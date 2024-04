Le serie TV più viste su Netflix, HBO e Disney+ nel 2024 finora

Quali sono le serie TV più viste su Netflix, HBO e Disney+ nel 2024 ad oggi? Scopriamolo insieme, in questo articolo dedicato

La guerra tra i servizi di streaming per gli ascolti (TRP) è in continua escalation, ma a divertirsi di più sono gli utenti. Con la digitalizzazione del mondo, la competizione tra i servizi di streaming è diventata sempre più agguerrita. Un tempo, accaparrarsi un film appena uscito per il proprio canale era un punto di vittoria, ma ora la tendenza è puntare sui contenuti originali.

L’arrivo di show e film originali prodotti e trasmessi in streaming dai servizi stessi ha portato questa guerra ad inghiottire intere industrie cinematografiche, togliendo una fetta importante di profitti alle sale e attirando gli spettatori che prima uscivano per andare al cinema e ora preferiscono godersi i contenuti comodamente a letto. E non è solo una questione di comfort: i contenuti di queste piattaforme sono davvero di ottima qualità. Ma alla fine, ci si ritrova sempre a corto di scelte.

Ecco perché sei arrivato a leggere questo articolo sulle serie più viste del 2024 finora. Una volta terminate le migliori serie su Netflix, potrai passare a quelle di HBO e poi anche a quelle di Disney+, dato che ti fornirò la classifica delle serie più viste su queste piattaforme nel 2024.

Le 5 serie più viste su Netflix finora

Netflix è il re indiscusso dello streaming nella maggior parte del mondo, ed è stato anche il primo a creare questo entusiasmo. Solo in alcuni Paesi selezionati il catalogo di Netflix non è infinito. Ma grazie alle VPN, questo limite può essere facilmente superato. Puoi accedere a quelle serie in pochi secondi con ExpressVPN per router. A quel punto potrai facilmente guardare le cinque serie più viste del 2024, che sono:

Parasyte: The Grey

Serie coreana sconvolgente in cui un parassita ha preso il controllo dei corpi umani e sta conquistando violentemente il mondo. I pochi esseri umani rimasti devono salvare l’umanità prima che si arrivi all’apocalisse.

Serie coreana sconvolgente in cui un parassita ha preso il controllo dei corpi umani e sta conquistando violentemente il mondo. I pochi esseri umani rimasti devono salvare l’umanità prima che si arrivi all’apocalisse. Il problema dei 3 corpi

Questa avventura fantasy ti terrà incollato allo schermo, incapace di staccare gli occhi nemmeno per un minuto. Una decisione presa dalla Cina negli anni ’60 si ritorce contro, creando una situazione di emergenza che deve essere affrontata immediatamente.

Questa avventura fantasy ti terrà incollato allo schermo, incapace di staccare gli occhi nemmeno per un minuto. Una decisione presa dalla Cina negli anni ’60 si ritorce contro, creando una situazione di emergenza che deve essere affrontata immediatamente. Crooks

Crooks è una serie fantastica da guardare, e le scene di battaglie e rapine che si susseguono in questo capolavoro non ti lasceranno annoiare.

Crooks è una serie fantastica da guardare, e le scene di battaglie e rapine che si susseguono in questo capolavoro non ti lasceranno annoiare. The Gentlemen

Dopo aver ereditato la tenuta del padre, Eddie si ritrova proprietario di un vero e proprio impero della marijuana. Riuscirà Eddie a sopravvivere nel mondo dei criminali? Scopritelo guardando The Gentlemen.

Dopo aver ereditato la tenuta del padre, Eddie si ritrova proprietario di un vero e proprio impero della marijuana. Riuscirà Eddie a sopravvivere nel mondo dei criminali? Scopritelo guardando The Gentlemen. Queen Of Tears

Queen of Tears è perfetta per chi ama le storie d’amore e il romanticismo. Ha ricevuto ottime recensioni dagli spettatori, a conferma del motivo per cui è entrata in questa lista.

Le 5 serie più viste su HBO finora

HBO è la piattaforma perfetta per te se sei un fan della Warner Bros e ami i cataloghi ampi pieni di film e serie TV. Da show e film di Hollywood a contenuti originali HBO, troverai su questa piattaforma una marea di contenuti che ti lasceranno a bocca aperta. Di seguito troverai le 5 serie più viste su HBO in questo primo scorcio del 2024. Dovresti assolutamente provarne qualcuna se pensi possa essere di tuo gusto.

