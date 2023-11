Torniamo a parlare di auto e del loro prezzo che spesso e volentieri è ad alto budget, ma sul mercato ci sono continuamente tantissime offerte che rendono il budget più accessibile: ecco le migliori auto sotto i 30000 euro!

Dopo aver stilato la lista delle migliori auto a 20000 euro, oggi arriva la lista dedicata a chi possiede una somma di denaro un po’ superiore ma che mantiene in ogni caso le spese contenute. Acquistare un’auto è pur sempre un’enorme spesa, cercare l’offerta migliore per poter risparmiare è la mossa più intelligente da fare se si vuole davvero acquistare un’auto. Ecco perché abbiamo stilato, questa volta per chi cerca un po’ più di potenza, le migliori auto a 30000 euro, iniziamo!

Ford Focus Active Wagon | Le migliori auto sotto i 30000 euro

Si entra in casa Ford con la Focus Active Wagon. Quest’auto un po’ rialzante è un ottima via di mezzo tra le SW classiche e i SUV. Al modico prezzo di 30000 euro, l’auto è anche ben dotata di optional ed è azzeccatissima.

Honda Civic | Le migliori auto a 30000 euro

La Honda Civic è altamente consigliata grazie ai notevoli spazi interni e all’ottima guida. I motori sono 1.0 e sono benzina 1.5 o diesel 1.6, ma per ora ancora niente ibrido. Con l’allestimento Executive, il più equilibrato e completo, si rimane sul budget di 30000 euro.

Skoda Karoq | Le migliori auto a 30000 euro

La Skoda Karoq è da tenere d’occhio per suoi interni e la praticità alla guida davvero ottimi. Sono di una qualità talmente alta che non te l’aspetteresti da un’auto che viene classificata come low cost. Motori diesel 1.6 e 2.0 e benzina 1.0 e 1.5.

Hyundai Tucson | Le migliori auto a 30000 euro

La Hyundai Tucson è un grande passo avanti rispetto al modello precedente per via della sua estetica. Motori diesel e benzina, nel primo caso sia 1.6 diesel classico o mild hybrid che 2.0 sempre mild hybrid e con il benzina si va sui 1.6 aspirato 130 cv e turbo 177 cv.

Citroën C5 Aircross | Le migliori auto a 30000 euro

La Citroën C5 Aircross ha delle sospensioni davvero funzionali che dimostrano quanto il comfort di quest’auto sia elevato. Disponibile sia con motori diesel che benzina, la C5 Aircross ha un ampio spazio interno oltre a un’ottimo rapporto qualità prezzo.

Peugeot 5008 | Le migliori auto a 30000 euro

Ciò che distingue la Peugeot 5008 dalla Peugeot 3008 sono i 7 posti inseriti all’interno dell’auto, questo basta a dimostrare quanto spazio ci sia. Un’ottima aggiunta acquistabile a 30000 euro, ma nel caso non servano c’è sempre la versione 3008 che è più economica ma con meno posti disponibili.

Volkswagen Golf | Le migliori auto a 30000 euro

La Volkswagen Golf è la reincarnazione meccanica dell’equilibrio su tutti gli aspetti di cui ha bisogno un’auto e con questo budget si può avere qualsiasi cosa come allestimenti e motorizzazioni. Oltre ai classici motori benzina e diesel, c’è anche il motore metano col cambio automatico.

Mercedes Classe B | Le migliori auto a 30000 euro

Oltre ai modelli SUV simili, anche la Classe B è perfetta per i viaggi in famiglia, essa infatti propone interni molto spaziosi e alta tecnologia. Ampia scelta tra motori a benzina e a diesel, in entrambi i casi poco sotto i 30000 euro.

Mazda3 | Le migliori auto a 30000 euro

Ecco arrivata la nuova Mazda3! Disponibile sia con motorizzazione diesel (1.8 116 CV) che benzina mild hybrid 2.0 da 122 CV, prossimamente arriverà anche la versione con lo Skyactiv-X. Molto piacevole da guidare e nel complesso Mazda è molto equilibrata.

Toyota Corolla Hybrid Touring Sports | Le migliori auto a 30000 euro

La Toyota Corolla Hybrid Touring Sports è da considerare come un potenziale nuovo acquisto sia per la linea molto riuscita che per le motorizzazioni perché le ibride sono ben due. Il 1.8 da 122 CV in allestimento intermedio costa circa 31000 di listino.

Questa era la lista delle migliori auto che potete acquistare ad un prezzo moderato. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e speriamo di avervi chiarito le idee sul vostro prossimo acquisto. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo dei motori.