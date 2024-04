Ghost of Tsushima: svelati i requisiti della versione PC!

Recentemente, Sony ha svelato i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Ghost of Tsushima, insieme ad alcune nuove interessanti feature di questo porting: scopriamole insieme, in questo articolo dedicato

Di Ghost of Tsushima vi abbiamo ampiamente parlato in ben due recensioni, una sulla versione standard (cliccate qui!) e una sulla Director’s Cut, che invece trovate qui. Dal nostro entusiasmo generale, capirete bene che siamo stati ben felici di sapere che, come tante altre esclusive Sony, anche Ghost of Tsushima arriverà su PC, piattaforma su cui potrà esprimere al massimo il suo potenziale, se non altro quello tecnico. La data d’uscita prevista è il 16 maggio, e in previsione di quest’arrivo Sony ha divulgato i requisiti della versione PC, con ben quattro preset.

Ghost of Tsushima: oltre i requisiti, c’è qualche aggiunta su PC?

La versione per PC di Ghost of Tsushima, di cui vedremo i requisiti fra poco, includerà il gioco completo, l’espansione Iki Island e la modalità online Legends. È necessario avere un account PlayStation Network, per quest’ultima modalità, e sarà anche disponibile il crossplay con PlayStation 5. Confermata anche l’implementazione dell’Overlay, ossia la possibilità di sbloccare i trofei del gioco anche nella versione PC.

I requisiti minimi della versione PC di Ghost of Tsushima

Preset “very low”

Qui di seguito i requisiti per il preset “very low”:

Prestazioni medie : 720p 30fps

: 720p 30fps Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel Core i3-7100 | AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i3-7100 | AMD Ryzen 3 1200 GPU : NVIDIA GeForce GTX 960 4GB | AMD Radeon RX 5500 XT

: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB | AMD Radeon RX 5500 XT Memoria : 8 GB

: 8 GB Spazio necessario: 75 GB HDD (SSD consigliato)

Preset “low”

Qui di seguito i requisiti per il preset “low”:

Prestazioni medie : 1080p 30fps

: 1080p 30fps Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel Core i5-8600 | AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-8600 | AMD Ryzen 5 3600 GPU : NVIDIA GeForce GTX 2060 | AMD Radeon RX 5600 XT

: NVIDIA GeForce GTX 2060 | AMD Radeon RX 5600 XT Memoria : 16 GB

: 16 GB Spazio necessario: 75 GB SSD

I requisiti raccomandati della versione PC di Ghost of Tsushima

Preset “high”

Qui di seguito i requisiti per il preset “high”:

Prestazioni medie : 1440p 60fps / 4K 30fps

: 1440p 60fps / 4K 30fps Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel Core i5-11400 | AMD Ryzen 5 5600

: Intel Core i5-11400 | AMD Ryzen 5 5600 GPU : NVIDIA GeForce RTX 3070 | AMD Radeon RX 6800

: NVIDIA GeForce RTX 3070 | AMD Radeon RX 6800 Memoria : 16 GB

: 16 GB Spazio necessario: 75 GB SSD

Preset “very high”

Qui di seguito i requisiti per il preset “very high”:

Prestazioni medie : 4K 60fps

: 4K 60fps Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel Core i5 11400 | AMD Ryzen 5 5600

: Intel Core i5 11400 | AMD Ryzen 5 5600 GPU : NVIDIA GeForce RTX 4080 | AMD Radeon RX 7900 XT

: NVIDIA GeForce RTX 4080 | AMD Radeon RX 7900 XT Memoria : 16 GB

: 16 GB Spazio necessario: 75 GB SSD

Buon divertimento!

Questi erano, dunque, i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Ghost of Tsushima, nei quattro preset disponibili.