The Regime

The Regime è la serie più vista su HBO negli Stati Uniti. Se ti piacciono i drammi politici, questa serie merita sicuramente il tuo tempo.

The Regime è la serie più vista su HBO negli Stati Uniti. Se ti piacciono i drammi politici, questa serie merita sicuramente il tuo tempo. Ninja Kamui

Joe Logan, il protagonista, è furioso ed era un ninja temuto, tradito dal suo stesso popolo. Guarda anche Ninja Kamui e assisti al viaggio pieno d’azione di Joe mentre si vendica.

Joe Logan, il protagonista, è furioso ed era un ninja temuto, tradito dal suo stesso popolo. Guarda anche Ninja Kamui e assisti al viaggio pieno d’azione di Joe mentre si vendica. Tokyo Vice

Tokyo Vice, proprio come il libro da cui è tratto, ti mostrerà le dure realtà del mondo che ci circonda e affrontate da chi cerca di cambiarlo in meglio.

Tokyo Vice, proprio come il libro da cui è tratto, ti mostrerà le dure realtà del mondo che ci circonda e affrontate da chi cerca di cambiarlo in meglio. Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV

Questa è una docu-serie che svela la cultura tossica dietro i più iconici programmi televisivi per bambini di cui potresti aver sentito parlare.

Questa è una docu-serie che svela la cultura tossica dietro i più iconici programmi televisivi per bambini di cui potresti aver sentito parlare. House

House è la storia di un genio della medicina che è drogato per la maggior parte del tempo, ma che nonostante ciò non dà a nessuno motivo di mettere in dubbio il suo lavoro. Guarda questa serie per assistere al suo incredibile viaggio, non per trovare motivazione, ma semplicemente per puro intrattenimento.

Le 5 serie più viste su Disney+ finora

La quantità di contenuti che troverai su Disney+ è semplicemente enorme. E non si tratta solo di contenuti qualsiasi. Troverai di tutto, dai film e serie Marvel alle uscite più recenti, allineate su Disney+ per te. Contenuti di altissima qualità disponibili in diverse lingue, Disney+ è il mio preferito in assoluto. La lista seguente mostra le 5 serie più viste su Disney+ fino ad oggi:

Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy è un medical drama con risvolti romantici che ti farà vivere la storia come se la stessi vivendo tu stesso. Lo consiglio vivamente a chi ama il brivido e un po’ di dramma.

Grey’s Anatomy è un medical drama con risvolti romantici che ti farà vivere la storia come se la stessi vivendo tu stesso. Lo consiglio vivamente a chi ama il brivido e un po’ di dramma. Bluey

Unisciti a Bluey e alla sua famiglia nelle sue straordinarie avventure durante la sua crescita. Questo show è pensato sia per te che per il tuo migliore amico (cane) come pubblico.

Unisciti a Bluey e alla sua famiglia nelle sue straordinarie avventure durante la sua crescita. Questo show è pensato sia per te che per il tuo migliore amico (cane) come pubblico. Modern Family

Modern Family, come suggerisce il nome, è il viaggio di una famiglia che decide di crescere e cambiare nel tempo, restando unita nonostante gli alti e bassi.

Modern Family, come suggerisce il nome, è il viaggio di una famiglia che decide di crescere e cambiare nel tempo, restando unita nonostante gli alti e bassi. I Simpson

I Simpson sono e sono stati una serie animata di tendenza per oltre un decennio. Si basa su una famiglia e sulle loro follie quotidiane. Se sei un fan delle comedy, non perderti I Simpson.

I Simpson sono e sono stati una serie animata di tendenza per oltre un decennio. Si basa su una famiglia e sulle loro follie quotidiane. Se sei un fan delle comedy, non perderti I Simpson. Shōgun

Su Disney+, segui il viaggio di John Blackthorne da marinaio a samurai in Shōgun.

Conclusione

Mentre queste serie sono pronte per essere guardate, questo articolo ti aiuta a trovare più contenuti di quanti ne potresti gestire. Anche se questi servizi di streaming sono tutti in competizione, non vale la pena sottovalutare i loro contenuti basandosi su poche recensioni. Ti suggerisco di iniziare guardando quelle del genere che ti piace di più. Questo ti darà un’idea di quale lista seguire per il resto, perché le serie sono davvero tante!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.