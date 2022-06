Summer Game Fest 2022: svelato il gameplay trailer di CoD Modern Warfare 2

Il gameplay trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2 rivela una delle missioni esplosive presenti nel gioco con un sequenze veramente esplosive, scopriamolo insieme

Come promesso, Call of Duty: Modern Warfare 2 è salito sul palco del Summer Game Fest 2022 con gameplay trailer esteso ricco di informazioni sul gioco. Activision e Infinity Ward hanno mostrato una missione del gioco che mostra alcune azioni tipicamente esplosive della saga con scontri a fuoco tattici e intensi, alcuni personaggi nuovi e familiari e altro ancora. Che sia il giusto capitolo per riportare la saga agli splendori di un tempo?

Il gameplay trailer di CoD Modern Warfare 2 è pronto a stupirvi

Nel gameplay trailer Call of Duty: Modern Warfare 2 viene mostrata la missione con gli eroi della Task Force 141 infiltrarsi in una nave nemica per acquistare un missile. La missione inizia in modo lento e furtivo con alcuni corridoi stretti e incontri claustrofobici, prima che le cose prendano rapidamente una svolta drammatica e si surriscaldino in modo significativo, finendo in modo decisamente esplosivo. La seconda parte del video è seguita da un breve montaggio di altri frammenti del gioco in pieno stile Call of Duty. Non vi resta che gustarvelo di seguito.

Ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 verrà lanciato il 28 ottobre per Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One e PC. Tutte le versioni sono vendute al dettaglio per 69,99€, incluso su PC, con il franchise che finalmente torna su Steam dopo anni. Dopo il lancio, Infinity Ward e Activision hanno promesso un “enorme calendario” di contenuti gratuiti post uscita come nuove mappe e modalità (come Gunfight), eventi stagionali e altro ancora. Inoltre, un leak accenna che il gioco avrà svariate edizioni acquistabili al lancio.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi