BIOSTAR: presentata la nuovissima scheda grafica Intel ARC A380 ST

BIOSTAR ha presentatalo nelle ultime ore la sua nuovissima scheda grafica Intel ARC A380 ST. Fedeltà visiva senza precedenti ed efficienza energetica di livello superiore

BIOSTAR, produttore leader di hardware come schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, è lieta di presentare la nuovissima scheda grafica Intel ARCTM A380 ST. Progettata per l’utente moderno, la scheda ARCTM A380 ST rappresenta l’apice delle prestazioni e dell’efficienza nel mondo dell’intrattenimento digitale e dei giochi occasionali.

Dettagli sulla nuova scheda grafica Intel ARC A380 ST di BIOSTAR

Dotata del motore grafico all’avanguardia Intel ARCTM A380 ST e costruita sull’interfaccia PCIe 4.0, la scheda ARCTM A380 ST regna sovrana nella sua categoria. Grazie al supporto di DirectX 12 Ultimate e OpenGL 4.6, la scheda grafica BIOSTAR ARCTM A380 ST promette una fedeltà visiva senza precedenti. Consentendo agli utenti di immergersi negli ultimi titoli di gioco e nei contenuti multimediali con straordinaria chiarezza e dettaglio.

Ben 6 GB di memoria GDDR6 e un’interfaccia di memoria a 96 bit con clock a 15,5 Gbps. Così la scheda ARCTM A380 ST offre l’ampiezza di banda e la velocità necessarie per giocare e lavorare in multitasking senza interruzioni. Il design a basso consumo energetico della scheda non compromette le prestazioni, vantando un clock grafico di 2000 MHz pur mantenendo una potenza totale di 75W.

L’ARCTM A380 ST eccelle nelle prestazioni termiche grazie alla sua tecnologia di raffreddamento superiore e alle innovazioni di progettazione. Tra queste Digital PWM e Dr. MOS, che consentono un overclocking fluido e una maggiore durata. Dispone inoltre di una serie di opzioni di uscita, tra cui tre porte DisplayPort 2.0 e una porta HDMI 2.0. Così da poter soddisfare diverse configurazioni di display e risoluzioni fino a 7680 x 4320@60Hz.

Ideale per prestazioni elevate ed efficienti

L’ARCTM A380 ST di BIOSTAR è perfetta per gli utenti che cercano una scheda grafica in grado di bilanciare prestazioni elevate ed efficienza energetica. Che si tratti di streaming video, giochi occasionali o creazione di contenuti, la ARCTM A380 ST offre qualità e affidabilità in ogni pixel. Disponibile da subito presso rivenditori selezionati in tutto il mondo, promette di elevare l’esperienza informatica degli utenti, riaffermando l’impegno di BIOSTAR per la qualità e l’innovazione nel settore tecnologico.

