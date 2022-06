Nintendo Direct: un rumor “fissa” la data per il 15 giugno

Segnatevi il 15 giugno sul calendario, ma solo a matita: questa è la data del prossimo Nintendo Direct, quello del non-E3, stando a un rumor

E per “non-E3” intendiamo il Summer Game Fest, ovvero la diaspora degli annunci ora disseminati per tutta l’estate: naturalmente, questo non impedisce alla prima metà di giugno di mostrarsi pregna di presentazioni, e secondo i rumor il 15 sarebbe il giorno designato per un prossimo Nintendo Direct. Non abbiamo fatto mistero di attendere la carrellata estiva della Grande N in articoli scorrelati, e questo mese solitamente rappresenta un appuntamento immancabile. Per vie traverse, abbiamo ora una possibile conferma della data tanto attesa. L’eventuale conferma avverrà, nel caso, con un preavviso che di solito non supera le 48 ore.

Quello del 15 giugno per i Nintendo Direct potrebbe non essere “tanto rumor per nulla”

Come hanno previsto in molti, quello di giugno potrebbe essere un altro grande Nintendo Direct se il rumor circa il 15 del mese si rivelasse attendibile. Di recente, un utente di Reddit ha condiviso l’immagine di un’e-mal ricevuta per trattare un gioco. L’utente si è dichiarato essere un creatore di contenuti, e ha rimosso digitalmente il nome del gioco. Gli altri utenti hanno ricomposto il mosaico, risalendo a Neon White. Lo sparatutto di Angel Matrix ed Annapurna è ora previsto per “inizio estate”, il che sarebbe riconducibile al classico shadow drop (“disponibile a fine presentazione”) a cui ci ha abituati il colosso di Kyoto.

Il dettaglio più interessante, però, ci mette nella condizione di dovervi invitare “dietro le quinte”. La mail parla infatti di embargo fino alle nove di mattina (ora del pacifico) del 15 giugno. Per i meno avvezzi all’informazione videoludica, l’embargo sulle informazioni è un accordo con cui si chiede alle testate o ai content creator di non divulgare informazioni entro una certa data. L’embargo ha contraddistinto diverse nostre anteprime, e per ciò che vale l’utente ha avuto modo di dimostrare di aver effettivamente ricevuto la lettera. Non abbiamo per questo una prova definitiva dell’arrivo di una presentazione, ma se son rose fioriranno: ne sapremo di più settimana prossima.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della possibile conferma? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.