverella, Torino

A Palazzo Roverella la più completa mostra mai organizzata in Italia sull’opera di Tina Modotti. Più di 300 opere tra immagini, filmati e documenti ricostruiscono il lavoro fotografico di una delle più importanti fotografe del XX secolo. Dalle architetture alle nature morte, dal racconto della quotidianità dei ceti popolari, dei contadini, degli operai, dei bambini e delle donne, alla mutazione delle periferie con l’arrivo della nuova modernità. Se i suoi primi passi come fotografa risentono ancora dell’influenza del grande fotografo americano Edward Weston, di cui fu assistente e modella negli anni della rivoluzione Messicana, lo sguardo di Tina Modotti acquista presto una sua personalità sia nella scelta dei soggetti che nella loro rappresentazione.

Mostre di fotografia gennaio | Robert Doisneau a Verona

TITOLO: Robert Doisneau, la grande retrospettiva sul celebre fotografo francese

QUANDO: dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024

DOVE: Palazzo della Gran Guardia Verona

Il maestro della fotografia del Novecento torna in Italia con una retrospettiva di 135 immagini tra le più note, ma anche molte sperimentazioni. Tra le opere in mostra non poteva mancare Le Baiser de l’Hôtel de Ville, Paris, 1950, immagine celebre e iconica, ritenuta tra le più riprodotte al mondo, nella quale una giovane coppia si bacia davanti al municipio di Parigi. Il celebre scatto non fu frutto del caso: Doisneau stava realizzando un servizio per la rivista americana Life e per questo chiese ai due giovani di posare per lui.

Mostre di fotografia gennaio | André Kertész a Torino

TITOLO: André Kertész

QUANDO: dal 19 ottobre 2023 al 4 febbraio 2024

DOVE: Camera Torino

André Kertész. L’opera 1912-1982, segna la stagione autunnale di CAMERA. Realizzata in collaborazione con la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) di Parigi – Istituto che conserva gli oltre centomila negativi e tutti gli archivi donati dal fotografo allo Stato francese nel 1984 – la mostra è composta da oltre centocinquanta immagini che ripercorrono l’intera carriera del fotografo di origini ungheresi, nato a Budapest nel 1894, giunto in Francia nel 1925 e trasferitosi infine negli Stati Uniti nel 1936, dove morirà nel 1985.

Mostre di fotografia gennaio | Maria Callas ritratta nel quotidiano

TITOLO: Maria Callas. Ritratti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo

QUANDO:Dal 9 novembre 2023 al 18 febbraio 2024

DOVE: Gallerie d’Italia, Milano

L’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo conserva un grande numero di fotografie – negativi e stampe vintage – che ritraggono la grande soprano in occasioni pubbliche e private, in un arco cronologico che segue gli anni più significativi della sua carriera, nei suoi passaggi a Milano, ma non solo. L’esposizione – 91 immagini che coprono l’arco cronologico dal 1954 al 1970 – darà spazio al prezioso patrimonio costituito dalle numerose stampe d’epoca presenti nell’Archivio Publifoto, molte delle quali inedite o mai esposte, privilegiando una tipologia di immagini propria di un’agenzia fotogiornalistica, che ritrae la Callas nella quotidianità del ‘fuori scena’.

Mostre di fotografia gennaio | Mimmo Jodice

TITOLO: Mimmo Jodice. Mediterraneo

QUANDO:Dal 9 novembre 2023 al 14 aprile 2024

DOVE: Maxxi, Roma

Mediterraneo nasce tra gli anni ’80 e’90, quando Jodice sviluppa un crescente interesse per i temi dell’antico, della memoria, delle origini, inseguendo visioni che si collocano al di fuori dalla realtà. Tutto questo si traduce in diversi progetti dedicati alla cultura mediterranea e all’archeologia che iniziano con una prima esplorazione dell’area partenopea a lui più vicina (Paestum, Neapolis, Pompei, Cuma, Baia) per poi estendersi al Mare Nostrum – dalla Grecia alla Tunisia, dalla Giordania alla Libia – fino ai musei di tutto il mondo.

Mostre di fotografia gennaio | Luca Locatelli tra contemporaneo e ecologia

TITOLO: Luca Locatelli. The Circle. Soluzioni per un futuro possibile

QUANDO:Dal 21 settembre 2023 al 18 febbraio 2024

DOVE: Gallerie d’Italia, Torino

The Circle è un progetto fotografico che racconta la rivoluzione delle soluzioni possibili. Risultato di un progetto di ricerca di lunghissimo respiro, Luca Locatelli ha documentato le buone pratiche, sperimentazioni, ambizioni e percorsi di questa nuova utopia. Il suo impegno decennale nel tema si condensa nelle storie commissionate dalle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, presentate per la prima volta in un contesto espositivo unitario in questa mostra.

Mostre di fotografia gennaio | Dorothea Lange

TITOLO: Dorothea Lange. L’altra America

QUANDO:Dal 18 ottobre 2023 al 4 febbraio 2024

DOVE: Museo Civico, Bassano del Grappa

La mostra Dorothea Lange. L’altra America realizzata in collaborazione con CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino, presenta l’opera della celeberrima fotografa statunitense, co-fondatrice nel 1952 di Aperture, la più autorevole rivista fotografica al mondo, e prima donna fotografa cui il MoMa dedicò una retrospettiva nel 1965, proprio pochi mesi prima della sua scomparsa.