Come avere Apple Arcade gratis | Aprile 2024

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, come avere Apple Arcade gratis o perlomeno come provare a risparmiare sul servizio di gaming in abbonamento della grande mela

Apple Arcade è un servizio di abbonamento mensile che offre accesso illimitato a una vasta collezione di oltre 200 giochi premium per iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Lanciato nel 2019, il servizio si è rapidamente affermato come una piattaforma di riferimento per i giocatori che cercano esperienze di gioco di alta qualità, senza pubblicità o fastidiosi acquisti in-app. Uno dei punti di forza di Apple Arcade è la sua attenzione all’esclusività. La maggior parte dei giochi disponibili non sono trovati altrove, offrendo un’esperienza di gioco unica e originale. Inoltre, Apple collabora con alcuni dei migliori sviluppatori del mondo per creare titoli innovativi e di alta qualità. In questo articolo vogliamo andare a scoprire con voi se c’è qualche modo per avere Apple Arcade gratis, o perlomeno come provare a risparmiare un po’ per ottenere l’accesso all’abbonamento.

I piani di abbonamento | Come avere Apple Arcade gratis

Per quel che riguarda Apple Arcade, abbiamo a disposizione una sola opzione di abbonamento, ossia:

Mensile: 6.99€/mese Accesso illimitato a tutti i giochi Nessuna pubblicità o acquisti in-app Possibilità di giocare su tutti i dispositivi Apple Condivisione con un massimo di cinque membri della famiglia



Potreste anche approfittare dell’abbonamento ad Apple One, ve ne abbiamo parlato in una guida dedicata, la trovate cliccando qui. Se invece volete abbonarvi direttamente ad Apple Arcade, vi rimandiamo a questo link!

Periodi di prova gratuiti | Come avere Apple Arcade gratis

Sia per quel che riguarda Apple Arcade, sia per Apple One, abbiamo a disposizione un mese di prova gratuito per usufruire dei servizi. La nostra solita raccomandazione è quella di ricordarvi di disdire il rinnovo dell’abbonamento alla scadenza del periodo di prova gratuita, perché altrimenti la decurtazione sarà automatica.

Inoltre, Apple mette a disposizione tre mesi di Apple Arcade gratis con l’acquisto di un dispositivo Apple. Dovrete ricordarvi di attivare l’offerta entro 90 giorni dall’acquisto.

Servizi di condivisione abbonamenti | Come avere Apple Arcade gratis

Se invece, ancora, non siete soddisfatti di queste metodologie, potete tranquillamente rivolgervi ai servizi di condivisione degli abbonamenti come GamsGo, GoSplit o Coosub che permettono di acquistare, ad un prezzo irrisorio un abbonamento a Apple One condividendolo con altri utenti della piattaforma in maniera facile e soprattutto sicura.

E questo è tutto!

E questo è tutto quello che potevamo dirvi sul come avere Apple Arcade gratis! Fateci sapere se siete degli utilizzatori del software di Dropbox qua sotto nei commenti e continuate a seguirci qui su tuttotek.it!