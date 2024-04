Fujifilm annuncia la creazione di FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A. in Italia

Fujifilm ha annunciato la fondazione in Italia di una nuova società dedicata alla sanità, chiamata “FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A.”, che si aggiunge alla già esistente “FUJIFILM Italia S.p.A.”, la quale gestisce diverse attività aziendali

Kai Fukuzawa assume il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia per FUJIFILM Italia S.p.A. che per FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A.

Kai Fukuzawa assume la presidenza di entrambe le società

Fukuzawa ha espresso gratitudine per il contributo di tutti i dipendenti e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della trasparenza nella comunicazione con i clienti nell’aiutare Fujifilm Italia a crescere fino a raggiungere un giro d’affari di 200 milioni di euro in 14 anni.

L’introduzione delle due società rafforza ulteriormente l’identità di Fujifilm sul territorio italiano, consentendo una maggiore focalizzazione su aree specifiche di competenza e un’azione più flessibile e competitiva nei rispettivi mercati di riferimento.

La presenza delle due società in Italia contribuirà in modo significativo alla creazione di valore per i clienti, consentendo una maggiore flessibilità operativa e competitività nei mercati di riferimento.

FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A., guidata da Davide Campari, si concentrerà sul settore sanitario, offrendo soluzioni innovative che vanno dall’endoscopia all’informatica medica, dall’ecografia ai dispositivi diagnostici in vitro e alle modalità di imaging.

FUJIFILM Italia S.p.A., sotto la guida di Guglielmo Allogisi, gestisce una vasta gamma di settori, compresi la comunicazione grafica, le soluzioni di imaging, i prodotti industriali, l’innovazione aziendale e le scienze della vita, offrendo prodotti e soluzioni all’avanguardia e personalizzate per le esigenze dei clienti.

La Divisione Corporate, guidata da Fabio Santambrogio, fornisce servizi aziendali alle due società e promuove la trasformazione digitale, lo sviluppo del capitale umano e le strategie ESG per garantire la crescita a lungo termine.

L’Italia continua a essere un paese di eccellenza per Fujifilm, contribuendo significativamente alla creazione di valore per clienti, dipendenti e azionisti, in linea con il Purpose del Gruppo Fujifilm, con una strategia a medio e lungo termine che mira a migliorare la qualità della vita delle persone e a promuovere il progresso in vari settori di attività.