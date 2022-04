Per quanto la giornata di oggi ci possa far pensare che si tratti di uno scherzo, non è un pesce d’aprile: per la seconda volta in soli 3 anni, l’ E3 2022 è stato ufficialmente cancellato. Vediamo insieme di seguito i retroscena, e che cosa ci aspetta per il futuro

La crescente indifferenza del pubblico nei confronti della fiera dei videogiochi per eccellenza si fa sentire: è stato infatti recentemente ufficializzato che, per la seconda volta nell’arco di 3 anni, l’ E3 2022 è stato cancellato. Oltre all’assenza dell’evento dal vivo infatti (di cui già sapevamo), non ci sarà neanche quello online. Questa decisione viene dopo un periodo di crisi: oltre alla cancellazione dell’edizione 2020 causa Covid-19, negli ultimi anni in generale si è notato il calo di interesse da parte dei grandi publisher nei confronti della fiera, preferendo invece presentare i propri prodotti tramite show gestiti autonomamente.

E3 2022 cancellato: com’è successo e cosa ci aspetta per il futuro

Negli scorsi mesi si era effettivamente diffuso un rumor sulla possibile cancellazione dell’evento online, cosa che è stata confermata ieri sera (per dimostrarvi ancora una volta che non si tratta di un pesce d’aprile). L’annuncio è arrivato originariamente da Will Powers su Twitter, e poi è stato confermato dall’ESA (Entertainment Software Association), ovvero l’associazione che organizza l’evento.

Just got an email… It's official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this… — Will Powers 🛫 NYC (@WillJPowers) March 31, 2022

Dopo aver confermato che l’ E3 2022 è stato cancellato, l’ESA ha rilasciato un’ulteriore dichiarazione, pubblicata su IGN, in cui afferma che stanno preparando il loro show per un ritorno in grande stile l’anno prossimo e che parte delle ragioni che hanno portato alla cancellazione è che si vuole consentire all’organizzazione di concentrare le sue risorse limitate per rendere l’edizione dell’anno prossimo ancor più grandiosa.

