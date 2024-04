Recensione Ezviz SD7: uno schermo per comandare la smarthome

In questa recensione parliamo dello schermo EZVIZ SD7 che serve per controllare tutti i dispositivi smart del rinomato brand da un posto solo

Nella nostra recensione dell’EzvizSD7, esploreremo questo monitor touch a batteria progettato per semplificare la gestione dei dispositivi di sicurezza Ezviz. Con la sua dashboard intuitiva, offre un accesso rapido allo stato dei vari dispositivi e alle immagini video su uno schermo di grandi dimensioni. La sua versatilità consente una personalizzazione senza sforzo delle impostazioni, offrendo un’esperienza di controllo della sicurezza senza precedenti. Scopriamo insieme le caratteristiche e le prestazioni che rendono l’Ezviz SD7 un’opzione eccellente per migliorare la tua sicurezza domestica o aziendale.

Confezione e unboxing | Recensione Ezviz SD7

Nella confezione dell’Ezviz SD7 troverai tutto il necessario per un’installazione facile e senza intoppi. Il pacchetto include lo schermo intelligente SD7, un cavo Type-C per la ricarica e la connettività, insieme a un pratico supporto a parete e un kit di viti per un’installazione sicura e stabile. Inoltre, sono inclusi un adesivo di installazione e un adesivo a doppia faccia per una facile posizionamento e fissaggio. Completa la confezione una guida rapida che ti guiderà attraverso i primi passaggi per configurare e utilizzare il tuo Ezviz SD7 senza problemi.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nell’esperienza d’uso diamo uno sguardo alle caratteristiche tecniche più importanti di questo dispositivo.

Dimensioni : 111 x 180 mm

: 111 x 180 mm Spessore : 15.6 mm

: 15.6 mm Schermo in pollici : 6,97

: 6,97 Risoluzione : 1024×600

: 1024×600 Capacità batteria : 4600 mAh

: 4600 mAh Connettività: Wi-Fi

Wi-Fi Interfaccia: microfono integrato e altoparlante integrato

Esperienza d’uso | Recensione Ezviz SD7

L’esperienza d’uso con l’Ezviz SD7 è stata estremamente positiva sotto diversi aspetti. Innanzitutto, il prodotto si distingue per la sua eccellente rifinitura, evidenziata anche dalla presenza dello stand incluso nella confezione, che consente di posizionarlo con eleganza su qualsiasi scrivania o credenza, integrandosi armoniosamente con qualsiasi stile d’arredamento. Inoltre, grazie alla possibilità di fissarlo a parete tramite lo stesso stand, l’installazione diventa un’operazione priva di ingombri e estremamente versatile. La facilità d’installazione è un altro punto di forza dell’Ezviz SD7: collegandosi tramite l’app e il WiFi, consente di tenere sotto controllo tutte le telecamere Ezviz installate in casa, offrendo la possibilità di monitorare non solo gli ambienti interni ed esterni, ma anche dispositivi come lo spioncino o il citofono. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per abitazioni su più livelli, offrendo un controllo completo e immediato ovunque ci si trovi.

Sul dispositivo stesso, è presente un tasto di accensione/spegnimento e una porta Type-C per la ricarica, garantendo un’utilizzo pratico e intuitivo. Inoltre, per chi dispone di telecamere motorizzate, l’Ezviz SD7 offre la comodità di poterle controllare direttamente dal proprio schermo, aggiungendo un ulteriore livello di controllo e personalizzazione. Tuttavia, una piccola pecca da segnalare è la mancanza di regolazione automatica della luminosità, limitando la gestione della stessa a un controllo manuale. Nonostante ciò, l’Ezviz SD7 si conferma come un dispositivo di sicurezza versatile, elegante e altamente funzionale, che soddisferà le esigenze di controllo e monitoraggio di qualsiasi utente.

Funzioni principali e compatbilità | Recensione Ezviz SD7

Le funzionalità principali e la compatibilità dell’Ezviz SD7 lo rendono un dispositivo di sicurezza versatile e avanzato, in grado di soddisfare una vasta gamma di esigenze di monitoraggio e controllo. Attualmente, l’Ezviz SD7 supporta fino a 30 dispositivi Ezviz collegati contemporaneamente, offrendo un controllo completo e integrato di tutte le apparecchiature di sicurezza presenti in casa. È importante notare che l’elenco dei dispositivi compatibili e il numero massimo di dispositivi collegabili verranno estesi attraverso aggiornamenti OTA nel prossimo futuro, quindi è consigliabile verificare la compatibilità del prodotto prima dell’acquisto.

Attualmente, l’Ezviz SD7 è compatibile con una vasta gamma di dispositivi Ezviz, tra cui citofoni, campanelli, smart locks e telecamere. Questa interoperabilità permette di integrare facilmente il monitor SD7 nella propria rete di sicurezza esistente, ampliando le capacità di controllo e monitoraggio. Grazie all’app Ezviz, è possibile controllare il monitor SD7 da remoto, consentendo un accesso facile e veloce alle funzionalità di sicurezza ovunque ci si trovi. Questo aggiunge un livello di flessibilità e convenienza, permettendo agli utenti di monitorare la propria casa o il proprio ufficio anche quando non sono fisicamente presenti.

L’Ezviz SD7 è dotato di una batteria al litio ricaricabile da 4.600 mAh, che garantisce un’autonomia prolungata e affidabile. La ricarica avviene tramite USB di tipo C, offrendo una compatibilità universale e una maggiore convenienza. Infine, la funzione di comunicazione bidirezionale consente di interagire direttamente con chiunque si trovi dall’altra parte del monitor, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza e controllo alla tua casa o al tuo ufficio.

Conclusioni

Ezviz SD7 si conferma come una soluzione completa e affidabile per il monitoraggio e il controllo della sicurezza domestica o aziendale. Con un prezzo competitivo di circa 130/150€, in linea con i suoi concorrenti, offre un’ottima combinazione di funzionalità avanzate e design elegante. Particolarmente adatto per abitazioni a più piani, il SD7 consente di gestire facilmente la sicurezza e il citofono da un unico dispositivo, offrendo una soluzione integrata e conveniente. Con la sua interfaccia intuitiva, la sua batteria ricaricabile e la sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi Ezviz, l’Ezviz SD7 si distingue come una scelta ideale per chiunque cerchi un monitor di sicurezza versatile e funzionale.

Cosa ne pensate di questo prodotto?