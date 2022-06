Summer Game Fest: ecco il primo trailer di Goat Simulator 3

Non c’è tre senza due, o meglio, non c’era: ecco il trailer di Goat Simulator 3, seguito diretto del primo delirante gioco di Coffee Stain

Un titolo nato unicamente per testare il motore della fisica non dovrebbe mai, in teoria, finire sugli scaffali (digitali o meno), ma andatelo a dire a quei matti di Coffee Stain, il cui trailer provocatorio per Goat Simulator 3 lancia un guanto di sfida inequivocabile. Un tempo era Duke Nukem Forever ad essere eterno oggetto di scherno (o eterno e basta), mentre ora questa poco invidiabile corona è passata a Dead Island 2. Naturalmente, l’intento canzonatorio del team di sviluppo era quello di sostituire la graduale decomposizione del podista zombi con un’invasione di capre: un modo come un altro per dire “almeno noi siamo puntuali”.

Il trailer che nessuno si aspettava e che nessuno sapeva di volere, quello di Goat Simulator 3

Persino Geoff Keighley ha alluso ad un trailer in cui “basta un morso” per rovinarsi la vacanza: del resto, anche quello delle capre di Goat Simulator 3 può fare un male cane. Non vi nascondiamo che tra i nostri appunti per il recap del Summer Game Fest abbiamo dovuto cancellare “Dead Island 2” e sostituirlo con il titolo del gioco, che ha voluto infierire sul survival horror di Yager. Ricordiamo infatti che, a meno che non si contino anche le espansioni del primo, questo è solo il secondo gioco di Coffee Stain incentrato sulle capre più demenziali della sfera videoludica. Vi lasciamo al trailer.

Al di là della decisione di passare subito al terzo capitolo come frecciata al titolo di Deep Silver (anche il primo fece il verso al trailer del Dead Island originale), cosa sappiamo di concreto sul gioco? Possiamo aspettarci, naturalmente, di prendere le redini di capre intenzionate a combinare perlopiù guai, ma avremo modo di farlo in compagnia con un multiplayer fino a quattro giocatori. In quanto alle piattaforme disponibili, finora sono confermati PC (tramite Epic Games Store) e le famiglie di console di Sony e di Microsoft. L’uscita non ha una data ben definita, ma sappiamo che quest’autunno potremo di nuovo incornare mezzo mondo.

