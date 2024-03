Come cancellare le persone dalle foto su PC nel 2024? Ci pensa HitPaw!

In questo articolo andiamo ad esaminare come cancellare le persone dalle foto con HitPaw Photo AI, un software per la modifica delle immagini che abbiamo già sperimentato in passato

Con l’ultimo aggiornamento, HitPaw Photo AI ha anche aggiunto la funzionalità ritratto AI (trovate tutte le informazioni qui!), ma l’azienda non si è decisamente fermata. Recentemente è stata anche aggiunta la possibilità di cancellare le persone dalle foto tramite pochi, semplici click. Sfruttando l’intelligenza artificiale del nuovo Photo Enhancer, i risultati sono più che buoni e HitPaw Photo AI riesce tranquillamente a tenere testa ad altri competitor più blasonati. Come fare? Lo scopriamo insieme, in questo articolo dedicato.

Che cosa sa fare HitPaw Photo AI?

HitPaw Photo AI, ve lo abbiamo già detto anche in altre sedi, è un software che si è saputo distinguere per la sua semplicità d’uso e l’efficacia. Grazie all’implementazione dell’Intelligenza Artificiale, il software è in grado di:

Riconoscere facilmente le persone da eliminare, senza la necessità di selezionare precisamente l’area da rimuovere

da eliminare, senza la necessità di selezionare precisamente l’area da rimuovere Eliminare le persone con un solo clic , tramite un processo rapido e intuitivo, adatto anche agli utenti inesperti in merito di photo editing

, tramite un processo rapido e intuitivo, adatto anche agli utenti inesperti in merito di photo editing Gestire diverse situazioni, come rimuovere persone da foto di gruppo, paesaggi, primi piani e molto altro.

Come cancellare una persona da una foto con HitPaw Photo AI: pochi, semplici passaggi

Per cancellare una persona da una foto sfruttando il software di HitPaw Photo AI, dovrete semplicemente seguire i passaggi qua sotto elencati:

Scaricare e installare il software dal sito ufficiale: cliccate qui! Selezionare la scheda “Rimozione dell’oggetto” Selezionare l’immagine da modificare Utilizzare il pennello per coprire la persona da eliminare Cliccare su “Cancella” Potete visualizzare in anteprima il risultato finale Esportare l’immagine modificata

Altre caratteristiche di HitPaw Photo AI

Oltre alla rimozione delle persone, HitPaw Photo AI vi consente di modificare facilmente i vostri scatti nei modi che più desiderate. Potreste, ad esempio, decidere di rimuovere o ridurre la filigrana, migliorare la nitidezza (le foto sfocate capitano a tutti, non abbiate timore), ritagliare e ridimensionare a vostro piacimento e necessità. Inoltre, le nuove funzionalità con l’Intelligenza Artificiale permettono di generare veri e propri scatti, modificare ritratti e crearne di nuovi. Insomma: una festa per tutti gli appassionati di editing di foto.

Qua sotto, comunque, vi lasciamo un breve riepilogo delle tante funzionalità del software:

Ripulire le foto dalle imperfezioni o da oggetti indesiderati

Rimozione dello sfondo

Correzione colore AI

Ottimizzazione dell’illuminazione

Aumento della nitidezza delle foto

AI Anime Upscaler

